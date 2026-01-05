Top.Mail.Ru
Названы фавориты на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

05 января 2026, 23:03

Букмекеры назвали фаворитов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», который стал вакантным после увольнения Рубена Аморима в понедельник днем.

Наибольшие шансы возглавить МЮ у наставника «Кристал Пэлас» - Оливера Глазнера (7 к 2). Далее идет экс-рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт (5 к 1). Замыкает тройку бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино (15 к 2).

Также в числе претендентов с относительно хорошими шансами называются Унаи Эмери (9 к 1), Хави (9 к 1), Андони Ираола (9 к 1), Зинедин Зидан (10 к 1) и Лоран Блан (10 к 1).

Groboyd
Groboyd ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:50
Все могут провалиться.
Мареска взял с Челси с серьёзным составом. При этом он явно не выжал все ресурсы из команды, а австриец добивался успеха с теми от кого особо ничего не ждали.
DXTK
DXTK
вчера в 22:44
Мое мнение из всех кандидатов рассмотре бы все же Почеттино......но он уже не доступен сейчас занят сборной СШа к предстоящему мундиалю готовит

Почеттинно может не имеет престижных трофеев как Зидан в ЛЧ, как Эмери в ЛЕ как Гласнер тоже с трофеями........но по крайне мере Почетино умеет работать с молодыми игроками.........
за один сезон в Саутгемптоне он раскрыл команду что те сразу стали трансферными целями скажем Ливерпуля Лалана, Ламберт, .....Люк Шоу в МЮ... команда сразу поднялась в первую 10ку.....
в Тоттенхэме для сборной он раскрыл Кейна, Делли Алли был топуровня, приобрел Сон Мина, Каил Уокер перешел в Ман Сити, став одним из основным крайних защитников сборной, ......итогом стало то что Тоттенхэм дошел до финала ЛЧ, команда стали считать равным с приставкой ТОп и команда финишировала в 4ке сильнейших и появился термин тОП 6........для Челси и сборной он раскрыл и вывел на уровень с приставкой топ.......Коула Палмера и вернул синих в европу...... стабилизировав команду и то у него полсостава тогда было травмирована.......

ПСЖ???? ну мои дорогие а вы попробуйте сами в одной команде обуздать Мбаппе, Месси да еще вечно травмированного Неймара........Энрике повезло что этих троих уже там нету по этому и поставил ПСЖ игру.......... и взял наконец ЛЧ.
DXTK
DXTK ответ Groboyd (раскрыть)
вчера в 22:22
В перспективе возможно но......Гласнер может оказаться таким же кандидатом как Эмери.....да добился успеха с Айнтрахтом или с КП взял трофеи Ле и КА.......но риск есть что может провалится в Топ клубе....... Вольфсбург тоже не гегемон германии , хоть и имеет 1 титул........

PS Тогда можно и Мареску рассмотреть.....тренировал в АПЛ ТОп клуб челси два трофея вынес ПСЖ 0-3........ глупцы в челси его слили.......
DXTK
DXTK ответ y-ago (раскрыть)
вчера в 22:17, ред.
Эмери тренировал Арсенал и как?????...... в АВ он может показывать свои тренерские способности в ТОп клубе не то что не получается а скорей игроки его не воспринимают как тренера и руководство вмешивается в тренировочный процесс.

PS Да и вряд ли он поменяет хорошую работу на пытку в МЮ
DXTK
DXTK ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:41, ред.
А мне казалось был Поттер одним из главных у Рэтклиффа, но тот уже тренирует Швецию..........теперь Саутгейт......., Да он в сборной дошел до двух финалов ЧЕ, но до этого он уже тренировал Мидлсбро, который утопил в шипе и там клуб застрял надолго.....ну если МЮ хочет похожего сценария то Саугейт им подойдет классический тренер неудачник....... как игрок и как тренер провалил серию пенальти....для сборной он подходил, там матчей меньше и меньше на глаза попадается....а тут каждую неделю а то и по два три матча не вывезет.....

Несмотря на результаты сб. Англии..... Многих от тренерства Саутгейт в сборной выворачивала, не ужели кто то хочет подобного в МЮ........ тот самый футбол.....я его просто поддерживал как английского тренера сборной.......

PS А почему бы им Мареску не рассмотреть??? в Челси не провалился, в АПЛ работал в Топ клубе.......... результаты были......перспективный кандидат......
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:40
Глазнер
112910415
112910415
вчера в 12:28
кто-то готовится придти на короткое время ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:00
Гадание на кофейной гуще...
zchwv5yk5u4r
zchwv5yk5u4r
вчера в 06:34
Зачем-то Зидана сюда опять приплели
feruzbek rajapov
feruzbek rajapov
вчера в 06:22
Он выгрил всё при ПРИ МОУРИНИЮ МАН ЮНАЙТЕД БЫЛ ВЕЛИКОЛЕПНО А СЕЙЧАС НЕТ
feruzbek rajapov
feruzbek rajapov
вчера в 06:21
Абротно МЮ
feruzbek rajapov
feruzbek rajapov
вчера в 06:16
ПРИГЛАСИТЕ ЖОЗЕ МОУРИНИЮ И ВСЁ УЛАДИТСЯ
adekvat
adekvat ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 05:51
Точно, супер тренер, владелец МЮ не разу не пожалеет, просто сразу застрелится.
STVA 1
STVA 1
вчера в 05:17
Да ужжж.... Кандидатов много... А вот что получится?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 05:14
Почеттино и Зидана мимо. Как можно дальше от МЮ. Остальные кандидаты норм
ABir
ABir
вчера в 03:03, ред.
Им бы сейчас сэра Алекса, а Спартаку - Бескова.
ABir
ABir
вчера в 02:57
6-е место МЮ, как и у Спартака не нравится болельщикам и руководству, и тоже пожарная смена тренера.в разгар чемпионата.
Варвар7
Варвар7
вчера в 01:42
Глазнер Оливер (7 к 2).
Англии Гарет Саутгейт (5 к 1).
Маурисио Почеттино (15 к 2).
Унаи Эмери (9 к 1),
Хави (9 к 1),
Андони Ираола (9 к 1),
Зинедин Зидан (10 к 1),
Лоран Блан (10 к 1).

Ставки сделаны - ставок больше нет ! )))
Groboyd
Groboyd
вчера в 01:08
Глазнер это лучший и самый реальный вариант. Тем более он не доволен положением дел в КП, что ему в летнее ТО команду не усилили. У него был отличный Вольфсбург, который он выводил в ЛЧ, затем Айнтрахт, выигравший ЛЕ и в КП взял титул и в еврокубки вывел.
y-ago
y-ago
вчера в 00:29
По моему мнению, для «МЮ» сейчас Эмери — лучший вариант из возможных. Он даёт структуру и результат, а не разговоры о «процессе». Саутгейт — шаг назад, Почеттино — вечное ожидание. Остальные — риск ради эксперимента.
«Юнайтед» нужен не символ, а рабочий тренер. Эмери — именно такой.
Comentarios
Comentarios ответ sv_1969 (раскрыть)
05 января в 23:54
Такую зп вряд ли предложат
всё продинамил
всё продинамил ответ Comentarios (раскрыть)
05 января в 23:45
Наверное, нацелился уже на Челси... Или ждет отставки Слота...
A.S.A
A.S.A
05 января в 23:33
Блан, это сразу мимо....
Зидан и Поч скорее всего сразу отпадают, т.к один всеми мыслями в сборной франции, а второй готовит США к домашнему ЧМ!
Хави....чем он отличается от Аморима???
Эмери....у него отличный проект в Вилле, в клубе ему полностью доверяют, какой смысл ему уходить в хаосный МЮ?! То же самое можно сказать и об Ираоле. Да, МЮ хоть и такой разбитый но все же большой клуб, но думаю у испанца будут еще варианты
Гласнер это реально лучший вариант. Тренер который может построить отличную команду, тут главное, что бы ему дали время, ну и трансферы
Саутгейт, это имя было в списке еще до назначения Аморима. Его очень хотел видеть сам сэр Рэдклифф, думаю теперь шансы англичанина довольно высоки
sv_1969
sv_1969
05 января в 23:30
По мне так им надо Богданыча вымаливать у Зенита! )))))
Comentarios
Comentarios ответ всё продинамил (раскрыть)
05 января в 23:30
Он подумает не его уровень
shur
shur
05 января в 23:23
....Австрия, Англия,Аргентина ... заряд бодрости!!!
Futurista
Futurista ответ всё продинамил (раскрыть)
05 января в 23:12
Кандидат 1000000 к 1)...
всё продинамил
всё продинамил
05 января в 23:09
Где Мостовой?
Comentarios
Comentarios
05 января в 23:06
Зидан было смешно
Гость
