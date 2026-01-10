Top.Mail.Ru
Шторм Горетти привел к переносу ряда футбольных матчей в Великобритании

вчера, 19:14
Солфорд СитиЛоготип футбольный клуб Солфорд Сити-:-Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон ТаунВчера в 18:00 Матч перенесен

Шторм Горетти вызвал массовые сбои по всей Великобритании, и несколько футбольных матчей были отложены из-за снега и морозов.

В субботу для большей части Великобритании по-прежнему действуют желтые предупреждения о непогоде, а Метеорологическая служба предупредила, что в воскресенье многие районы Шотландии и северной Англии, вероятно, будут затронуты новыми ледяными дождями, снегом и зимними ливнями.

Один матч третьего раунда Кубка Англии уже был отменен, поскольку в пятницу клуб «Солфорд Сити» объявил, что его домашняя игра со «Суиндон Таун» не может состояться из-за замерзшего поля.

Несколько матчей Лиги Один, Лиги Два и Национальной лиги были перенесены в субботу утром после осмотра полей.

В Уэльсе все матчи Премьер-Лиги были перенесены в пятницу из-за последствий урагана Горетти и теперь намечены на вечер вторника. В Шотландии несколько матчей также были отложены из-за морозов.

Перевод с metro.co.uk
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:26
Из-за снега и морозов перенесли несколько матчей... Интересно, а сколько должно быть градусов, у них, чтобы перенести матч?
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:25
...Важней всего погода в доме!
Любой вам скажет в Англии фанат!
Мы в шубах ходим, саксы в плавках рассекают!
Ну а тепрь на равных,как то так!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:37
Да уж...главной жертвой непогоды стали раунды Кубка Англии....промерзли газоны, несмотря на использование тепловых пушек и защитных покрытий.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:23
Шторм Горетти - "Гореть тебе в аду" - промелькнула мысль у многих фанатов по всей Великобритании...)))
