Испания. Примера 2025/2026

«Барселона» сообщила Рэшфорду о желании сохранить его в команде

сегодня, 10:17

«Барселона» проинформировала форварда Маркуса Рэшфорда и его окружение о желании оставить его в команде после окончания этого сезона. Футболист был арендован у «Манчестер Юнайтед» летом 2025 года.

Пока нет гарантии, что опция выкупа за 30 млн евро будет активирована, окончательное решение будет принято позже и будет зависеть от финансовой ситуации. Однако на данный момент в «Барселоне» очень довольны Рэшфордом и хотят сохранить его.

112910415
112910415
сегодня в 14:45
не блещет,но годится
shur
shur
сегодня в 14:38
...из всей арендной братии из МЮ это лучшее предложение, по
качеству игры на данный момент, футболиста, кстати ещё сборника вдобавок!
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 14:06
Техника у него не плохая и рывок приличный. А вот пластики, да, не хватает, и гибкости, как физической, так и игровой. Он своим присутствием на фланге создает определенный игровой дискомфорт, неуютность. Я не знаю, не видел его в МЮ, не имею представления, но в Барселону, пока, во всяком случае, он еще не вписался. Он, как мне кажется не совсем командный игрок. Я не слежу за его личной статистикой, но из всех игр Барсы что я видел, а я стараюсь не пропускать игры команды, он игрок не социальный.
Но пусть он завтра опровергнет меня, и я первый принесу ему мои извинения...)))
Agamaga005
Agamaga005 ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 13:59
Согласен
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:57
Это ему такое спасибо за Ньюкасл))

Рэшфорд игрок быстрый, иногда его голевые меняли ход игры, но в целом да, выпадает из игры.
Лично я не против видеть быстрых игроков, они определенно нужны. Ему бы немного техники и пластики Это'О добавить и станет "завидным женихом")
Да и не такой уж дорогой игрок чтоб избавиться.
STVA 1
STVA 1 ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 12:31, ред.
Помню кто то про Быстрова сказал-всадник без головы. Про Маркус тоже можно так сказать
9hedwtmp2cms
9hedwtmp2cms
сегодня в 12:21
Пока у него всё получается, пусть играет
Шуня771
Шуня771
сегодня в 12:10
Для Барсы он медленный, не редкость когда передерживает мяч.
drug01
drug01
сегодня в 11:43
Вероятно он ещё поиграет и принесёт пользу команде...
Вещий
Вещий
сегодня в 11:41
С учетом того, сколько стоят ноунеймы сегодня, 30 млн за Маркуса это подарок.
aug9zeb8rauq
aug9zeb8rauq
сегодня в 11:38
Рэшфорд не плохой игрок , никогда не было такого что бы он играл небольшой промежуток времени что бы получить нужный ему контракт а потом два три сезона фигнёй страдал .
Capral
Capral
сегодня в 10:58, ред.
Не понимаю, чем же они так довольны? Ни ментально, ни морально не вписался в игровую схему Флика, атаку фланговую тормозит, не обостряет, выглядит как чуждый элемент и создаёт игровой перекос. Я знаю, что это личная заинтересованность Флика. В отдельных матчах, Рэшфорд, откровенно простаивал. Не скажу, что филонил, но не вижу от него КПД...
galem72
galem72
сегодня в 10:35
Вот и отлично! Лишь бы ничего не сорвалось. Он там вроде ассистирует, так что пусть и дальше бегает в Барсе.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:27
Хотят и сохранить это две разные вещи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:27
Сразу же попросит повышения зарплаты...
