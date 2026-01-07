«Вест Хэм» может уволить Нуну с поста главного тренера

Главный тренер «Вест Хэма» Нуну Эшпириту Санту оказался на грани отставки после того, как его команда проиграла «Ноттингем Форест» в матче 21-го тура АПЛ.
Лондонский клуб на данный момент занимает 18-е место и отстает от «Ноттингема», идущего 17-м, уже на 7 очков. Руководство полагает, что Нуну может не справиться с задачей сохранения места в АПЛ и начало раздумывать над его увольнением.
Португалец возглавил «Вест Хэм» в конце сентября 2025 года.
Руководство сделала одну главную ошибку увольнение Мойеса при котором была стабильность середина таблицы и перспективы игры в европе, как итог победа в ЛК........
Второй ошибкой было назначение в прошлом сезоне двух сомнительных кандидатов первого.....Лопетеги, который провалился еще во времена вулвез, но руководство и этого не заметило накупили игроков......а дальше сменили на Поттера, он ничего не поменял, а лишь ухудшил, и его следовало уволнять сразу по итогу сезона....... хотя бы за то как команда играет, но чего ожидали не понятно.
Летом поставили бы нового тренера и сейчас Санту тут бы не оказался, а это третья ошибка боссов клуба за 1,5 сезона.....скажем тот же Поттер обыграл в первом круге 3-0 Форест в котором как раз все еще работал португалец.............
PS Санту можно уволить за то, что он проиграл мало того что клубам за три очка в борьбе за выживание соседям, так еще и своим бывшим командам, особенно Вулверхэмптону 0-3, наихудшей команды лиги со врмене Дерби Каунти, где он добивался успеха. Как он мог проиграть Ноттингем Форесту который сам же и построил?........ победил бы, сейчас Маринакису утер бы нос, а так получается владелец лесников оказался прав что уволил Нуну на страте сезона.....Иначе бы лесники были бы на месте ВХ.........его увольнение само по себе уже напрашивается......это лишь вопрос времени..........ждать нечего ........
