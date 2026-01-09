Симеоне спровоцировал конфликт с Винисиусом в матче Суперкубка Испании

1767942165

Представители мадридского «Реала» возмущены поведением главного тренера «Атлетико» во время матча 1/2 финала Суперкубка Испании.

Аргентинский тренер в течение всей встречи провоцировал форварда «Реала» и пытался вывести того из терпения.

Наиболее скандальный эпизод случился на 80-й минуте во время замены Винисиуса. Симеоне в очередной раз что-то сказал в адрес бразильца, после чего тот начал сильно возмущаться, за что в итоге получил желтую карточку. Также был предупрежден и аргентинский тренер.

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо после матча отметил, что он слышал слова Симеоне в адрес Винисиуса, и назвал их неприемлемыми.