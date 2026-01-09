Винисиус потроллил Симеоне в соцсети

1767957712

сегодня, 14:21

Форвард «Реала» ответил в соцсети на провокации тренера «Атлетико» .

Аргентинец провоцировал бразильца в течение всего полуфинального матча Суперкубка Испании. Конфликт достиг апогея на 80-й минуте, когда Винисиус уходил на замену. В результате обмена гневными репликами Винисиус и Симеоне получили желтые карточки.

Сегодня игрок «Реала» написал у себя в соцсети:

Симоне проиграл очередной матч на выбывание.

Встреча завершилась победой «Реала» 2:1, мадридцы вышли в финал.