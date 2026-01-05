Гол Салаха помог Египту выйти в 1/4 финала Кубка Африки

1767639863

05 января 2026, 22:04

Сборная Египта вышла в четвертьфинал Кубка Африки, обыграв в 1/8 финала Бенин со счетом 3:1.

Основное время матча завершилось вничью 1:1, игра перешла в овертайм, где победный гол забил Ибрагим Яссер на 97-й минуте. На 120+4-й форвард «Ливерпуля» установил окончательный счет. Это третий гол Салаха на текущем турнире, ранее он забивал в матчах против Зимбабве и ЮАР .

В 1/4 Египет сыграет 10 января против победителя пары Кот-д'Ивуар — Буркина-Фасо.