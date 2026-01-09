Top.Mail.Ru
«Манчестер Сити» объявил о переходе Антуана Семеньо

сегодня, 14:13

Ганский полузащитник Антуан Семеньо перешел из английского «Борнмута» в «Манчестер Сити». Об этом сообщает пресс-служба «Манчестер Сити».

Контракт рассчитан до 2031 года. Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что сумма трансфера составит €75 млн.

В текущем сезоне 26-летний Семеньо провел 21 матч в разных турнирах, забив 10 голов и отдав 3 передачи. Он выступал за «Борнмут» с 2023 года, ранее играл в английских клубах «Бристоль Сити», «Бат Сити», «Ньюпорт Каунти» и «Сандерленд». За сборную Ганы полузащитник провел 32 матча, забив 3 мяча.

VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:08
Хорошее усиление для Манчестер Сити.
sv_1969
sv_1969 ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 17:43
    Шишанутый
    Шишанутый ответ sv_1969 (раскрыть)
    сегодня в 17:35
    Реал живет по закону, у него нет шейхов хозяев которые могут без конечно сорить деньгами и фифа глаза на это закрывать.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Шишанутый (раскрыть)
    сегодня в 17:21
    А Вас по ходу жаба душит , что Реал не покупает всех подряд))
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 17:12
    Браво, отлично сработали! Антуан усилит и без того сильный Сити и добавит вариативности Пепу
    Он кстати и из Борнмута ушел красиво, забил победный мяч для своей команды на 90+ минуте и в свой день рождения!
    Вообще, Антуан болельщик Арсенала и я очень надеялся, что клуб подпишет его, усилив нам левый фланг, но клуб был готов осуществить этот трансфер только летом, а Сити пришел, отвалил за него сумму отступных и забрал сейчас
    liverpool-today
    liverpool-today
    сегодня в 16:48
    Раньше за такие суммы покупали мировых звёзд. Сейчас просто игроков одного сезона.
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 16:07
    Сейчас еще защитников покупать начнут, потом они все усядутся на лавку в три ряда.
    Шишанутый
    Шишанутый
    сегодня в 15:48
    Опять эти всех скупают в зимнее то. 💰 Куда Мармуша дели который год назад купили тоже за 75 лямов?? фаер плея на них нет!! 😠
    Grizly88
    Grizly88
    сегодня в 15:33
    Он больше подошел бы Ливеру игрок хороший в последнем матче забил победный гол чем то схож с Мане , Сити нуждался в усилении это тревожный знак для Канониров , Сити наберет форму тогда трудно будет им удержать первую строку , надо было дохлый Ливер обыгрывать и уйти в отрыв. Ведь Семеньо очень хороший игрок работяга если еше заберут Гуэхи будет хорошо для них. Старая атака Сити как будто устарела , Фоден , Холлан, и Доку делали погоду в Сити.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 15:05
    Надеюсь он проявит себя в МС
    Вещий
    Вещий
    сегодня в 14:22
    Первый большой трансфер года подъехал ......это самая дорогая продажа в истории Борнмута....
