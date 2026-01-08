Top.Mail.Ru
Зотов покинул «Оренбург»

08 января 2026, 15:53

Защитник Георгий Зотов покинул «Оренбург». Игрок и клуб договорились о прекращении сотрудничества.

В этом сезоне Зотов 9 раз выводил команду на поле в качестве капитана, в общей сложности провёл 45 матчей в футболке «Оренбурга».

drug01
drug01
08 января в 21:29
Не помню откуда он пришел. ...из Спартака???
8rdut749uxgm
8rdut749uxgm
08 января в 20:35
Наверно на то были причины которые нам не ведомы
Варвар7
Варвар7
08 января в 20:06
Эх не сужденно тебе Жора , вывести в 10 раз ( юбилейный ) Оренбург в качестве капитана в этом сезоне...)))
CCCP1922
CCCP1922
08 января в 19:58
Ничего о нём не знаю... Где-то появится.
Vilar
Vilar
08 января в 18:55
Наверное, очень верит в себя, если "договорились о прекращении сотрудничества".
А в него, кто-нибудь верит?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 января в 18:55
Для этого и придуманы ТО...
Вещий
Вещий
08 января в 18:25
Зотов по информации согласился на расторжение контракта с выплатой меньшей компенсации, чем оставшаяся до конца контракта зарплаты....
sv_1969
sv_1969
08 января в 18:09
Пора уже наверное завершать ему с футболом
shur
shur
08 января в 16:56
...Игр у Гоши - сорок пять ,
Зотов ягодка,тьфу ты,
Зотов в поиске опять!!!
112910415
112910415
08 января в 16:09
мемуары писать ?
sihafazatron
sihafazatron ответ Вещий (раскрыть)
08 января в 16:02
Скорей всего уже на отдых...
Вещий
Вещий
08 января в 15:59
Интересно и куда это он навострил лыжи....
Alex_67
Alex_67
08 января в 15:59
Видимо пытался улучшить свой контракт, но не сговорились..
VeniaminS
VeniaminS
08 января в 15:56
Решил поиграть в другом клубе.
