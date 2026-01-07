«Вест Хэм» может уволить Нуну с поста главного тренера

1767779858

вчера, 12:57

Главный тренер «Вест Хэма» оказался на грани отставки после того, как его команда проиграла «Ноттингем Форест» в матче 21-го тура АПЛ .

Лондонский клуб на данный момент занимает 18-е место и отстает от «Ноттингема», идущего 17-м, уже на 7 очков. Руководство полагает, что Нуну может не справиться с задачей сохранения места в АПЛ и начало раздумывать над его увольнением.

Португалец возглавил «Вест Хэм» в конце сентября 2025 года.