Зотов покинул «Оренбург»

08 января 2026, 15:53

Защитник покинул «Оренбург». Игрок и клуб договорились о прекращении сотрудничества.

В этом сезоне Зотов 9 раз выводил команду на поле в качестве капитана, в общей сложности провёл 45 матчей в футболке «Оренбурга».