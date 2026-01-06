Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Аморим был замечен в отличном настроении спустя день после увольнения из МЮ

вчера, 21:45

Английские папарацци запечатлели экс-тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима в отличном настроении, несмотря на то, что он только вчера был уволен — что обошлось испытывающему финансовые затруднения клубу в 30 миллионов фунтов стерлингов.

Находящийся под огнем критики португальский тренер, освобожденный от своих обязанностей после конфликта с руководством, и его жена Мария Жоау Диогу были замечены прогуливающимися возле своего арендованного особняка в Чешире. Португальский тренер пребывал в хорошем расположении духа и довольно улыбался, когда его фотографировали.

40-летний тренер получил 7,5 миллиона фунтов стерлингов в качестве заработной платы с момента подписания трехлетнего контракта в ноябре 2024 года и может рассчитывать на выплату около 12 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации за оставшийся срок. Это означает, что португалец Аморим получит около 20 миллионов фунтов стерлингов за 14 месяцев работы.

А чтобы нанять его, миноритарный акционер «Красных дьяволов» сэр Джим Рэтклифф санкционировал выплату 9,25 миллиона фунтов стерлингов предыдущему клубу Аморима «Спортингу», в результате чего общая стоимость услуг тренера составила почти 30 миллионов фунтов стерлингов.

«Юнайтед» также должен будет выплатить оставшиеся контракты шести помощникам Аморима.

Подписывайся в ВК
Все новости
Тен Хаг стал техническим директором «Твенте»
Вчера, 21:33
ОфициальноРосеньор возглавил футбольный клуб «Челси»
Вчера, 13:27
ОфициальноГанчаренко возглавил сборную Белоруссии
Вчера, 12:48
Официально«Селтик» уволил главного тренера Нанси через 32 дня после назначения
05 января
Поверить в чудо: сможет ли Карседо повторить путь Карреры в «Спартаке»?
05 января
Гарначо лайкнул пост об увольнении Аморима из «Манчестер Юнайтед»
05 января
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 17:55
А от чего ему грустить?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:08
Чёрт.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:39
Папарацци довели до нашего сведения, что у Аморима всё хорошо... Лично я рад за него, он стал богатым человеком, не нарушая никаких законов и правил. Его семья обеспечена. А сам Рубен не жалеет, что ушёл из Спортинга.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:28
Человек потерял лишь работу и получил за это деньги. Почему он должен огорчаться? Ему всего сорок лет, рядом с ним красивая женщина, надеюсь, у них огромное состояние — жизнь только начинается. Человеку просто повезло..
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:26
Аморим - неуязвим ! )))
Nenash
Nenash
вчера в 23:14
Теперь можно и так : 😄
112910415
112910415
вчера в 23:11
такое оно,человеческое счастье !
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 23:00
А на матчах всегда траурное лицо. Никогда не улыбался. ))
Вот что чудотворные миллионы Фунтиков делают, аж маска слетела на следующий день.))
shur
shur
вчера в 22:19
...Чеши р епу теперь Аморим, манчестерские бабки быстро закончатся, а аренда особняка в Чешире не хилая!!!
Comentarios
Comentarios ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:13
Молюсь чтоб не в Челси его взяли
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:55
А чего кто то думал увидить Аморима , рвущего на себе волосы , катающегося от негодования по земле и посыпающего голову пеплом , после того как он получил и в перспективе ещё получит "кучу бабок" ? )
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
вчера в 21:54
А что ему, реветь на весь мир? Получил отступные вот и радуется.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 