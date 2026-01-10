«Барселона» сообщила Рэшфорду о желании сохранить его в команде

«Барселона» проинформировала форварда Маркуса Рэшфорда и его окружение о желании оставить его в команде после окончания этого сезона. Футболист был арендован у «Манчестер Юнайтед» летом 2025 года.
Пока нет гарантии, что опция выкупа за 30 млн евро будет активирована, окончательное решение будет принято позже и будет зависеть от финансовой ситуации. Однако на данный момент в «Барселоне» очень довольны Рэшфордом и хотят сохранить его.
Рэшфорд игрок быстрый, иногда его голевые меняли ход игры, но в целом да, выпадает из игры.
Лично я не против видеть быстрых игроков, они определенно нужны. Ему бы немного техники и пластики Это'О добавить и станет "завидным женихом")
Да и не такой уж дорогой игрок чтоб избавиться.
Рэшфорд игрок быстрый, иногда его голевые меняли ход игры, но в целом да, выпадает из игры.
Лично я не против видеть быстрых игроков, они определенно нужны. Ему бы немного техники и пластики Это'О добавить и станет "завидным женихом")
Да и не такой уж дорогой игрок чтоб избавиться.