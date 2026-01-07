Top.Mail.Ru
Экс-защитник «Арсенала» и «Атлетико» Габриэль покинул «Бешикташ»

вчера, 13:01

Бывший защитник «Арсенала» и «Атлетико» Габриэль Паулиста покинул «Бешикташ», в котором он выступал последние полтора года.

Турецкий клуб разрешил 35-летнему игроку начать переговоры с другой командой. Сообщается, что бразилец продолжит карьеру на родине.

Alex_67
Alex_67
вчера в 18:08
Его уже забыли все, а он не сильно и в глаза бросался... Такие обычно в тени...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:06
И к нему старость пришла ...
shur
shur ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:21
...в 35-ять - пенсия во всей красе и все дороги открыты на восток и
за океан!!!
vrdhbgfx5p6t
vrdhbgfx5p6t
вчера в 16:20
Видать уже даже арабьё к себе не зовёт
shlomo
shlomo
вчера в 15:11
Домооооой.... Домооооой... пора пора Домоооой....
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:29
Теперь и про Бешикташ можно говорить с приставкой "экс".))
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:47
Видно пора ему заканчивать с футболом
