Винисиус потроллил Симеоне в соцсети

сегодня, 14:21
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор ответил в соцсети на провокации тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Аргентинец провоцировал бразильца в течение всего полуфинального матча Суперкубка Испании. Конфликт достиг апогея на 80-й минуте, когда Винисиус уходил на замену. В результате обмена гневными репликами Винисиус и Симеоне получили желтые карточки.

Сегодня игрок «Реала» написал у себя в соцсети:

Симоне проиграл очередной матч на выбывание.

Встреча завершилась победой «Реала» 2:1, мадридцы вышли в финал.

goalaktika
goalaktika
сегодня в 23:43
Горячие латиноамериканские Амиго, однако)
y-ago
y-ago
сегодня в 23:26, ред.
О Симеоне я уже говорил - не умоляю его заслуги, как тренера...Но главная его черта в футболе - провокатор , по жизни предположу - негодяй. Касательно Винни повторюсь - очень талантливый футболист, при этом - безбашенный великовозрастный болван.
shur
shur ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 22:58, ред.
...не совсем как дурак, скорей больше как мальчишка! К сожалению у многих игроков ум работает больше в пользу футбола, а вне его
футбола на плойке, само развитие затормаживается,от того и
поведение соответствующее!
ABir
ABir
сегодня в 20:55
Достойный ответ недостойному поведению тренеру Симеоне.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 19:59
Симионе конечно символ Атлетико Мадрид . Можно было боссам Атлетико пригласить другого тренера разнообразить игру надоели его автобусы надо что то менять в клубе.
STVA 1
STVA 1 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 19:29
Золотые слова! Ничего не скажешь!
eleven LC
eleven LC
сегодня в 19:24, ред.
Винисиус ведет себя как дурачок!
Отвечать надо на поле,а не в соцсетях,это как говорит русский народ махать кулаками после драки!
Вот если бы Вини забил Атлетико пару голов то Симеоне вообще бы молчал
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 18:34
Два д***ла – это сила.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:08, ред.
По-моему это ненормально, когда тренер провоцирует игрока команды соперника. Атлетико сейчас будет играть в Турции, пусть там попробует если герой
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 18:02, ред.
Винисиус молодой, вот и повелся. А Симеоне? Я давно говорил, что его время в Атлетико прошло, просто хозяева должны начать поиск замены. Кстати, не так уж много у него заслуг. А затраты ого-го!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:08, ред.
После первого раунда соревнование "Кто глупее, игрок или тренер" не нашло своего победителя...ждём развязки...
Но судя по "троллингу" бразильца во втором раунде....шансов на положительный итог у него немного...
Leshiy 11
Leshiy 11 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 16:46, ред.
А надо было во время матча, как этот дегенерат аргентинский?!
Leshiy 11
Leshiy 11 ответ hafmzef5wtcs (раскрыть)
сегодня в 16:45
Этого никто не знает. Зато все знают, что Симона получила под зад от Реала и вылетела на ...
Leshiy 11
Leshiy 11 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 16:44
Судя по его поведению, он и читать то не умеет.
Leshiy 11
Leshiy 11 ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 16:42
И получил за это ответочку от Рона в виде 0-3 и такого же жеста. Приз нашел своего героя.
Vilar
Vilar
сегодня в 16:41
Ответочка от Симеоне, должна быть, как минимум, матерными стихами.
Юпитер7
Юпитер7
сегодня в 16:19
Винисиус, вместо того чтобы устраивать словесные батлы с Симеоне в соцсетях, лучше бы доказывал свою профпригодность на поле. Потому что при всём некрасивом и неуместном поведении тренера Атлетико, он ведь просто указал Вини на то, что ему свистят его же болельщики, и тут он на 100% прав. Зато Винисиус решил, что намного важнее ответить на подколы Симеоне, а не извинится перед болельщиками за свою ужасную игру, за которую он вполне заслуженно и получает справедливую критику от болельщиков уже на протяжении многих матчей.
77ssg9przu8v
77ssg9przu8v
сегодня в 16:19
Ну все... теперь у них начнутся "интернет в*йны"....:))))
Drosmo
Drosmo ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
сегодня в 16:02
Судя по тому что тренер сам и начал эту перепалку, то видимо этот тренер всё же умом не блещет.

А вообще, о Симеоне всё понятно стало ещё в далёком 2019 году, когда у него хватило ума перед многотысячной публикой хватать себя за причинные места и трясти ими. Ладно ещё когда подобные выходки позволяют себе футболисты, так как это в основном ещё совсем юные мальчишки, не всегда умеющие контролировать свои эмоции. Но когда такое себе позволяет пятидесятилетний дядька, ещё и будучи при этом тренером большого футбольного клуба, а значит являясь примером, образцом и лицом команды... То выглядит он как пятнадцатилетний гормонозависимый подросток в теле полувекового мужика, у которого собственное эго стоит намного выше всего остального.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 15:54, ред.
Снова глупого арга на место поставили. Помню как он яйцеми тряс пока Роналду его не выкинул из ЛЧ!! Так ни чему его жизнь не научила. Теперь от Вини получает!! 👊🏿 Атлетико при нем деградирует из года в год ,раньше хоть какую то борьбу на вязывал и до финалов доходил в Лч но теперь он не чего не может хотя игроков ему хороших купили. Пора его уволить боссам Атлетико.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:49
Троллинг 80-го уровня. Ещё бы Симеоне читал этого клоуна...
5pxbm4sv6tm5
5pxbm4sv6tm5
сегодня в 15:23
Не разбирая Симеоне, который ещё тот провокатор, скажу, что Виня, когда игра не идёт, сразу переключается на судей, зрителей, тренеров соперника. Очень жаль. Губит свою карьеру. Проблема в Алонсо, который не умеет поставить его на место, и в том, что у Реала нет настоящего капитана который может заткнуть рот этому раздолбаю.... жаль что он за большие деньги просто никому уже не нужен... продать бы его к чертям собачим и проблем было бы меньше...."троллингем" хренов...
hafmzef5wtcs
hafmzef5wtcs
сегодня в 15:12
Последнее слово будет за аргентинцем, наваляет при очередной встрече однозначно
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:03
Так себе потролил )))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 14:52
Тренер и игрок это разные уровни. Если тренер не дурак, он не будет продолжать полемику.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:43
После матча кулаками мазать по Симеоне Вини герой))))
Шуня771
Шуня771
сегодня в 14:30
Ждем "ответку" от аргентинского метра юмора))
Lobo77
Lobo77
сегодня в 14:25
Истину глаголет.
