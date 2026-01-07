В «Барселоне» подтвердили трансфер Канселу
Спортивный директор «Барселоны» подтвердил скорый трансфер португальского защитника .
Деку сказал:
Жоау Канселу присоединится к нам. Сделка будет завершена.
«Барселона» арендует Канселу у саудовского «Аль-Хиляля».
