Представители Винисиуса обвинили СМИ в скандалах вокруг игрока

Представители Винисиуса Жуниора обвиняют испанские СМИ в проблемах звезды «Реала» с болельщиками и игроками соперников.
Будущее Винисиуса в «Реале» оказалось под вопросом из-за его постоянных конфликтов с болельщиками и игроками соперников по всей Ла Лиге.
ESPN сообщает, что близкие к бразильцу люди настаивают на том, что виноваты в разрыве отношений именно СМИ, а не сам Вини. Они обвиняют СМИ в создании враждебной атмосферы вокруг игрока, считая несправедливыми сообщения о продлении его контракта и предполагаемых предложениях из-за рубежа.
По словам источников, близких к бразильцу, такое освещение также повлияло на отношение болельщиков. Контракт Винисиуса с «Реалом» действует до 2027 года.
А при Алонсо Вини стал игроком, которого начали заставлять работать, особенно в обороне, что бразильцу очень не понравилось. Да и его статус главной звезды в команде подставили под сомнение. А тут ещё и Мбаппе своей голевой феерией окончательно выбил пьедестал из-под ног бразильца. Вот Вини и занервничал, что и повлияло напрямую на его игру и результативность.
На счёт поддержки Вини со стороны главного тренера, тут как раз к Алонсо претензий быть не должно. Тренер сливочных каждую пресс-конференцию говорит исключительно в позитивном ключе о Винисиусе. Вот выдержка из сегодняшней пресс-конференции тренера Реала:
"Винисиус вернется в свою лучшую форму и будет решительным. Он нам абсолютно нужен завтра. Поможет ли Эль Класико Винисиусу? Вини был решающим в финале. Надеюсь увидеть его улыбку."
То есть это СМИ заставляют Винисиуса истерить как капризное, малолетнее дитя на поле. Или может это СМИ заставляют Винисиуса кидаться на судей с недовольством и возмущениями. А может это СМИ виноваты в том, что Винисиус решил, что одного его присутствия на поле вполне достаточно для победы команды, а бегают и напрягаются пусть другие, ему ведь "не по масти" отрабатывать в прессинге.
Ну и ладно бы СМИ, но ведь Винисиусу свистят уже свои же болельщики несколько матчей подряд. Или может это то же страшные и злые СМИ сидят на трибунах Сантьяго Бернабеу.
Пока бразилец не поймёт, что вся проблема заключается именно в нём, а не в ком другом, он будет и дальше деградировать. А судя по его заоблачному ЧСВ и не умению признавать собственные ошибки, бразилец этого никогда не поймёт.
многократно усиливают каждый жест, каждую реакцию → создают образ «проблемного» → а потом удивляются, почему стадионы его ненавидят. При этом поддерживать Вини — не значит оправдывать все его выходки. Он "пожилой ребенок" (Шекспир) и, да, бывает излишне эмоциональным, часто сам подставляется. Но это не отменяет факта: вокруг него годами создают враждебную среду — СМИ, трибуны, соперники. Объяснять причины — не значит снимать ответственность. А вот сводить всё к «он сам виноват» — удобно, но лживо.
