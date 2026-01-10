Шторм Горетти привел к переносу ряда футбольных матчей в Великобритании

1768061654

вчера, 19:14

Шторм Горетти вызвал массовые сбои по всей Великобритании, и несколько футбольных матчей были отложены из-за снега и морозов.

В субботу для большей части Великобритании по-прежнему действуют желтые предупреждения о непогоде, а Метеорологическая служба предупредила, что в воскресенье многие районы Шотландии и северной Англии, вероятно, будут затронуты новыми ледяными дождями, снегом и зимними ливнями.

Один матч третьего раунда Кубка Англии уже был отменен, поскольку в пятницу клуб «Солфорд Сити» объявил, что его домашняя игра со «Суиндон Таун» не может состояться из-за замерзшего поля.

Несколько матчей Лиги Один, Лиги Два и Национальной лиги были перенесены в субботу утром после осмотра полей.

В Уэльсе все матчи Премьер-Лиги были перенесены в пятницу из-за последствий урагана Горетти и теперь намечены на вечер вторника. В Шотландии несколько матчей также были отложены из-за морозов.