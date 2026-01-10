Представители Винисиуса обвинили СМИ в скандалах вокруг игрока

1768053716

вчера, 17:01

Представители обвиняют испанские СМИ в проблемах звезды «Реала» с болельщиками и игроками соперников.

Будущее Винисиуса в «Реале» оказалось под вопросом из-за его постоянных конфликтов с болельщиками и игроками соперников по всей Ла Лиге.

ESPN сообщает, что близкие к бразильцу люди настаивают на том, что виноваты в разрыве отношений именно СМИ , а не сам Вини. Они обвиняют СМИ в создании враждебной атмосферы вокруг игрока, считая несправедливыми сообщения о продлении его контракта и предполагаемых предложениях из-за рубежа.

По словам источников, близких к бразильцу, такое освещение также повлияло на отношение болельщиков. Контракт Винисиуса с «Реалом» действует до 2027 года.