Гол Салаха помог Египту выйти в 1/4 финала Кубка Африки

Сборная Египта вышла в четвертьфинал Кубка Африки, обыграв в 1/8 финала Бенин со счетом 3:1.
Основное время матча завершилось вничью 1:1, игра перешла в овертайм, где победный гол забил Ибрагим Яссер на 97-й минуте. На 120+4-й форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах установил окончательный счет. Это третий гол Салаха на текущем турнире, ранее он забивал в матчах против Зимбабве и ЮАР.
В 1/4 Египет сыграет 10 января против победителя пары Кот-д'Ивуар — Буркина-Фасо.
