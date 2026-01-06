Top.Mail.Ru
Сенников назвал трех самых заметных российских футболистов 2025 года

вчера, 19:32

Полузащитники Алексей Батраков, Иван Обляков и Наиль Умяров из московских «Локомотива», ЦСКА и «Спартака» соответственно выделялись в 2025 году. Такое мнение высказал бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников.

«Если говорить о россиянах, то выделю трех футболистов в прошлом году. Алексей Батраков из „Локомотива“, Иван Обляков из ЦСКА и Наиль Умяров из „Спартака“. Все они как-то выделялись своей игрой в 2025 году», — сказал Сенников.

20-летний Батраков в этом сезоне забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач в 23 матчах этого сезона. Облякову 27 лет, он в 27 матчах забил 7 мячей и отдал 5 ассистов. 25-летний Умяров отдал 3 передачи в 23 матчах.

STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:52
В принципе Дима прав! Но Кисляк должен быть тоже в списке по моему
Сп62
Сп62
сегодня в 10:34
Соглашусь с Сенниковым и добавлю Кисляка. Именно эти игроки вносят наибольший вклад в игру своих команд.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 03:29
Это мнение Сенникова... Имеет право.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:21
))))))))))))))))))))))))))))))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:09
....ни в коем случае! Просто вспомнил себя по поляне в 25-пять и
тридцатилетним изможёным,травмированным,уставшим,дежавю!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:05
Здорова, Санёк!!!
Согласен конечно. Будем посмотреть... Я вообще против, преждевременного возношения до небес.)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:01
.....Привет Витя! Но согласись у Батрака запас игровой практики с
разницей у парней в 5-7 лет,это в футболе хороший задел! А там кто
знает!
drug01
drug01
вчера в 21:36
К ним можно добавить ещё двух армейцев....Матвея Кисляка и Кирилла Глебова
Capral
Capral
вчера в 21:35
Насчет Умярова я бы поспорил, потому что на мой взгляд, Кисляк сыграл продуктивней, грамотней, а главное- стабильней. Но это дело вкуса, конечно.
