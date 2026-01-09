Симеоне спровоцировал конфликт с Винисиусом в матче Суперкубка Испании

Представители мадридского «Реала» возмущены поведением главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне во время матча 1/2 финала Суперкубка Испании.
Аргентинский тренер в течение всей встречи провоцировал форварда «Реала» Винисиуса Жуниора и пытался вывести того из терпения.
Наиболее скандальный эпизод случился на 80-й минуте во время замены Винисиуса. Симеоне в очередной раз что-то сказал в адрес бразильца, после чего тот начал сильно возмущаться, за что в итоге получил желтую карточку. Также был предупрежден и аргентинский тренер.
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо после матча отметил, что он слышал слова Симеоне в адрес Винисиуса, и назвал их неприемлемыми.
Насчет провокаций Симеоне говорить лишний раз не буду, это его манера поведения, или даже его почерк, его стратегия, она обще известна, ему с этим жить... Люди не меняются.
