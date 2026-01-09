В «Ахмате» считают, что приход Черчесова стал позитивным моментом для клуба

1767973080

сегодня, 18:38

Приход на пост главного тренера грозненского «Ахмата» стал позитивным моментом для футбольного клуба. Такое мнение высказал генеральный директор «Ахмата» .

Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа. Команда смогла уйти с последнего места в Мир — Российской премьер-лиге.

«Воодушевлять, наверное, никого не надо. То, что такой опытный тренер с большим багажом знаний работает в клубе, наверное, позитивный момент для футболистов и клуба. Конечно, обсуждали планы на зиму, это каждодневный процесс», — сказал Айдамиров.

«Ахмат» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 22 очка после 18 встреч.