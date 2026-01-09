Гендузи стал игроком «Фенербахче»

1767947479

сегодня, 11:31

Полузащитник перешёл в «Фенербахче» из «Лацио».

Сумма трансфера составила 28 млн евро. Контракт футболиста с клубом из Стамбула рассчитан до лета 2030 года.

Гендузи стал вторым по сумме трансфером в истории «Фенера», больше клуб платил только за трансфер Джона Дурана прошлым летом (около 35 млн).