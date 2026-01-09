«Манчестер Сити» объявил о переходе Антуана Семеньо

Ганский полузащитник Антуан Семеньо перешел из английского «Борнмута» в «Манчестер Сити». Об этом сообщает пресс-служба «Манчестер Сити».
Контракт рассчитан до 2031 года. Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что сумма трансфера составит €75 млн.
В текущем сезоне 26-летний Семеньо провел 21 матч в разных турнирах, забив 10 голов и отдав 3 передачи. Он выступал за «Борнмут» с 2023 года, ранее играл в английских клубах «Бристоль Сити», «Бат Сити», «Ньюпорт Каунти» и «Сандерленд». За сборную Ганы полузащитник провел 32 матча, забив 3 мяча.
Он кстати и из Борнмута ушел красиво, забил победный мяч для своей команды на 90+ минуте и в свой день рождения!
Вообще, Антуан болельщик Арсенала и я очень надеялся, что клуб подпишет его, усилив нам левый фланг, но клуб был готов осуществить этот трансфер только летом, а Сити пришел, отвалил за него сумму отступных и забрал сейчас
