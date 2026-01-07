Игра вратаря французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка является самым запоминающимся событием 2025 года. Такое мнение высказал вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев.
В декабре Сафонов принес победу ПСЖ в финале Межконтинентального кубка, в серии пенальти он отбил четыре из пяти 11-метровых.
«Я как-то так не рассматривал по самым запоминающимся событиям года. Наверное, вот то, что сделал Матвей Сафонов недавно. Отбил четыре пенальти, это точно войдет в историю, запоминающееся событие», — сказал Соловьев.
2."Игра вратаря французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка является самым запоминающимся событием 2025 года. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев."
Хоть бы постеснялся, показывать своё невежество к стране.
2."Игра вратаря французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка является самым запоминающимся событием 2025 года. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев."
Хоть бы постеснялся, показывать своё невежество к стране.
PS Ведь разница в то что Акинфеев для России это сделал, а Сафонов для Франции, для ПСЖ которые этого все равно не оценят.
PS Ведь разница в то что Акинфеев для России это сделал, а Сафонов для Франции, для ПСЖ которые этого все равно не оценят.
Точное определение, точнее и не скажешь!!!!!!!))))))) Или как раньше называли в трактирах- "половой"))). А еще, чем-то дьякона напоминает...
Точное определение, точнее и не скажешь!!!!!!!))))))) Или как раньше называли в трактирах- "половой"))). А еще, чем-то дьякона напоминает...
А по мне, так тут он больше похож на приказчика или "халдея" из кабака в дореволюционной России. Только прикид сменить, пиджак с галстуком на рубаху-косоворотку с поясом. :))
А по мне, так тут он больше похож на приказчика или "халдея" из кабака в дореволюционной России. Только прикид сменить, пиджак с галстуком на рубаху-косоворотку с поясом. :))
хоть как то в нужную сторону, хоть что то изменятся!!!
хоть как то в нужную сторону, хоть что то изменятся!!!