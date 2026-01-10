Гвардиола не согласился с тем, что Доннарумма плох в игре ногами

1768062178

вчера, 19:22

Главный тренер «Манчестер Сити» выступил со словами защиты в адрес вратаря команды .

В последнее время в Англии развернулась дискуссия относительно того, что итальянец далеко не так же хорош в игре в пас, как бывший вратарь «Сити» . По мнению журналистов, слабая игра ногами мешает Доннарумме стать таким же ключевым игроком для команды, каким был бразилец.

Гвардиола, отвечая на вопрос о Доннарумме, сказал: