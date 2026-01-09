Top.Mail.Ru
Гендузи стал игроком «Фенербахче»

сегодня, 11:31

Полузащитник Маттео Гендузи перешёл в «Фенербахче» из «Лацио».

Сумма трансфера составила 28 млн евро. Контракт футболиста с клубом из Стамбула рассчитан до лета 2030 года.

Гендузи стал вторым по сумме трансфером в истории «Фенера», больше клуб платил только за трансфер Джона Дурана прошлым летом (около 35 млн).

lazzioll
lazzioll
сегодня в 17:41
профи чел. даже уже будучи игроком Фенера 100% выложился на те же 100% в матче с Фиорой. потеря считаю. с Ровеллой лучшая пара центральных была в турнире. имхо
shlomo
shlomo
сегодня в 14:17
Лолито: "Лидеров продавать не будем".... но 30 лямов есть 30 лямов ....:))))
Шуня771
Шуня771 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 14:00
Да.... горячность турецких болельщиков, да и тренеров общеизвестна)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:46
Турция не самое лучшее место для работы — мало кому полностью удалось реализовать себя там.
9c7rzxtgc86t
9c7rzxtgc86t
сегодня в 13:39
Вот это вполне его уровень
Шуня771
Шуня771
сегодня в 13:15, ред.
Спасибо за ответ, более чем понятно.

Посмотрите, пожалуйста, мой претендент - аватар.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:57
Помню парень этот подавал большие надежды и вроде даже в Арсенале числился! Точно не помню!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 12:30
Здравствуйте.

В том комментарии были оскорбительные слова и высказывания касательно пользователя и его позиции относительно вакцинации.
Шуня771
Шуня771
сегодня в 12:02
Здравствуйте!

Я вновь удивлен, но меня опять отправили на 24 часа на исправление...
Позвольте мне узнать за какие грехи на этот раз?
В красной рамке прочел, что я якобы кого то оскорбил или даже (упаси Господь) даже перо не поворачивается написать...

Спасибо!
df3grsftyvdy
df3grsftyvdy
сегодня в 11:44
Раскошелился Фенер.... дай Бог чтобы деньги на ветер не ушли...
