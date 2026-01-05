Гарначо лайкнул пост об увольнении Аморима из «Манчестер Юнайтед»

1767626334

05 января 2026, 18:18

Бывший игрок МЮ отреагировал на уход из клуба, поставив «лайк» под постом об увольнении тренера в социальных сетях.

«Юнайтед» сегодня подтвердил, что 40-летний специалист покинул свой пост после 14 месяцев работы.

Аморим уходит на фоне напряженных отношений с руководством «Олд Траффорд», но он также столкнулся с разладом в отношениях с членами своей команды. Среди них был Гарначо, которому в начале сезона Аморим сказал, что у него нет будущего в «Юнайтед».

Аргентинский вингер также хотел покинуть клуб и позже перешел в «Челси» за 40 миллионов фунтов.

По слухам, Аморим сказал Гарначо, что ему нужно «молиться», чтобы найти другой клуб, когда летом прошлого года отчитывал его перед товарищами по команде.