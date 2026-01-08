«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Брайтоном»
В матче английской Премьер-Лиги встречались «Манчестер Сити» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Голом у хозяев отметился Холанд (41', пенальти). За гостей забил Митома (60').
По итогам встречи «Манчестер Сити» имеет 43 очка, у гостей — 29 очков.
В следующем матче в АПЛ «Манчестер Сити» сыграет 17 января, соперником будет «Манчестер Юнайтед». «Брайтон энд Хоув Альбион» проведет следующий матч 19 января (соперник — «Борнмут»).
