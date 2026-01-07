Шотландский «Хартс» подписал казахстанского форварда Чеснокова

1767770142

вчера, 10:15

Лидер текущего сезона чемпионата Шотландии «Хартс» подписал контракт с казахстанским форвардом .

Игрок перебрался в Шотландию из клуба «Тобол» и заключил договор до 2028 года.

26-летний Чесноков выступал за «Тобол» в течение трех лет и забил 29 голов в 92 матчах.