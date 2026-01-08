«Кристал Пэлас» и «Астон Вилла» поделили очки

1767821120

сегодня, 00:25

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Кристал Пэлас» и «Астон Вилла». Встреча завершилась со счетом 0:0.

По итогам встречи «Кристал Пэлас» имеет 28 очков (13-е место), у гостей — 43 очка (3-е место).

В следующем матче «Кристал Пэлас» сыграет 17 января, соперником будет «Сандерленд». «Астон Вилла» проведет следующий матч 18 января (соперник — «Эвертон»).