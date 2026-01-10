Top.Mail.Ru
Гвардиола не согласился с тем, что Доннарумма плох в игре ногами

вчера, 19:22

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выступил со словами защиты в адрес вратаря команды Джанлуиджи Доннаруммы.

В последнее время в Англии развернулась дискуссия относительно того, что итальянец далеко не так же хорош в игре в пас, как бывший вратарь «Сити» Эдерсон. По мнению журналистов, слабая игра ногами мешает Доннарумме стать таким же ключевым игроком для команды, каким был бразилец.

Гвардиола, отвечая на вопрос о Доннарумме, сказал:

Доннарумма действительно очень хорош в темповой игре короткими пасами. Да, он не может делать длинные пасы, как Эдерсон, но ни один другой вратарь не обладает такими пасами, как Эдерсон. Но Джиджо действительно хорош в том, что касается самообладания, при первом приеме, принятии решений и коротких пасах. Он намного, намного лучше, чем люди думают.

Vilar
Vilar
вчера в 21:04
Не думаю, что Доннарумма попал в Сити, без согласия Гвардиолы, он не из тех, кто поверхностно отнесётся к выбору одной из главных персон в команде. Да, и обвинения, неких мифических английских журналистов, надуманы: для вратаря, умение делать длинные пасы, далеко не главное умение, это тоже самое, если защитника обвинять в низкой результативности, а нападающего в плохом умении делать покаты. И ещё к слову, общеизвестно: англичанам потроллить французов и итальянцев, доставляет удовольствие.
Виктор Сергеевич
Виктор Сергеевич
вчера в 20:52
Очень похоже на то, что Пеп просто пытается оправдать своё решение о приобретении Доннаруммы. Видимо повёлся на более именитого игрока, и на то, что тот стал обладателем кубка ЛЧ в составе ПСЖ. Вот только итальянец хоть и считается топ-вртарём, но при всех его высоких вратарских качествах, никогда не отличался стабильностью, и не редко пропускал очень глупые и нелепые мячи в свои ворота. И похоже, что Эдерсон действительно был более надёжным в рамке чем Доннарумма, но после драки кулаками не машут, и Гвардиоле теперь ничего больше не остаётся, чем оправдывать своего нынешнего кипера, а заодно и свой выбор.
shur
shur ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 20:03
...скорей всего в защиту итальянца скажу о факторе роста,отсюда и некомфортная неуклюжесть, мне так кажется! А в целом ему уютнее в Сити,чем в Парижике!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:46
Да он не так и хорош Долларума за деньгами бегает а называли вторым Буффоном
Вещий
Вещий
вчера в 19:33
Хорошо, что Пеп понимает невозможность стричь всех под одну гребёнку. Используйте все лучшие качества Доннаруммы, и будет вам счастье!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:33
Если бразилец так хорош, зачем его меняли на итальянца...
