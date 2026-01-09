Раков не обсуждал с «Локомотивом» новый контракт

1767954242

сегодня, 13:24

Футболист московского «Локомотива» , выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов», не обсуждал с руководством столичного клуба новый контракт. Об этом Раков рассказал «Спорт-Экспрессу».

Контракт Ракова с «Локомотивом» истекает в июне 2027 года.

«На данный момент ничего не знаю по „Локомотиву“, — сказал Раков. — Никакой информации нет. Диалога по новому контракту нет. Сейчас я нахожусь в аренде в „Крыльях Советов“ и делаю то, что мне скажут. Нужно здесь показать себя хорошо, а потом посмотрим, что будет».

В нынешнем сезоне Раков провел за «Крылья Советов» 11 матчей в разных турнирах, забив 5 голов и отдав 2 передачи.