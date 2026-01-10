Гвардиола не согласился с тем, что Доннарумма плох в игре ногами

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выступил со словами защиты в адрес вратаря команды Джанлуиджи Доннаруммы.
В последнее время в Англии развернулась дискуссия относительно того, что итальянец далеко не так же хорош в игре в пас, как бывший вратарь «Сити» Эдерсон. По мнению журналистов, слабая игра ногами мешает Доннарумме стать таким же ключевым игроком для команды, каким был бразилец.
Гвардиола, отвечая на вопрос о Доннарумме, сказал:
Доннарумма действительно очень хорош в темповой игре короткими пасами. Да, он не может делать длинные пасы, как Эдерсон, но ни один другой вратарь не обладает такими пасами, как Эдерсон. Но Джиджо действительно хорош в том, что касается самообладания, при первом приеме, принятии решений и коротких пасах. Он намного, намного лучше, чем люди думают.