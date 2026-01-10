«Барселона» сообщила Рэшфорду о желании сохранить его в команде

1768029469

сегодня, 10:17

«Барселона» проинформировала форварда и его окружение о желании оставить его в команде после окончания этого сезона. Футболист был арендован у «Манчестер Юнайтед» летом 2025 года.

Пока нет гарантии, что опция выкупа за 30 млн евро будет активирована, окончательное решение будет принято позже и будет зависеть от финансовой ситуации. Однако на данный момент в «Барселоне» очень довольны Рэшфордом и хотят сохранить его.