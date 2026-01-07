Определились все четвертьфинальные пары Кубка Африки

1767733487

сегодня, 00:04

Сборная Кот-д'Ивуара стала последним четвертьфиналистом Кубка Африки. Во вторник ивуарийцы разгромили Буркина-Фасо в матче 1/8 финала со счетом 3:0.

Таким образом, стали известны все пары 1/4 финала турнира.

9 января сыграют Мали — Сенегал и Камерун — Марокко. 10 января состоятся матчи Египет — Кот-д'Ивуар и Алжир — Нигерия.

В первом полуфинале сойдутся победители пар Мали — Сенегал и Египет — Кот-д'Ивуар, во втором полуфинале — победители матчей Камерун — Марокко и Алжир — Нигерия. Полуфиналы запланированы на 14 января.