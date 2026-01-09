Гендузи стал игроком «Фенербахче»

Полузащитник Маттео Гендузи перешёл в «Фенербахче» из «Лацио».
Сумма трансфера составила 28 млн евро. Контракт футболиста с клубом из Стамбула рассчитан до лета 2030 года.
Гендузи стал вторым по сумме трансфером в истории «Фенера», больше клуб платил только за трансфер Джона Дурана прошлым летом (около 35 млн).
Посмотрите, пожалуйста, мой претендент - аватар.
В том комментарии были оскорбительные слова и высказывания касательно пользователя и его позиции относительно вакцинации.
Я вновь удивлен, но меня опять отправили на 24 часа на исправление...
Позвольте мне узнать за какие грехи на этот раз?
В красной рамке прочел, что я якобы кого то оскорбил или даже (упаси Господь) даже перо не поворачивается написать...
Спасибо!
Спасибо!