Названы фавориты на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

1767643401

05 января 2026, 23:03

Букмекеры назвали фаворитов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», который стал вакантным после увольнения Рубена Аморима в понедельник днем.

Наибольшие шансы возглавить МЮ у наставника «Кристал Пэлас» (7 к 2). Далее идет экс-рулевой сборной Англии (5 к 1). Замыкает тройку бывший тренер «Тоттенхэма» (15 к 2).

Также в числе претендентов с относительно хорошими шансами называются Унаи Эмери (9 к 1), Хави (9 к 1), Андони Ираола (9 к 1), Зинедин Зидан (10 к 1) и Лоран Блан (10 к 1).