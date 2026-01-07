Top.Mail.Ru
«Реал» не получил ни одного официального предложения по трансферу Винисиуса

вчера, 17:12

«Реал Мадрид» настаивает, что никаких серьезных предложений по Винисиусу Жуниору в клуб не поступало. Несмотря на то что переговоры о новом контракте с бразильским нападающим сорвались, сообщения о поступивших предложениях по Вини Жуниору далеки от правды.

OkDiario сообщает: «Винисиус Жуниор нарушил устную договоренность о продлении контракта и на сегодняшний день он по-прежнему связан договором до 2027 года».

Однако также отмечается, что ни один клуб не предпринял действительно решительных шагов, чтобы подписать его. Хотя некоторые команды связались с представителями бразильца, ни одна из них не представила «Реалу» официального предложения.

В настоящее время, если ситуация не изменится, очень вероятно, что Вини и его представители предпочтут доработать его текущий контракт. Таким образом, по его истечении он сможет перейти в качестве свободного агента и получить существенный подписной бонус.

Конечно, на «Бернабеу» надеются избежать такого сценария и либо продлить с ним контракт, либо, по крайней мере, получить крупную сумму за его продажу в конце текущего сезона.

artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:40
Ну как же не зацепить Роналду , хотя разговор о Вини, если ты, конечно, являешься истинным фанатом Лео!!??
Да и вообще, все они там, в Реале, такие...
Какая связь между Роналду. и Вини непонятно, разумеется, но как свои ,,два гроша" не вставить в разговор?
Жадный Винисиус человек, завистливый и так далее... Понятно...
Можно продолжить на эту тему и привлечь сюда Месси, который уходя из Барсы, оставил клуб без копейки на грани банкротства, и тоже из-за большой любви к клубу ?
Так и будем жить и говорить друг с другом?
Доколе?
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:09
Агент продвигает своего клиента, имитирует слухами большой спрос...
waxtaeq7v4z6
waxtaeq7v4z6
вчера в 18:43
Спроса нет можно ему меньше денег платить
112910415
112910415
вчера в 18:28, ред.
не нужен ?
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:11
Похоже борец с расизмом не особо нужен
shur
shur ответ Groboyd (раскрыть)
вчера в 18:05, ред.
...без ушей его Родри оставил в октябре 24-ого,тогда Мбаппе в Реале
всего ничего был!!! Надлом психологически сильнейший,нет Я его не оправдываю,просто факт на лицо! А Алонсо то чего винить, Он сам ещё "не в законе"...!
Вещий
Вещий
вчера в 17:56
Нужно срочно отправить его к Ссаудитам.... и чуть скинуть ценник....
Groboyd
Groboyd
вчера в 17:54, ред.
Обиделся паренёк, что Реал Мбаппе подписал, который тут же стал главной звездой клуба. С этим и пришло осознание, что ЗМ не видать как своих ушей. Ну, тогда решил нарушить устную договорённость и срубить больше бабла, хоть как-то скрасить это фиаско.
И прежде, чем некоторые начнут Алонсо винить во всех смертных грехах, пусть знают, что контракт продлевать он отказался ещё при Анчи, в апреле прошлого года.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:47
Патамушта нафик он никому не нужен, с его закидонами...
shur
shur
вчера в 17:43
...как там у экстрасенсов - КАРМА, АУРА,СУДЬБА.....! У нас у простых
людей, куда кривая выведет! Уж больно тема угнетающая,про чела
который в корне поменял своё отношение к игре, к людям,тренерам (одноклубникам,болельщикам,судьям,прессе).
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:27
Истинный наследник Криштиану Роналду. После скандального ухода из МЮ ни один европейский клуб не захотел подписать португальца. А Роналду так хотел играть в лиге чемпионов, не теряя в зарплате. В конце концов обиделся на Жорже мендеш а и уволил его. А сам немного поплакал и продался саудитам. И этот черная плакса пойдет по стопам кумира.
lazzioll
lazzioll
вчера в 17:22
отступные миллиард, цену 92ят миллионов 200-300 (300 по моему уже предлагали когда-то но время идет конец контракта).

чет как-то даже арабы задумаются.
