Раков не обсуждал с «Локомотивом» новый контракт

сегодня, 13:24

Футболист московского «Локомотива» Вадим Раков, выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов», не обсуждал с руководством столичного клуба новый контракт. Об этом Раков рассказал «Спорт-Экспрессу».

Контракт Ракова с «Локомотивом» истекает в июне 2027 года.

«На данный момент ничего не знаю по „Локомотиву“, — сказал Раков. — Никакой информации нет. Диалога по новому контракту нет. Сейчас я нахожусь в аренде в „Крыльях Советов“ и делаю то, что мне скажут. Нужно здесь показать себя хорошо, а потом посмотрим, что будет».

В нынешнем сезоне Раков провел за «Крылья Советов» 11 матчей в разных турнирах, забив 5 голов и отдав 2 передачи.

112910415
112910415
сегодня в 23:38
Раков ещё обсудит )
derrik2000
derrik2000 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 19:53, ред.
Насколько я помню, Спартак активно им интересовался, но ПОКА диалог "поставлен на паузу" - ждут-с нового ГТ: а вдруг ему Раков не покажется?
Так-то, по моему мнению, паренёк не без способностей, но у НОВОГО, как я понимаю, цель - чемпионство и времени на какие-то там "раскрутки" молодых ему не дадут особо.
В общем, наблюдаем...
Сейчас, возможно, что у него и получка, и сумма отступных, на минимальном уровне.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:41
Какой то преждевременный ажиотаж - действующий контракт ещё 1,5 года...
derrik2000
derrik2000
сегодня в 17:54
Карп пишет, что Роман Ерёменко в свои 38 подпишет контракт с Оренбургом.
Как игрок. )
lotsman
lotsman
сегодня в 16:44
Контракт до 27 года. Впереди ещё один сезон. Вот по результатам игры в этом сезоне и будет приниматься решение руководством клуба. Я так думаю.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 16:01
Приводил бы здоровье в порядок...
4a7yyduk39hb
4a7yyduk39hb
сегодня в 14:29
Зарплату лучше получать от Локомотива, а играть там где получится.
Шуня771
Шуня771
сегодня в 14:19
Прекрасная результативность!

Куда смотрел шотландский Хартс?)

Взяли пассажира из Тобола))
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:19
Пусть остается в Самаре.... по крайней мере играет и неплохо получается.
