Обладатель «Золотого мяча» отклонил предложение ПСЖ продлить контракт

1767987980

вчера, 22:46

Обладатель «Золотого мяча» нападающий отклонил предложение руководства французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» продлить контракт. Об этом сообщил портал Foot Mercato.

По информации источника, клуб предложил Дембеле продлить контракт, согласно которому он будет получать €30 млн в год, однако сторона футболиста требует увеличить сумму вдвое. Действующее соглашение футболиста с парижской командой рассчитано до конца сезона-2027/28.

В прошлом сезоне Дембеле вместе с ПСЖ стал чемпионом и обладателем Кубка Франции, а также выиграл Лигу чемпионов и был признан лучшим игроком сезона в турнире. Нападающий с 25 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Всего в прошлом сезоне Дембеле провел за ПСЖ 53 матча, забил 35 мячей и отдал 16 голевых передач. В сентябре он стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира сезона-2024/25 по версии французского журнала France Football. В декабре Дембеле был признан лучшим игроком 2025 года по версии Международной федерации футбола.