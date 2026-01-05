Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Сёмин рассказал, от чего будет зависеть успех Карседо в «Спартаке»

05 января 2026, 19:33

Испанский тренер Хуан Карседо будет успешно работать в московском футбольном клубе «Спартак» при соответствующей помощи руководства. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин.

В понедельник «Спартак» официально объявил о назначении Карседо на пост главного тренера. Он приступит к исполнению своих обязанностей 8 января. Соглашение с 52-летним испанцем рассчитано до лета 2028 года.

"Он знает наш чемпионат, работал здесь. У него есть определенные успехи в «Пафосе». Я думаю, что если руководство «Спартака» будет ему так же помогать, как руководители «Пафоса», тогда у него могут быть успехи. С вниманием, пониманием удача и успех у него будут в «Спартаке», — сказал Семин.

Карседо с июля 2023 года возглавлял кипрский «Пафос». Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. «Пафос» выступает в общем этапе Лиги чемпионов. Испанец уже работал в «Спартаке» в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери и позже помогал ему в испанской «Севилье», французском ПСЖ и английском «Арсенале».

Подписывайся в ВК
Все новости
Колосков считает преждевременными сравнения Карседо с Каррерой
05 января
Мостовой назвал Карседо «футбольным человеком»
05 января
Погребняк назвал ожидаемым увольнение Аморима из «Манчестер Юнайтед»
05 января
Кутепов считает Карседо хорошей кандидатурой на пост тренера «Спартака»
05 января
Романцев считает, что прошлогоднее чемпионство сделало «Краснодар» крепче
04 января
Романцев считает, что Черчесов доказал свой тренерский профессионализм
04 января
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 18:37
В этом и заключается наиболее трудная задача.
Alex_67
Alex_67
05 января в 23:21
Советы давать всегда легко.
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
05 января в 23:03
Посмотрим...)))
shur
shur ответ Futurista (раскрыть)
05 января в 23:01, ред.
...класс!!!
Futurista
Futurista
05 января в 22:57
Не по Хуану сомбреро)...
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
05 января в 22:27
Посмотрим как он звезд сможет построить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 января в 21:13
С любым тренером после подписания контракта поются такие песни. Посчитаем, сколько было этих песен?...
shlomo
shlomo
05 января в 21:09
Краеугольная мысль - "будут ему так же помогать"! Кто его в Москве то помогать будет?
Vilar
Vilar
05 января в 20:59
Вот, это самое страшное, когда начнут соответствующе "помогать" т.н. руководители. Чем эти незнайки могут помочь? При помощи т.н. руководства, Спартак уже в лидерах РПЛ по смене тренеров, а если ещё продолжится "помощь", то Спартак обязательно станет чемпионом, а Карседо поедет домой.
Capral
Capral
05 января в 20:04
Ещё очень важно, как футболисты Спартака примут нового тренера и его новые идеи. Это не менее важно, чем отношение руководства к работе тренера. Что мне нравится в Спартаке- это отсутствие штрейкбрехеров, которые постоянно чем-то недовольны и не хотят принимать тренерские наставления. Я не провидец и не буду ничего предсказывать, но с надеждой буду наблюдать за работой тренера, а там видно будет.
А еще хочу пожелать, чтобы меньше было всяких негативных высказываний, от разных там адвокатов и бывших тренеров- типа Ловчева или Сёмина, с их старомодными подсказками, не имеющими ничего общего с реальностью... Дайте человеку спокойно работать, а итоги подведем, когда время придет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
05 января в 20:04, ред.
У них у всех ветеранов нашего футбола и Семина,и Колоскова есть несомненный талант...Произносить с умным видом всем известные вещи...В этом то и соль. Руководство - давняя и не решаемая проблема КБ.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
05 января в 19:46
Палыча то устами да мед пить...) и Спартак тренировать...Удачи Хуану...!
shur
shur
05 января в 19:46
...Новогодние видения от Палыча!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 