«Вест Хэм» может уволить Нуну с поста главного тренера

вчера, 12:57

Главный тренер «Вест Хэма» Нуну Эшпириту Санту оказался на грани отставки после того, как его команда проиграла «Ноттингем Форест» в матче 21-го тура АПЛ.

Лондонский клуб на данный момент занимает 18-е место и отстает от «Ноттингема», идущего 17-м, уже на 7 очков. Руководство полагает, что Нуну может не справиться с задачей сохранения места в АПЛ и начало раздумывать над его увольнением.

Португалец возглавил «Вест Хэм» в конце сентября 2025 года.

Варвар7
Варвар7 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 21:56
Так в том то и будет заключатся это необыкновенное чудо - если вдруг спасение католиков наступит в православное Рождество...)))
DXTK
DXTK ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:02
Так рождество в еврвопе уже давно прошло.........25 декабря......новый год тоже....а чуда так и не случилось.......наоборот два поражения в новом году....а как известно как начнешь новый год так и его закончишь......
DXTK
DXTK ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 20:52
Так чего ждал Санту.....надо было сразу после 0-3 возвращаться......к ним. и Праздновать победу.
DXTK
DXTK ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 20:19, ред.
И где он ее будет строить в шипе что ли? Я уверен Санту сам сбежит, как только клуб туда вылетит.......он уже приезжал в Лондон в Тоттенхэм......и также уволили.....Вест Хэм почему то это не заметил.......

Руководство сделала одну главную ошибку увольнение Мойеса при котором была стабильность середина таблицы и перспективы игры в европе, как итог победа в ЛК........

Второй ошибкой было назначение в прошлом сезоне двух сомнительных кандидатов первого.....Лопетеги, который провалился еще во времена вулвез, но руководство и этого не заметило накупили игроков......а дальше сменили на Поттера, он ничего не поменял, а лишь ухудшил, и его следовало уволнять сразу по итогу сезона....... хотя бы за то как команда играет, но чего ожидали не понятно.

Летом поставили бы нового тренера и сейчас Санту тут бы не оказался, а это третья ошибка боссов клуба за 1,5 сезона.....скажем тот же Поттер обыграл в первом круге 3-0 Форест в котором как раз все еще работал португалец.............

PS Санту можно уволить за то, что он проиграл мало того что клубам за три очка в борьбе за выживание соседям, так еще и своим бывшим командам, особенно Вулверхэмптону 0-3, наихудшей команды лиги со врмене Дерби Каунти, где он добивался успеха. Как он мог проиграть Ноттингем Форесту который сам же и построил?........ победил бы, сейчас Маринакису утер бы нос, а так получается владелец лесников оказался прав что уволил Нуну на страте сезона.....Иначе бы лесники были бы на месте ВХ.........его увольнение само по себе уже напрашивается......это лишь вопрос времени..........ждать нечего ........
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:02
Всё идёт к тому, что тренер в Вест Хэме будет другой. АПЛ в нынешнем сезоне, гораздо интересней, чем в прошлом. Все больше непредсказуемых результатов...
Groboyd
Groboyd
вчера в 17:55
Давно пора.
shur
shur ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 17:17
.....Ну,ну посмотрим!!
YNWA
YNWA ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:39
Будет жаль если вылетят!
z9kzw95m73wn
z9kzw95m73wn
вчера в 16:33
Молотобойцам уже вряд-ли кто поможет, поэтому ротация уже с запозданием
Nenash
Nenash
вчера в 16:17
Нуну надо вернуться к волкам. Там он был хозяином и героем.. Там он был прекрасен.. ☝️
sv_1969
sv_1969 ответ YNWA (раскрыть)
вчера в 15:59
У меня такое чувство что ВХ в этом сезоне никто не спасет
particular
particular
вчера в 15:39
Голый прагматизм без заунывных речей про строительство команды и т.п.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:35
Санту может спасти только рождественское чудо от его тёзки...)
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:38
Давно пора
YNWA
YNWA
вчера в 13:51
Да, не пошло у Санты в ВХЮ
Вещий
Вещий
вчера в 13:15
Молотки конечно бедовая команда. Раньше таковым можно было Эвертон назвать, но с возвращением Мойеса стало получше. А вот Вест Хэм это катастрофа. Есть реальный шанс вылететь. На мой взгляд будет ошибкой увольнение, Нуну строит команды на будущее, у Вест Хэма системные проблемы они к такому результату шли много лет, так что увольнение тренера здесь не поможет.
3smuqq3e8w3z
3smuqq3e8w3z
вчера в 12:59
Нуну могут сделать ну и ну!
