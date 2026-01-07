Шотландский «Хартс» подписал казахстанского форварда Чеснокова
Лидер текущего сезона чемпионата Шотландии «Хартс» подписал контракт с казахстанским форвардом .
Игрок перебрался в Шотландию из клуба «Тобол» и заключил договор до 2028 года.
26-летний Чесноков выступал за «Тобол» в течение трех лет и забил 29 голов в 92 матчах.
не дружил?! ( Шучю,опять шучю...!)
Да, это Чеснок.))) Вспоминаю, как в товорищеской игре в Голландии, в 1979г., Чесноков, дважды пробил издали u оба раза зарядил Блохе в голову, сначала в 1-м тайме, а потом и во 2-м!!! В первом случае, Блохин сам вышел за пределы поля для оказания помощи, а второй раз, его под руки вывели товарищи... Как сейчас перед глазами. У Чеснока потрясный удар был, неоднократно штрафные забивал, а пенальти исполнял- надо было видеть!!!
Удачи парню!
Сразу вспомнился армеец Юрий Чесноков из 70-х!!! Футболист, с потрясающим пушечным ударом!!! Светлая ему Память!!!
Скорее всего запасной вариант...
Если округлить, девять голов за тридцать игр или один голешник в трех с лишним встречах...
За копейки на лавку взяли.
