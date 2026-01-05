Top.Mail.Ru
Гарначо лайкнул пост об увольнении Аморима из «Манчестер Юнайтед»

05 января 2026, 18:18

Бывший игрок МЮ Алехандро Гарначо отреагировал на уход Рубена Аморима из клуба, поставив «лайк» под постом об увольнении тренера в социальных сетях.

«Юнайтед» сегодня подтвердил, что 40-летний специалист покинул свой пост после 14 месяцев работы.

Аморим уходит на фоне напряженных отношений с руководством «Олд Траффорд», но он также столкнулся с разладом в отношениях с членами своей команды. Среди них был Гарначо, которому в начале сезона Аморим сказал, что у него нет будущего в «Юнайтед».

Аргентинский вингер также хотел покинуть клуб и позже перешел в «Челси» за 40 миллионов фунтов.

По слухам, Аморим сказал Гарначо, что ему нужно «молиться», чтобы найти другой клуб, когда летом прошлого года отчитывал его перед товарищами по команде.

lobsterdam
lobsterdam ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 14:13
Он проповедовал философию клуба игрокам, вместо тренировок
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 14:10
Недальновидное решение, может придётся встретиться, земл круглая, дешёвый трюк от футбольного недоучки
RamonCSKA
RamonCSKA
05 января в 21:17
Ну кстати пока гарначо плох в челси
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
05 января в 19:37
...кто бы сомневался чьих рук дело, владельцы Клуба рулят ...!!!
Grizly88
Grizly88
05 января в 19:32
Гарначо сам не любил Аморима он не дал ему шанса , Гарначо сам хотел стать легендой Мю , он не плохо себя показывал там до прихода Аморима подавал большую надежду.
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
05 января в 19:22
Аморим в Челси, Мареска в МЮ))
STVA 1
STVA 1
05 января в 19:20
Следующий лайк его будет на назначение тренера)))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
05 января в 19:15
Понимаю............................
sihafazatron
sihafazatron
05 января в 19:15
Этот пост он лайкнул?))
CCCP1922
CCCP1922
05 января в 19:07
Аморим много наговорил... А сколько ещё скажет?
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
05 января в 19:03
...Минхерц! Ну просто не передашь этого состояния души! Когда
ты включал АПЛ игру Клуба и просто расстворяешься в игре, становишься двенадцатым ! Пасуешь,навешиваешь,бьёшь,орёшь,
живёшь этим всем! И вдруг, как будто трубу прорвало и никакие МЧС не помогают!!!! Осталось ждать чуда,а сколько нам отведено,вопрос?!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
05 января в 18:52, ред.
Отлично!!! Как будто, сам, лично побывал внутри коллектива и проникся запахом раздевалки, офисной мебелью и руководства!!!)))
Спасибо, Дружище!!!
shur
shur
05 января в 18:48, ред.
...в общих словах,хорошо! Смена руководства (владельцев МЮ)
привела к безразборному назначению кого попало,соответствено
каждый внёс свою "лепту" в состав команды,на свой вкус,на свой выбор! Эти фамилии на устах от того что деньги потачены были не малые, а отдачи ноль без палочки! Впрочем таких сейчас больше пол команды! Ждём перемен,новых лиц, игры и славных традиций!
Но рыба всегда с головы ......! Перемены пока замороженные!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
05 января в 18:40
Здорова, Санёк!!!
Дружище, я ничего не знаю ни про Гарначо, ни про Аморима, и вообще про МЮ. Только недавно, по твоему совету стал смотреть АПЛ- серьезно и максимально внимательно. Да, так вот, скажи мне в двух словах, кто из них прав, или возможно, они оба сделаны из г....а? Ты- болельщик МЮ, кому как не тебе знать...
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
05 января в 18:36, ред.
...вчера смотрел ещё одного перца из бывших - Энтони ! Пыжился,жадничал,какими то лягушачими ударами хотел пробить
Куртуа,клоун!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
05 января в 18:30
Гарначо: - молись, Рубен, чтоб найти найти новый клуб.
будет забавно, если однажды Аморим станет тренером Челси.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
05 января в 18:27
"А мир круглый" - впрочим как и мячик...)" Они достойны друг друга!
Варвар7
Варвар7
05 января в 18:24, ред.
Немного неэтично выносить своё мнение о тренере пускай даже уже о бывшем - ведь самому Алехандро ещё и играть и играть - "А мир круглый" - впрочим как и мячик...)
