В «Ахмате» считают, что приход Черчесова стал позитивным моментом для клуба

сегодня, 18:38

Приход Станислава Черчесова на пост главного тренера грозненского «Ахмата» стал позитивным моментом для футбольного клуба. Такое мнение высказал генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа. Команда смогла уйти с последнего места в Мир — Российской премьер-лиге.

«Воодушевлять, наверное, никого не надо. То, что такой опытный тренер с большим багажом знаний работает в клубе, наверное, позитивный момент для футболистов и клуба. Конечно, обсуждали планы на зиму, это каждодневный процесс», — сказал Айдамиров.

«Ахмат» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 22 очка после 18 встреч.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:42
Да и Стас на позитиве ! )
112910415
112910415
сегодня в 21:38
без него было бы хуже
2tqs3ncwef5p
2tqs3ncwef5p
сегодня в 21:17
Никогда не считал его хорошим специалистом, средний, таких у нас много
lotsman
lotsman
сегодня в 20:57
Приход позитивный, какой будет финал чемпионата?
drug01
drug01
сегодня в 20:40
Согласен если Черкесов продолжит также работать то успехи несомненно придут...
Вещий
Вещий
сегодня в 19:40
Будем надеяться что он сумеет восстановить игровой баланс в клубе....
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 19:37
Я бы сказал, чуть выше среднего.)))
Grizly88
Grizly88
сегодня в 19:34
Черчесов хороший тренер
stanichnik
stanichnik
сегодня в 19:29
Если брать во внимание провальный старт фк Ахмат в нашем чемпионата в этом сезоне, то приход Черчесова несомненно можно считать позитивным моментом для команды из Грозного. И начавшаяся, с его дебютного матча в качестве Главного тренера победой над питерцами семи матчевая беспроигрышная серия, является ярким тому подтверждением. Правда, последовавшая после поражения в Краснодаре новая серия с набранным единственным очком в шести матчах, позволила скептикам усомниться в правильности назначения Станислава Саламовича, но две победы перед паузой и место в первой половине турнирной таблицы, всё же дают повод оценивать работу Черчесова положительно.
Болейте за своих, а не против чужих!
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 19:28
Чем выше класс футболистов, тем лучше тренер - с Ахметом это не пройдёт!.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:27
Ну пока на данный момент хуже точно не стало с его приходом
Capral
Capral
сегодня в 19:14
Впечатляющий рывок Ахмата с приходом Черчесова, со стартовой победой над Зенитом конечно вызывает Уважение. Но и падение Ахмата при Черчесове в пять подряд проигранных матчах тоже не осталось без внимания. Стратегические поражения Ахмата от Сочи и Балтики тоже остались в памяти и нуждаются в подробном анализе. Сейчас работу Черчесова можно оценить 50X50 и только финиш сезона даст полновесный ответ о качестве работе Черчесова... На мой взгляд, приглашать Черчесова надо было раньше, перед началом сезона, вместо Сторожука. Но Стас никогда не был долго играющим тренером на длинной дистанции. Яркие взлёты чередовались с громкими падениями. Конечно, он не тренер для больших побед, а его чемпионство в Венгрии- локальный успех, только и всего.
Vilar
Vilar
сегодня в 19:01
Как говорится, цыплят (очки) по осени (весной) считают.
