Аморим был замечен в отличном настроении спустя день после увольнения из МЮ

вчера, 21:45

Английские папарацци запечатлели экс-тренера «Манчестер Юнайтед» в отличном настроении, несмотря на то, что он только вчера был уволен — что обошлось испытывающему финансовые затруднения клубу в 30 миллионов фунтов стерлингов.

Находящийся под огнем критики португальский тренер, освобожденный от своих обязанностей после конфликта с руководством, и его жена Мария Жоау Диогу были замечены прогуливающимися возле своего арендованного особняка в Чешире. Португальский тренер пребывал в хорошем расположении духа и довольно улыбался, когда его фотографировали.

40-летний тренер получил 7,5 миллиона фунтов стерлингов в качестве заработной платы с момента подписания трехлетнего контракта в ноябре 2024 года и может рассчитывать на выплату около 12 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации за оставшийся срок. Это означает, что португалец Аморим получит около 20 миллионов фунтов стерлингов за 14 месяцев работы.

А чтобы нанять его, миноритарный акционер «Красных дьяволов» сэр Джим Рэтклифф санкционировал выплату 9,25 миллиона фунтов стерлингов предыдущему клубу Аморима «Спортингу», в результате чего общая стоимость услуг тренера составила почти 30 миллионов фунтов стерлингов.

«Юнайтед» также должен будет выплатить оставшиеся контракты шести помощникам Аморима.