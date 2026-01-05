«Челси» готовит предложение по трансферу Винисиуса

Английский «Челси» хочет купить форварда «Реала» Винисиуса Жуниора. Английские СМИ сообщают, что лондонский клуб готовит предложение в размере 150 млн евро.
Ранее сообщалось, что Винисиус разочарован своим положением в Мадриде и хочет покинуть команду в одно из ближайших трансферных окон.
Из основы самый высокооплачиваемый игрок у нас это капитан и воспитанник Джеймс, который зарабатывает 250 тыс в неделю. И то, он заключил этот контракт до продажи клуба. Далее спустя время ввели потолок зар.плат.
Ему с этой огромной ЗП в 480 тыс.евро в неделю только оставаться в Реале, если брать клубы из Европы. Там много игроков с неоправданно большими зар.платами, многих так и заманивают туда.
Вопрос в другом, нужен ли Челси самому Вини??? Что клуб сможет дать бразильцу? Жирный контракт?! Не думаю, иначе Джеймс и Палмер не поймут....
Шансы на победу в АПЛ и ЛЧ?! Они не так высоки....
И еще, учитывая характер игрока, его уже даже в Мадриде освистывают, вчера, после матча с Бетисом, он сразу побежал в подтрибуну
Вини лучше уйти в ПСЖ или в Аравию
