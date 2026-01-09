Винисиус потроллил Симеоне в соцсети

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор ответил в соцсети на провокации тренера «Атлетико» Диего Симеоне.
Аргентинец провоцировал бразильца в течение всего полуфинального матча Суперкубка Испании. Конфликт достиг апогея на 80-й минуте, когда Винисиус уходил на замену. В результате обмена гневными репликами Винисиус и Симеоне получили желтые карточки.
Сегодня игрок «Реала» написал у себя в соцсети:
Симоне проиграл очередной матч на выбывание.
Встреча завершилась победой «Реала» 2:1, мадридцы вышли в финал.
А вообще, о Симеоне всё понятно стало ещё в далёком 2019 году, когда у него хватило ума перед многотысячной публикой хватать себя за причинные места и трясти ими. Ладно ещё когда подобные выходки позволяют себе футболисты, так как это в основном ещё совсем юные мальчишки, не всегда умеющие контролировать свои эмоции. Но когда такое себе позволяет пятидесятилетний дядька, ещё и будучи при этом тренером большого футбольного клуба, а значит являясь примером, образцом и лицом команды... То выглядит он как пятнадцатилетний гормонозависимый подросток в теле полувекового мужика, у которого собственное эго стоит намного выше всего остального.
