«Челси» готовит предложение по трансферу Винисиуса

05 января 2026, 21:22

Английский «Челси» хочет купить форварда «Реала» Винисиуса Жуниора. Английские СМИ сообщают, что лондонский клуб готовит предложение в размере 150 млн евро.

Ранее сообщалось, что Винисиус разочарован своим положением в Мадриде и хочет покинуть команду в одно из ближайших трансферных окон.

Agamaga005
Agamaga005
вчера в 15:42
Обиделся значит? Думает: Мы выигрывали ЛЧ, были первой скрипкой, а тут приходит Мбаппе и перетянул на себя всё внимание СМИ.
Почему меня снимают с поля, а его нет? Вот его мысли.

Возможно и покинет Реал.
311
311
вчера в 12:53
Для микроклимата в команде самое то
KS_Y116
KS_Y116
вчера в 12:39
Это навряд ли
Alex_67
Alex_67
вчера в 01:22
И арабы тоже готовят своё предложение...
y-ago
y-ago
вчера в 00:19
Согласен с мнением: 150 млн за Винисиуса — явный перегрев рынка. Талант безусловно большой, но цена не отражает реальной ценности. В системе без внятной тренерской идеи он себя так и не нашёл — это уже факт, а не временный спад. Подойдёт ли он «Челси» и английскому футболу — большой вопрос: АПЛ требует мышления и работы без мяча, а не только скорости и дриблинга. Для «Реала» это потеря, но не катастрофа. Для Вини — риск: либо перезапуск, либо окончательное закрепление статуса игрока одного приёма.
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 00:08
Короче Вини это геморрой для Реала сейчас
Акын
Акын
05 января в 23:49
Даже в МЛС опоздал. Там теперь расистов не ищут днем с огнем. Шиза стихает
Осталась только Аравия.
VeniaminS
VeniaminS
05 января в 23:32
Было бы хорошее приобретение.
A.S.A
A.S.A
05 января в 23:10
Судя по всем слухам, связанными с увольнением Марески, я вообще не удивлюсь, если Боули и Эгболи совершат этот трансфер. Если этой парочке взбрело в голову купить Вини, то вероятность этого трансфера высока. Лондонцы легко могут продать несколько молодых игроков из своей армии разбросанных по миру и при этом не нарушат ФФП...
Вопрос в другом, нужен ли Челси самому Вини??? Что клуб сможет дать бразильцу? Жирный контракт?! Не думаю, иначе Джеймс и Палмер не поймут....
Шансы на победу в АПЛ и ЛЧ?! Они не так высоки....
И еще, учитывая характер игрока, его уже даже в Мадриде освистывают, вчера, после матча с Бетисом, он сразу побежал в подтрибуну
Вини лучше уйти в ПСЖ или в Аравию
Comentarios
Comentarios ответ shur (раскрыть)
05 января в 23:01
Очень большая разница Дрогба и Винисиус. Могу и Тайсона добавить думаю поняли
shur
shur ответ Comentarios (раскрыть)
05 января в 22:59
...по чесноку,мне его ухмылка,вот где ...!!! Отцовского ремня по моему
разумению не хватает! И всё это Он сам над собою сделал,увы печально!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
05 января в 22:54, ред.
сперва Вини искал расистов на трибунах Валенсии.
потом искал расистов в Реале, ибо клуб недостаточно поддерживает его.
потом в семье...
и придет день, он поймет, что расист он сам.
прям сюжет в духе южного парка.
по теме - Челси он не нужен.
здесь взброс от агентов или окружения Винисиуса.
в западных изданиях (портал Fichajes) пишут другое, что это сам Реал предложил Челси купить Винисиуса за 150 млн...а лондонский клуб мило отказался.
Фабрицио Романо говорит, что руководство синих не желает нарушать установленный потолок зарплат.
в летом 2024 это правило стало решающим фактором при срыве сделки по Виктору Осимхену.
короче, якобы переход Винисиуса в Челси или предложение Челси с 150 млн остается всего лишь медийной фантазией подогретой неспокойной обстановкой в Мадриде...
Romeo 777
Romeo 777
05 января в 22:53, ред.
Да бредятина это всё. В Челси давно не платят таких ЗП, да и никогда не было.
Из основы самый высокооплачиваемый игрок у нас это капитан и воспитанник Джеймс, который зарабатывает 250 тыс в неделю. И то, он заключил этот контракт до продажи клуба. Далее спустя время ввели потолок зар.плат.
Ему с этой огромной ЗП в 480 тыс.евро в неделю только оставаться в Реале, если брать клубы из Европы. Там много игроков с неоправданно большими зар.платами, многих так и заманивают туда.
Comentarios
Comentarios ответ shur (раскрыть)
05 января в 22:50
Он же и в сборной не фонтан как выступает. Тянет под себя команду . Скажу честно он мне неприятен
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
05 января в 22:50
Я вчера посмотрел игру Р/С-Атлетико и ох.....л!!!!!!! Такого бардака, у Симеоне, никогда не видел!!!!!!! Не дай БОГ такое приснится!!!!!!!
Comentarios
Comentarios ответ shur (раскрыть)
05 января в 22:48
Свинтил бы да и все мягкотелый Винисиус .
shur
shur ответ Comentarios (раскрыть)
05 января в 22:46
...ну всё равно,сам факт интересен,как бы вышло?!
Comentarios
Comentarios ответ shur (раскрыть)
05 января в 22:45
Каждые 5 минут бы жаловался
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
05 января в 22:43
...вот кто бы сделал из него человека,так это Симеоне Атлетико, опять таки Мадрид!!!
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
05 января в 22:40
...у Джуда тоже косяки нарисовались,не успевает поправлять! Такой старт выдал, а потом из лидеров в чистильщика превратился! И пашет за себя и за того парня,тьфу ты за болезного Трента с Джудовскими рекомендациями!
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
05 января в 22:40
А Джуду одноразовый сказал- иди прессингуй. Он же другого футбола не знает. А Вини хочет играть, а не работать на поле...
Comentarios
Comentarios ответ пират Елизаветы (раскрыть)
05 января в 22:40
Ага там его бутылочки ждут. Капризный парень не нужон он Челси. Банда вроде собралась инородным телом будет
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Comentarios (раскрыть)
05 января в 22:38
Винисиусу надо в Валенсию))) сразу 2 зайцев поймает.
станет главной звездой команды
и купаться в океане любви болельщиков
Comentarios
Comentarios ответ пират Елизаветы (раскрыть)
05 января в 22:35
Левый фланг у нас там занят куда его мм
пират Елизаветы
пират Елизаветы
05 января в 22:32
а в Челси есть кто скажет Вини, иди прессингуй?
вот вчера в матче с Бетисом Джуд Беллингэм показал бразильцу
иди, прессингуй))))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
05 января в 22:27
Да я понимаю, так, прикинул.)))
Comentarios
Comentarios ответ shur (раскрыть)
05 января в 22:19
Куда его в АПЛ в Испании то все расисткие причины искал а тут АПЛ
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
05 января в 22:17, ред.
...я не заостряю,образно !!! Всё в его голове с его тараканами и видинием его игры,карьеры! Сто раз говорил под Каримом он лучший был в Реале,вот такой вариант ему приемлемый!!!
Comentarios
Comentarios
05 января в 22:14
Кошмар
particular
particular
05 января в 22:11
Клуб ещё с тренером не определился, а перестановки в составе уже планируют... Потом руководство поставит коуча перед фактом, нарисует задачи и будет нервно шаркать ботиночком в ожидании чуда...
