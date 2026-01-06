Сенников назвал трех самых заметных российских футболистов 2025 года

1767717164

вчера, 19:32

Полузащитники , и из московских «Локомотива», ЦСКА и «Спартака» соответственно выделялись в 2025 году. Такое мнение высказал бывший футболист сборной России .

«Если говорить о россиянах, то выделю трех футболистов в прошлом году. Алексей Батраков из „Локомотива“, Иван Обляков из ЦСКА и Наиль Умяров из „Спартака“. Все они как-то выделялись своей игрой в 2025 году», — сказал Сенников.

20-летний Батраков в этом сезоне забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач в 23 матчах этого сезона. Облякову 27 лет, он в 27 матчах забил 7 мячей и отдал 5 ассистов. 25-летний Умяров отдал 3 передачи в 23 матчах.