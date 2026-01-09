Top.Mail.Ru
Обладатель «Золотого мяча» отклонил предложение ПСЖ продлить контракт

вчера, 22:46

Обладатель «Золотого мяча» нападающий Усман Дембеле отклонил предложение руководства французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» продлить контракт. Об этом сообщил портал Foot Mercato.

По информации источника, клуб предложил Дембеле продлить контракт, согласно которому он будет получать €30 млн в год, однако сторона футболиста требует увеличить сумму вдвое. Действующее соглашение футболиста с парижской командой рассчитано до конца сезона-2027/28.

В прошлом сезоне Дембеле вместе с ПСЖ стал чемпионом и обладателем Кубка Франции, а также выиграл Лигу чемпионов и был признан лучшим игроком сезона в турнире. Нападающий с 25 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Всего в прошлом сезоне Дембеле провел за ПСЖ 53 матча, забил 35 мячей и отдал 16 голевых передач. В сентябре он стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира сезона-2024/25 по версии французского журнала France Football. В декабре Дембеле был признан лучшим игроком 2025 года по версии Международной федерации футбола.

Дембеле 28 лет, он выступает за ПСЖ с 2023 года. Ранее форвард выигрывал с клубом чемпионат и Кубок Франции в 2024 году, в 2025 году вместе с командой победил в Суперкубке УЕФА, в 2026 году завоевал суперкубок страны. По ходу карьеры футболист играл за французский «Ренн», германскую «Боруссию» из Дортмунда и испанскую «Барселону», с которой трижды стал чемпионом Испании и дважды — обладателем кубка страны. Вместе со сборной Франции Дембеле стал победителем чемпионата мира 2018 года, прошедшего в России, и серебряным призером турнира 2022 года в Катаре. Также с национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2024 года и Лиги наций 2025 года.

Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 14:05
Ничего себе аппетит у Дембеле.
Шуня771
Шуня771 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 11:30, ред.
Доброго дня Уважаемому!

Даже если и нет, вряд ли это послужит ему поводом расстроиться - после оглашения его намерений, очередь образуется за его услугами быстрее чем в туалет за пивной бочкой))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:29
Аппетит немалый проснулся у Дембеле !!!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 08:09
Что ещё одну псевдозвезду доканал страх умереть голодной смертью? Слабохарактерные они говорю же
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:59
Я всё понимаю, но требовать увеличения вдвое-перебор даже для него...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:28
Интересно, а у него есть предложения от других клубов? Запасные варианты...
CCCP1922
CCCP1922 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 06:24
Действительно, у него ещё больше двух лет действует нынешний контракт.
8brrjnxmjar3
8brrjnxmjar3
сегодня в 04:59
Посмотрим как отреагирует его дойная корова
ABir
ABir
сегодня в 04:57
До конца сезона 2028 Усману еще играть и играть, много воды утечет и многое может произойти и с клубом, и с игроком, возраст уже другой будет. А пока надо играть за ПСЖ и выполнять условия действующего контракта.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 04:23
Дембеле важная часть команды, это понимают все... Подождём..
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 04:19
Усман взрослый человек, он сам отвечает за себя...
sv_1969
sv_1969 ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 03:55
Ну так значит в добрый путь!!))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:53
Похоже лига верблюдов ждёт его)))
Шуня771
Шуня771
сегодня в 01:03
Стартовые 30 мульёнов ни о чем с такой статистикой..
Торг уместен)
lazzioll
lazzioll ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:50
плюс запасные пути отхода в верблюжьи края без потери в финансах
Barcelona
Barcelona
сегодня в 00:30
Этот парень не промах!
shur
shur ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 23:57
...главные аргументы на лицо, скользкий возраст, титулы, Мячик золотой!!! Идёт во банк, зная что в ПСЖ не обеднеют!
112910415
112910415
вчера в 23:35
рынок решит этот вопрос !
Sergo81
Sergo81
вчера в 23:35
В пески собрался наверное, за 100млн в сезон. Пора и о пенсии подумать.
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:34
Контракт по жирнее хочет
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:22
Ну возможно уговоры и предложения будут продолжатся...
