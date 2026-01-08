Защитник Георгий Зотов покинул «Оренбург». Игрок и клуб договорились о прекращении сотрудничества.
В этом сезоне Зотов 9 раз выводил команду на поле в качестве капитана, в общей сложности провёл 45 матчей в футболке «Оренбурга».
А в него, кто-нибудь верит?
Зотов ягодка,тьфу ты,
Зотов в поиске опять!!!
