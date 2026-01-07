Top.Mail.Ru
Вице-президент РФС Соловьев назвал самое запоминающееся событие года

вчера, 16:36

Игра вратаря французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка является самым запоминающимся событием 2025 года. Такое мнение высказал вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев.

В декабре Сафонов принес победу ПСЖ в финале Межконтинентального кубка, в серии пенальти он отбил четыре из пяти 11-метровых.

«Я как-то так не рассматривал по самым запоминающимся событиям года. Наверное, вот то, что сделал Матвей Сафонов недавно. Отбил четыре пенальти, это точно войдет в историю, запоминающееся событие», — сказал Соловьев.

Vilar
Vilar
сегодня в 00:21
1."Вице-президент РФС Соловьев не верит в возвращение на международную арену."
2."Игра вратаря французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка является самым запоминающимся событием 2025 года. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев."
Хоть бы постеснялся, показывать своё невежество к стране.
112910415
112910415
вчера в 21:41
в стране ничего не было ...
DXTK
DXTK
вчера в 21:11
Даже ногу Акифеева так не пиарили после ЧМ 18 года, как продолжаеют пиарить Сафонова.....удачную серию.

PS Ведь разница в то что Акинфеев для России это сделал, а Сафонов для Франции, для ПСЖ которые этого все равно не оценят.
DXTK
DXTK ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:07
главное чтобы Послом......а не ослом от рФ...сделали....а то будет иа-иа-иа....того же мнения!!!!
2jm8gar9quxb
2jm8gar9quxb
вчера в 18:21
Мотя в тот вечер был явно в ударе
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:21
Приветище, Дорогой Дружище Иван Иванович!!!!!!!
Точное определение, точнее и не скажешь!!!!!!!))))))) Или как раньше называли в трактирах- "половой"))). А еще, чем-то дьякона напоминает...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:18
Очень может быть..................................))))))))))))))))))))))))))))))
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:17, ред.
Доброго Здоровья, Виктор Семёнович!
А по мне, так тут он больше похож на приказчика или "халдея" из кабака в дореволюционной России. Только прикид сменить, пиджак с галстуком на рубаху-косоворотку с поясом. :))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:10
Это было и вправду феерично...
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:58
А в нашем чемпе и вспомнить нечего.... доигрались, называется....
lotsman
lotsman
вчера в 17:55
В историю чего это войдёт, интересно?
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:53, ред.
...так с Макроном купец самый раз!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:48
Он больше на купца похож, чем на посла...)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:33
...хорошая мысль! Сделать Сафона послом РФ во Франции...! Может
хоть как то в нужную сторону, хоть что то изменятся!!!
Capral
Capral
вчера в 17:04
Человек продолжает позориться. Ничего не видел, но всё нравится. Редкий тип.
