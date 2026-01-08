Top.Mail.Ru
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Брайтоном»

сегодня, 00:30
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Манчестер Сити» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Голом у хозяев отметился Холанд (41', пенальти). За гостей забил Митома (60').

По итогам встречи «Манчестер Сити» имеет 43 очка, у гостей — 29 очков.

В следующем матче в АПЛ «Манчестер Сити» сыграет 17 января, соперником будет «Манчестер Юнайтед». «Брайтон энд Хоув Альбион» проведет следующий матч 19 января (соперник — «Борнмут»).

Grizly88
Grizly88 ответ Denis-720077 (раскрыть)
сегодня в 01:26
Арсеналу давно пора выиграть АПЛ в прошлом сезоне был хороший шанс но пустили Ливерпуль к титулу. Этот сезон за канонирами надеюсь.
amfik
amfik
сегодня в 01:04
Спасибо, Пеп! Второй раз за неделю!
ars 14
ars 14
сегодня в 01:00
Сити дает шанс Арсеналу уйти в отрыв, сегодня нас ждет архиважный матч с Ливерпулем
Denis-720077
Denis-720077 ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 00:59, ред.
Не упустят. Большие деньги чудеса делают.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:54
Ну не знаю пенальти 50/50 явно Доку сам сошел на ногу игрока Брайтона сомнительный пенальти. Игра равная была Брайтон хорошая команда крепкая, а могли и увезти три очка , но у Сити в защите кадровые проблемы из за травм , пойдет ли Гвардиола на трансферный рынок? А могут и упустить титул с такими травмами. Если Арсенал завтра победит отрыв будет приличный.
