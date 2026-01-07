«Реал» не получил ни одного официального предложения по трансферу Винисиуса

«Реал Мадрид» настаивает, что никаких серьезных предложений по Винисиусу Жуниору в клуб не поступало. Несмотря на то что переговоры о новом контракте с бразильским нападающим сорвались, сообщения о поступивших предложениях по Вини Жуниору далеки от правды.
OkDiario сообщает: «Винисиус Жуниор нарушил устную договоренность о продлении контракта и на сегодняшний день он по-прежнему связан договором до 2027 года».
Однако также отмечается, что ни один клуб не предпринял действительно решительных шагов, чтобы подписать его. Хотя некоторые команды связались с представителями бразильца, ни одна из них не представила «Реалу» официального предложения.
В настоящее время, если ситуация не изменится, очень вероятно, что Вини и его представители предпочтут доработать его текущий контракт. Таким образом, по его истечении он сможет перейти в качестве свободного агента и получить существенный подписной бонус.
Конечно, на «Бернабеу» надеются избежать такого сценария и либо продлить с ним контракт, либо, по крайней мере, получить крупную сумму за его продажу в конце текущего сезона.
Да и вообще, все они там, в Реале, такие...
Какая связь между Роналду. и Вини непонятно, разумеется, но как свои ,,два гроша" не вставить в разговор?
Жадный Винисиус человек, завистливый и так далее... Понятно...
Можно продолжить на эту тему и привлечь сюда Месси, который уходя из Барсы, оставил клуб без копейки на грани банкротства, и тоже из-за большой любви к клубу ?
Так и будем жить и говорить друг с другом?
Доколе?
всего ничего был!!! Надлом психологически сильнейший,нет Я его не оправдываю,просто факт на лицо! А Алонсо то чего винить, Он сам ещё "не в законе"...!
И прежде, чем некоторые начнут Алонсо винить во всех смертных грехах, пусть знают, что контракт продлевать он отказался ещё при Анчи, в апреле прошлого года.
людей, куда кривая выведет! Уж больно тема угнетающая,про чела
который в корне поменял своё отношение к игре, к людям,тренерам (одноклубникам,болельщикам,судьям,прессе).
чет как-то даже арабы задумаются.
