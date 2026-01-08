Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Кристал Пэлас» и «Астон Вилла» поделили очки

сегодня, 00:25
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Кристал Пэлас» и «Астон Вилла». Встреча завершилась со счетом 0:0.

По итогам встречи «Кристал Пэлас» имеет 28 очков (13-е место), у гостей — 43 очка (3-е место).

В следующем матче «Кристал Пэлас» сыграет 17 января, соперником будет «Сандерленд». «Астон Вилла» проведет следующий матч 18 января (соперник — «Эвертон»).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Барселона» забила пять голов «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании
Вчера, 23:50
«Наполи» ушел от поражения в матче с «Вероной»
Вчера, 22:35
«Ювентус» разгромил «Сассуоло»
Вчера, 00:40
Определились все четвертьфинальные пары Кубка Африки
Вчера, 00:04
«Рома» обыграла «Лечче» в гостевом матче Серии А
06 января
Алжир в овертайме одолел ДР Конго в матче 1/8 финала Кубка Африки
06 января
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:59
Соперник в принципе очень неудобный для АВ - ничья не самый плохой результат в гостях...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 