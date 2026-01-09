Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Суперкубок 2026

Симеоне спровоцировал конфликт с Винисиусом в матче Суперкубка Испании

сегодня, 10:02
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Представители мадридского «Реала» возмущены поведением главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне во время матча 1/2 финала Суперкубка Испании.

Аргентинский тренер в течение всей встречи провоцировал форварда «Реала» Винисиуса Жуниора и пытался вывести того из терпения.

Наиболее скандальный эпизод случился на 80-й минуте во время замены Винисиуса. Симеоне в очередной раз что-то сказал в адрес бразильца, после чего тот начал сильно возмущаться, за что в итоге получил желтую карточку. Также был предупрежден и аргентинский тренер.

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо после матча отметил, что он слышал слова Симеоне в адрес Винисиуса, и назвал их неприемлемыми.

Симеоне спровоцировал конфликт с Винисиусом в матче Суперкубка Испании

Симеоне спровоцировал конфликт с Винисиусом в матче Суперкубка Испании

Симеоне спровоцировал конфликт с Винисиусом в матче Суперкубка Испании

Подписывайся в ВК
Все новости
Репортер заявила, что Диего Коста намеренно кашлял на нее во время пандемии
07 января
Главу футбола Аргентины обвинили в удержании соцвзносов на $12,8 млн
27 декабря 2025
Призывы отстранить партнеров России выглядят как отчаяние — Свищев
26 декабря 2025
Талалаев рассказал, что принес извинения Батракову
23 декабря 2025
Боснийцы на Играх будущего играли не в футбол, а в MMA — Гончаров
20 декабря 2025
Слот заверил, что конфликт с Салахом остался позади
20 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
y-ago
y-ago
сегодня в 23:18
Я вспоминаю эпизод с Бэкхемом...А ведь аргентинец добился своего: Дэвид повелся на провокацию - результат был достигнут, его удалили! Кстати, Симеоне впоследствии сам признался в содеянном.. Органически не перевариваю этого подлеца!
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 20:47
Симеоне не далекого ума. А ведь должен быть примером для своих игроков
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 17:58
Симеоне хотел хоть как-то помочь своей команде. Нашёл эмоционально слабого игрока у соперника и начал на него давить. Получилось неудачно и глупо.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 15:32
Встретились два провокатора 😁
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 15:16


Рейтинг самых полезных игроков в конкурсе fantasy можно посмотреть тут.


Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 15:16


В матчах можно выбрать альтернативный режим расстановки футболистов — на весь экран и с фото.


112910415
112910415
сегодня в 14:46
такой он, Симеоне ...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:30
Симеоне тот ещё провокатор.
khingan
khingan
сегодня в 14:30
Какие все нежные.
Hamman
Hamman ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 14:27
Горбатого только могила исправит! В таких выходках вся сущность Симеоне. Посредственности великими не становятся.
Hamman
Hamman ответ Colchoneros (раскрыть)
сегодня в 14:21, ред.
Диего смуглый но не черный. А под зад он получает с завидной регулярностью, в том числе и от Реала.
Capral
Capral ответ k2szb5mzpj37 (раскрыть)
сегодня в 14:18
Ну зато, он постоянно и регулярно, с кулаками налетал на боковых арбитров в Бундес лиге. И чем это лучше? Каждый сходит с ума по своему...
k2szb5mzpj37
k2szb5mzpj37
сегодня в 14:11
А чем Симеоне лучше Винни?.... Представляете, чтоб Хаби Алонсо что-то кричал игрокам Атлетико, во время замены?.... Я такого не могу представить.
Nenash
Nenash
сегодня в 14:01
Берегись, Вини.. 🤭
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:58
Ну не сдержали эмоции - это бывает !
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 13:40
Интересно, а что будет дальше? УЕФА должен как-то отреагировать..
Leshiy 11
Leshiy 11 ответ Colchoneros (раскрыть)
сегодня в 13:35, ред.
Надо было свой привычный автобус ставить. Атака - это не ваше. Это удел великих команд. Таких, как Реал, единственный великий клуб в Мадриде.
А в итоге под зад получил яйцетряс от Алонсо 🤣🤣🤣
Шуня771
Шуня771
сегодня в 13:20
Обычная история между этими персонажами!
Capral
Capral
сегодня в 13:19
Немного не в тему, но по работе Симеоне. Сейчас бытует мнение, что аргентинец, якобы меняет свой футбол, свой стиль- в стороны атаки. На мой взгляд- это поражение Симеоне, как системного и мудрого тренера. Весь футбол Симеоне- в его осторожности, где нет места футбольным излишествам и каждый шаг просчитан до мелочей. Креатива в атаке, у Симеоне не получится- это не его игра, а свой футбол, наигранный годами- он потеряет безвозвратно, что было видно, и вчера, и в игре с Р/С, и даже в игре с Жироной, двух летней давности, где Симеоне включился в игровую пацанскую перестрелку и проиграл-3:4.
Насчет провокаций Симеоне говорить лишний раз не буду, это его манера поведения, или даже его почерк, его стратегия, она обще известна, ему с этим жить... Люди не меняются.
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:01
Они лет 5 назад как обиделись в америке , так до сей поры остановиться не могут)))
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:59
Думаю в Спортлото пора ему писать)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:38
"Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой. "...)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:29
Даже Диего Симеоне достал этот черный принц)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:16
Троллить негритят очень просто, обидчивые они. А этот обязательно куда-нибудь пожалуется...
Vilar
Vilar
сегодня в 12:10
Недисциплинированное поведение Диего Симеоне, если ограничится только жёлтой карточкой, очень плохой пример, для других тренеров проигрывающих команд. Провокационные реплики в адрес игрока соперника, низко и непристойно для гл.тренера.
SHEARER
SHEARER ответ Lewa2708 (раскрыть)
сегодня в 11:59
Было дело, в далёком 98!
Futurista
Futurista
сегодня в 11:31
Это удивительно...55 лет дурачку испанскому)...
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 11:25
Это будничная история про Симеоне, как он в своё время того же Бекхэма выводил ещё на поле)
lotsman
lotsman
сегодня в 11:19
Проигрывать никому не нравится.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:15
А вот это совсем не красиво! Почему Алонсо счёл слова Симеоне неприемлемыми, но не обратил на них внимание арбитра?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 