вчера, 16:36

Игра вратаря французского «Пари Сен-Жермен» в финале Межконтинентального кубка является самым запоминающимся событием 2025 года. Такое мнение высказал вице-президент Российского футбольного союза ( РФС ) Денис Соловьев.

В декабре Сафонов принес победу ПСЖ в финале Межконтинентального кубка, в серии пенальти он отбил четыре из пяти 11-метровых.

«Я как-то так не рассматривал по самым запоминающимся событиям года. Наверное, вот то, что сделал Матвей Сафонов недавно. Отбил четыре пенальти, это точно войдет в историю, запоминающееся событие», — сказал Соловьев.