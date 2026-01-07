Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Шотландия. Премьер-лига 2025/2026

Шотландский «Хартс» подписал казахстанского форварда Чеснокова

вчера, 10:15

Лидер текущего сезона чемпионата Шотландии «Хартс» подписал контракт с казахстанским форвардом Исламом Чесноковым.

Игрок перебрался в Шотландию из клуба «Тобол» и заключил договор до 2028 года.

26-летний Чесноков выступал за «Тобол» в течение трех лет и забил 29 голов в 92 матчах.

shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:52
...а Я то всё думаю ,что это Олешка последнее время с головой
не дружил?! ( Шучю,опять шучю...!)
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 15:59
Здорова, Дружище!!!
Да, это Чеснок.))) Вспоминаю, как в товорищеской игре в Голландии, в 1979г., Чесноков, дважды пробил издали u оба раза зарядил Блохе в голову, сначала в 1-м тайме, а потом и во 2-м!!! В первом случае, Блохин сам вышел за пределы поля для оказания помощи, а второй раз, его под руки вывели товарищи... Как сейчас перед глазами. У Чеснока потрясный удар был, неоднократно штрафные забивал, а пенальти исполнял- надо было видеть!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:51
...Привет Витя! (1952-1999) ...Светлая память!!!
shur
shur
вчера в 14:45
...По Чесноку, "Сердце" шотланское забьётся с новой силою!!!
Удачи парню!
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:59
Надо же, Хартс лидер?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:57
Интересно, как Хартс его нашёл?
Capral
Capral
вчера в 11:31, ред.
Фамилия то какая футбольная- Чесноков!!!
Сразу вспомнился армеец Юрий Чесноков из 70-х!!! Футболист, с потрясающим пушечным ударом!!! Светлая ему Память!!!
adekvat
adekvat
вчера в 10:50
Хоть виски настоящего попьет.
Шуня771
Шуня771
вчера в 10:45, ред.
Странно - как Хартс мог подписать посредственного футболиста?
Скорее всего запасной вариант...
Если округлить, девять голов за тридцать игр или один голешник в трех с лишним встречах...
За копейки на лавку взяли.
ewt6wjcyecfk
ewt6wjcyecfk
вчера в 10:21
Странно что наши клубы не рассмотрели такой талант
drug01
drug01
вчера в 10:18
Наших игроков стали приглашать это хорошо!
kxn35dfr6n5s
kxn35dfr6n5s
вчера в 10:17
Хоть в Европе парень поиграет
Гость
