В «Барселоне» подтвердили трансфер Канселу

вчера, 21:45

Спортивный директор «Барселоны» Деку подтвердил скорый трансфер португальского защитника Жоау Канселу.

Деку сказал:

Жоау Канселу присоединится к нам. Сделка будет завершена.

«Барселона» арендует Канселу у саудовского «Аль-Хиляля».

Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:18
С защитой у Барселоны есть проблемы, теперь будет меньше.
Nenash
Nenash
вчера в 22:13
Это усиление.. ☝️
