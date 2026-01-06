Аморим был замечен в отличном настроении спустя день после увольнения из МЮ

Английские папарацци запечатлели экс-тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима в отличном настроении, несмотря на то, что он только вчера был уволен — что обошлось испытывающему финансовые затруднения клубу в 30 миллионов фунтов стерлингов.
Находящийся под огнем критики португальский тренер, освобожденный от своих обязанностей после конфликта с руководством, и его жена Мария Жоау Диогу были замечены прогуливающимися возле своего арендованного особняка в Чешире. Португальский тренер пребывал в хорошем расположении духа и довольно улыбался, когда его фотографировали.
40-летний тренер получил 7,5 миллиона фунтов стерлингов в качестве заработной платы с момента подписания трехлетнего контракта в ноябре 2024 года и может рассчитывать на выплату около 12 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации за оставшийся срок. Это означает, что португалец Аморим получит около 20 миллионов фунтов стерлингов за 14 месяцев работы.
А чтобы нанять его, миноритарный акционер «Красных дьяволов» сэр Джим Рэтклифф санкционировал выплату 9,25 миллиона фунтов стерлингов предыдущему клубу Аморима «Спортингу», в результате чего общая стоимость услуг тренера составила почти 30 миллионов фунтов стерлингов.
«Юнайтед» также должен будет выплатить оставшиеся контракты шести помощникам Аморима.
Вот что чудотворные миллионы Фунтиков делают, аж маска слетела на следующий день.))
