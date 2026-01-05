Top.Mail.Ru
Гол Салаха помог Египту выйти в 1/4 финала Кубка Африки

05 января 2026, 22:04
ЕгипетЛоготип футбольный клуб Египет3 : 1Логотип футбольный клуб БенинБенинЗакончился в доп. время

Сборная Египта вышла в четвертьфинал Кубка Африки, обыграв в 1/8 финала Бенин со счетом 3:1.

Основное время матча завершилось вничью 1:1, игра перешла в овертайм, где победный гол забил Ибрагим Яссер на 97-й минуте. На 120+4-й форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах установил окончательный счет. Это третий гол Салаха на текущем турнире, ранее он забивал в матчах против Зимбабве и ЮАР.

В 1/4 Египет сыграет 10 января против победителя пары Кот-д'Ивуар — Буркина-Фасо.

79pxk8yrgn4w
79pxk8yrgn4w
вчера в 04:32
Скорее гол Салах добил Бенин
ABir
ABir
вчера в 00:05
Молодец конечно Салах, что забил, но не его гол стал победным для сборной Египта.
shlomo2
shlomo2
05 января в 22:14
По моим впечатлениям, КАН отличный турнир для атакующих футболистов. Уровнеь этих атакующих футболистов, как правило хороший, потому что большая их часть из топ-чемпионатов, а вот уровень защитников и вратарей ниже + сама организация игры в обороне хуже той с которой эти напы сталкиваются в своих чемпионатах. Ну и эти напы играют раскрепощенней ....голов очень много красивых на КАН залетает.
Nenash
Nenash
05 января в 22:09
О, Мо..
shur
shur
05 января в 22:08, ред.
...герои нашего времени!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
....Сафонов, Салах.........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
