Матч Кубка Англии отменили из-за замерзшего поля

1767971394

сегодня, 18:09

Матч третьего раунда Кубка Англии по футболу «Солфорд Сити» — «Суиндон» отменен из-за замерзшего поля. Об этом сообщила пресс-служба «Солфорд Сити».

Встреча должна была пройти 10 января.

«В течение последних двух недель поле было накрыто в ожидании прогнозируемых отрицательных температур, а в течение недели по полю перемещали инфракрасные обогреватели. Однако, несмотря на все усилия персонала, некоторые участки поля все еще покрыты льдом. Совместно с Футбольной ассоциацией Англии и „Суиндоном“ было принято решение не создавать ненужных неудобств. Мы продолжим взаимодействовать с футбольной ассоциацией и клубом „Суиндоном“, чтобы найти подходящую дату для проведения матча, и как можно скорее сообщим об этом болельщикам», — говорится в сообщении.

Матчи третьего раунда Кубка Англии пройдут с 9 по 12 января.