Представители Винисиуса обвинили СМИ в скандалах вокруг игрока

вчера, 17:01

Представители Винисиуса Жуниора обвиняют испанские СМИ в проблемах звезды «Реала» с болельщиками и игроками соперников.

Будущее Винисиуса в «Реале» оказалось под вопросом из-за его постоянных конфликтов с болельщиками и игроками соперников по всей Ла Лиге.

ESPN сообщает, что близкие к бразильцу люди настаивают на том, что виноваты в разрыве отношений именно СМИ, а не сам Вини. Они обвиняют СМИ в создании враждебной атмосферы вокруг игрока, считая несправедливыми сообщения о продлении его контракта и предполагаемых предложениях из-за рубежа.

По словам источников, близких к бразильцу, такое освещение также повлияло на отношение болельщиков. Контракт Винисиуса с «Реалом» действует до 2027 года.

Capral
Capral ответ ABir (раскрыть)
вчера в 23:57
Скажите это Винисиусу, чтобы он поменял команду.
ABir
ABir ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:55
    Тот самый чувак
    Тот самый чувак ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:51
    Таких футболистов надо гнать из клуба, чтобы он не разлагал команду изнутри.
    Акын
    Акын
    вчера в 20:44
    Ох уж эти СМИ. Орут на поле, руками размахивают, рожи корчат...
    y-ago
    y-ago
    вчера в 19:56
    История с Винисиусом очень показательная. Он не стал другим игроком — он стал удобной мишенью. Испанские СМИ годами работают по одной и той же схеме: выбирают яркого, эмоционального, «неудобного» футболиста →
    многократно усиливают каждый жест, каждую реакцию → создают образ «проблемного» → а потом удивляются, почему стадионы его ненавидят. При этом поддерживать Вини — не значит оправдывать все его выходки. Он "пожилой ребенок" (Шекспир) и, да, бывает излишне эмоциональным, часто сам подставляется. Но это не отменяет факта: вокруг него годами создают враждебную среду — СМИ, трибуны, соперники. Объяснять причины — не значит снимать ответственность. А вот сводить всё к «он сам виноват» — удобно, но лживо.
    Capral
    Capral ответ ABir (раскрыть)
    вчера в 19:25, ред.
    Один из творцов Великих побед Реала, давно уже одна из Легенд Клуба, и ничего никому, он доказывать не должен...Он давно уже всё и всем доказал.
    ABir
    ABir
    вчера в 18:54
    Если Вини действительно хочет остаться в Реале, то надо забить на провокации журналистов и болельщиков, и всецело подчинить свой талант тренерскому штабу и интересам команды. Именно тогда Винисиус войдет в историю Реала не как скандальный персонаж, а как легендарный игрок в составе Реала и сборной Бразилии.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 18:42
    Просто представьте если бы такое было от Анчелотти )я думаю об этом писали бы месяц !))
    Capral
    Capral ответ y6a4gfu8n4yu (раскрыть)
    вчера в 18:23
    То, что Вини не будет работать на поле, было ясно, когда только поступила информация о приходе Алонсо в Реал, и я об этом предупреждал. Если Алонсо удастся задержаться в Реале еще на какое-то время, то я уверен, что и остальные, со временем устанут работать, а значит будут вопросы... Я посмотрел в записи игру Атлетико-Реал, и никаких тренерских изменений в игре Реала не заметил... В обороне нет порядка, моментов Атлетико создал немало. А кроме всего, никакого творчества в футболе Реала не вижу, и это при том, что состав довольно приличный. Но поражение Симеоне было предсказуемо. Точно также, как я не сомневаюсь, что и завтра, Барса потерпит неудачу- со своим упрямым Фликом.
    Возвращаясь к Винисиусу хочу сказать, что таких игроков надо беречь и ограждать их от болельщицкого вмешательства. Болельщики, как у любого клуба бывают разные- умные и не очень...
    Drosmo
    Drosmo
    вчера в 18:22
    ESPN сообщает, что близкие к бразильцу люди настаивают на том, что виноваты в разрыве отношений именно СМИ, а не сам Вини."

    То есть это СМИ заставляют Винисиуса истерить как капризное, малолетнее дитя на поле. Или может это СМИ заставляют Винисиуса кидаться на судей с недовольством и возмущениями. А может это СМИ виноваты в том, что Винисиус решил, что одного его присутствия на поле вполне достаточно для победы команды, а бегают и напрягаются пусть другие, ему ведь "не по масти" отрабатывать в прессинге.

    Ну и ладно бы СМИ, но ведь Винисиусу свистят уже свои же болельщики несколько матчей подряд. Или может это то же страшные и злые СМИ сидят на трибунах Сантьяго Бернабеу.

    Пока бразилец не поймёт, что вся проблема заключается именно в нём, а не в ком другом, он будет и дальше деградировать. А судя по его заоблачному ЧСВ и не умению признавать собственные ошибки, бразилец этого никогда не поймёт.
    y6a4gfu8n4yu
    y6a4gfu8n4yu ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:07
    При Анчелотти скандалов с Винисиусом было меньше скорее всего по той причине, что при Карло Винисиус был персоной неприкасаемой. Это был железный игрок основы, которого даже заменить было чем-то из ряда вон выходящим.

    А при Алонсо Вини стал игроком, которого начали заставлять работать, особенно в обороне, что бразильцу очень не понравилось. Да и его статус главной звезды в команде подставили под сомнение. А тут ещё и Мбаппе своей голевой феерией окончательно выбил пьедестал из-под ног бразильца. Вот Вини и занервничал, что и повлияло напрямую на его игру и результативность.

    На счёт поддержки Вини со стороны главного тренера, тут как раз к Алонсо претензий быть не должно. Тренер сливочных каждую пресс-конференцию говорит исключительно в позитивном ключе о Винисиусе. Вот выдержка из сегодняшней пресс-конференции тренера Реала:

    "Винисиус вернется в свою лучшую форму и будет решительным. Он нам абсолютно нужен завтра. Поможет ли Эль Класико Винисиусу? Вини был решающим в финале. Надеюсь увидеть его улыбку."
    ndzubjqu9kq7
    ndzubjqu9kq7
    вчера в 17:58
    Почему именно Винисиус оказывается постоянным клиентом таких ситауций, не из за того ли, что он постоянно сам смеётся, задевает и провоцирует других. Мне кажется просто все возвращается к нему обратно, и винить надо не болельщиков, лигу, СМИ а в первую очередь посмотреть на свое поведение.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 17:50
    )))
    Capral
    Capral
    вчера в 17:19
    Не припомню таких частых скандалов у Вини, при Анчелотти. Были конечно тёрки на поле у Вини, но чтобы доходило до публичных и частых обсуждений, не было такого. Как пришел одноразовый, так и началось... Вместо того, чтобы наладить обстановку, оградить, одного из ведущих игроков команды от разного рода нападок и провокаций, Алонсо, как в рот воды набрал, и ни одного комментария. Не хочу сказать, что вина в происходящем лежит исключительно на Алонсо, Вини- человек непростой, но не вижу защиты со стороны ГТ, в непростой ситуации. Впечатление такое, как будто, одноразовому, самому выгодна вся эта история...
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 17:07
    Позорят сами себя, типа все виноваты, а Вини сама невинность.
    Пусть этого Вини шейхи к верблюдам утащат.
    Что бы там сам Вини и его представители не говорили, весь мир знает, что он на данный момент самый мерзкий человек в футболе.
    Таких гнилых давно не было.
