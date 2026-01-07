«Реал» не получил ни одного официального предложения по трансферу Винисиуса

1767795172

вчера, 17:12

«Реал Мадрид» настаивает, что никаких серьезных предложений по в клуб не поступало. Несмотря на то что переговоры о новом контракте с бразильским нападающим сорвались, сообщения о поступивших предложениях по Вини Жуниору далеки от правды.

OkDiario сообщает: «Винисиус Жуниор нарушил устную договоренность о продлении контракта и на сегодняшний день он по-прежнему связан договором до 2027 года».

Однако также отмечается, что ни один клуб не предпринял действительно решительных шагов, чтобы подписать его. Хотя некоторые команды связались с представителями бразильца, ни одна из них не представила «Реалу» официального предложения.

В настоящее время, если ситуация не изменится, очень вероятно, что Вини и его представители предпочтут доработать его текущий контракт. Таким образом, по его истечении он сможет перейти в качестве свободного агента и получить существенный подписной бонус.

Конечно, на «Бернабеу» надеются избежать такого сценария и либо продлить с ним контракт, либо, по крайней мере, получить крупную сумму за его продажу в конце текущего сезона.