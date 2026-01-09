«Манчестер Сити» объявил о переходе Антуана Семеньо

1767957201

сегодня, 14:13

Ганский полузащитник перешел из английского «Борнмута» в «Манчестер Сити». Об этом сообщает пресс-служба «Манчестер Сити».

Контракт рассчитан до 2031 года. Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что сумма трансфера составит €75 млн.

В текущем сезоне 26-летний Семеньо провел 21 матч в разных турнирах, забив 10 голов и отдав 3 передачи. Он выступал за «Борнмут» с 2023 года, ранее играл в английских клубах «Бристоль Сити», «Бат Сити», «Ньюпорт Каунти» и «Сандерленд». За сборную Ганы полузащитник провел 32 матча, забив 3 мяча.