Сёмин рассказал, от чего будет зависеть успех Карседо в «Спартаке»

05 января 2026, 19:33

Испанский тренер будет успешно работать в московском футбольном клубе «Спартак» при соответствующей помощи руководства. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» .

В понедельник «Спартак» официально объявил о назначении Карседо на пост главного тренера. Он приступит к исполнению своих обязанностей 8 января. Соглашение с 52-летним испанцем рассчитано до лета 2028 года.

"Он знает наш чемпионат, работал здесь. У него есть определенные успехи в «Пафосе». Я думаю, что если руководство «Спартака» будет ему так же помогать, как руководители «Пафоса», тогда у него могут быть успехи. С вниманием, пониманием удача и успех у него будут в «Спартаке», — сказал Семин.