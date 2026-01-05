Названы фавориты на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Букмекеры назвали фаворитов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», который стал вакантным после увольнения Рубена Аморима в понедельник днем.
Наибольшие шансы возглавить МЮ у наставника «Кристал Пэлас» - Оливера Глазнера (7 к 2). Далее идет экс-рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт (5 к 1). Замыкает тройку бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино (15 к 2).
Также в числе претендентов с относительно хорошими шансами называются Унаи Эмери (9 к 1), Хави (9 к 1), Андони Ираола (9 к 1), Зинедин Зидан (10 к 1) и Лоран Блан (10 к 1).
Зидан и Поч скорее всего сразу отпадают, т.к один всеми мыслями в сборной франции, а второй готовит США к домашнему ЧМ!
Хави....чем он отличается от Аморима???
Эмери....у него отличный проект в Вилле, в клубе ему полностью доверяют, какой смысл ему уходить в хаосный МЮ?! То же самое можно сказать и об Ираоле. Да, МЮ хоть и такой разбитый но все же большой клуб, но думаю у испанца будут еще варианты
Гласнер это реально лучший вариант. Тренер который может построить отличную команду, тут главное, что бы ему дали время, ну и трансферы
Саутгейт, это имя было в списке еще до назначения Аморима. Его очень хотел видеть сам сэр Рэдклифф, думаю теперь шансы англичанина довольно высоки
Зидан и Поч скорее всего сразу отпадают, т.к один всеми мыслями в сборной франции, а второй готовит США к домашнему ЧМ!
Хави....чем он отличается от Аморима???
Эмери....у него отличный проект в Вилле, в клубе ему полностью доверяют, какой смысл ему уходить в хаосный МЮ?! То же самое можно сказать и об Ираоле. Да, МЮ хоть и такой разбитый но все же большой клуб, но думаю у испанца будут еще варианты
Гласнер это реально лучший вариант. Тренер который может построить отличную команду, тут главное, что бы ему дали время, ну и трансферы
Саутгейт, это имя было в списке еще до назначения Аморима. Его очень хотел видеть сам сэр Рэдклифф, думаю теперь шансы англичанина довольно высоки
«Юнайтед» нужен не символ, а рабочий тренер. Эмери — именно такой.
«Юнайтед» нужен не символ, а рабочий тренер. Эмери — именно такой.