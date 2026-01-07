Top.Mail.Ru
Определились все четвертьфинальные пары Кубка Африки

сегодня, 00:04
Кот-д'ИвуарЛоготип футбольный клуб Кот-д'Ивуар3 : 0Логотип футбольный клуб Буркина-ФасоБуркина-ФасоМатч завершен

Сборная Кот-д'Ивуара стала последним четвертьфиналистом Кубка Африки. Во вторник ивуарийцы разгромили Буркина-Фасо в матче 1/8 финала со счетом 3:0.

Таким образом, стали известны все пары 1/4 финала турнира.

9 января сыграют Мали — Сенегал и Камерун — Марокко. 10 января состоятся матчи Египет — Кот-д'Ивуар и Алжир — Нигерия.

В первом полуфинале сойдутся победители пар Мали — Сенегал и Египет — Кот-д'Ивуар, во втором полуфинале — победители матчей Камерун — Марокко и Алжир — Нигерия. Полуфиналы запланированы на 14 января.

Grizly88
Grizly88
сегодня в 16:00
Алжир Нигерия фавориты
Юпитер7
Юпитер7
сегодня в 11:38
Финал: Кот-д'Ивуар - Марокко
Niagara
Niagara
сегодня в 08:38
остались лишь сильные
72y9waqh3jr3
72y9waqh3jr3
сегодня в 07:59
Как будто специально арабов с неграми в пары ставили, вот только Тунис подкачал и оставил Сенегал без арабов
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:57
Марокко явный фаворит, прежде всего как хозяин поляны...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 07:42
ФИФА будет вынуждена задуматься об увеличении квоты Африки на чемпионатах мира по футболу... К сожалению за счёт уменьшения квоты Европы и Южной Америки. Я предполагаю, что задумается и Азия...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 07:35
В Африке много сильных команд. Они показывают солидную и уверенную игру. Половина команд, попавших на ЧМ от Африки, готовятся преподнести сюрпризы во время Мундиаля. КАН это репетиция.
shlomo
shlomo
сегодня в 06:56
Буркина-Фасо просто играли как могли.... им сложно создать моменты у чужих ворот.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:53
Ивуарийцы просто сильнее по классу и глубине состава .....
Вещий
Вещий
сегодня в 06:47
Ожидаемый результат.... играли от себя и заслуженно выиграли...
g6jbzsb3hey7
g6jbzsb3hey7
сегодня в 06:06
Все фавориты прошли дальше, сюрпризов не получилось
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:56
Достаточно серьёзные и солидные сборная подобрались...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:30
Довольно интересные пары получились
adekvat
adekvat ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 01:51
Согласен, если Трамп не вмешается.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:41
а что с Ганой, сильная же сборная, она же на ЧМ едет. как она умудрилась не попасть сюда. Из новых сильных для меня сборных Мали и ДР Конго и Буркина. остальные в принципе завсегдатаи и плейофов КАН и групп финальной части ЧМ
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:34
Пары будут Марокко -Нигерия и Сенегал -Египет.в первой паре будущий чемпион. Скорее всего Марокко по игре.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:16
В 1/4 Алжиру будет "не до жиру"...)
