Жирков вошел в тренерский штаб московского «Динамо»

вчера, 21:45

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Юрий Жирков вошел в тренерский штаб московского «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба бело-голубых.

Также ассистентом Ролана Гусева, который ранее был утвержден главным тренером «Динамо», стал Роман Шаронов. Аргентинец Агустин Киильяборда назначен тренером по физической подготовке.

Жиркову 42 года, первым клубом в его профессиональной карьере был тамбовский «Спартак». После этого он выступал за московский ЦСКА, в составе которого стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА, английский «Челси», с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, махачкалинский «Анжи», московское «Динамо», петербургский «Зенит», став с ним трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем кубка и суперкубка страны, и подмосковные «Химки», которые стали последним клубом в его карьере. Карьеру футболиста он завершил в феврале 2023 года.

В составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году. В общей сложности Жирков провел в составе национальной команды 105 матчей, забив 2 мяча и сделав 11 результативных передач.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На счету команды 21 очко.

Lobo77
Lobo77
сегодня в 04:28
Ох блин... Если что то выйдет - это будет сенсация.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:29
Жирков тренер? Не представляю, как такое возможно? И не верю, точка..
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:49
Успехов ему в великом клубе
Vilar
Vilar
сегодня в 00:41, ред.
Гусев хочет растворить себя в этой компании.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:14
Хорошая компания намечается, удачи
shur
shur ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 22:46
...Гораздо интереснее, каким "Динамо" при этом штабе станет...???!!!
adekvat
adekvat
вчера в 22:41
Интересно на сколько этот штаб задержится вместе с Гусевым в Динамо?
shur
shur ответ баск (раскрыть)
вчера в 22:36
...поверь мне на слово, хуже не будет! А вот насчёт табора,так
у нас этих кибиток пруд-пруди и все едут в разные стороны!
баск
баск
вчера в 22:28, ред.
Прям цыганский табор ромалэ-чавела)))
И физрук Киильяборда такой "крутышечный", поначалу правда, лет 15 назад, брал Кубок Либертадорес с Эстудиантесом, но дальше шёл только по наклонной вниз.

Последнее место работы у него- саудовский АльСафа, вылетевший из пердива вникуда по итогам сезона 24/25.
Сейчас этот клуб на общесаудовском уровне не играет, игроки его состава трансферной стоимости не имеют.

Осталось только понять, продлит ли свой контракт Бувач?
Если нет, то у нас сложится некий самоисполняющийся "новый вектор". Куда вот только он заведёт?)
Ну, в любом случае удачи у нас этим уважаемым мушшынам..
shur
shur
вчера в 22:24, ред.
...Юрий Валентинович, Welcome! Это конечно не "Челси" но милости просим! Такой прототип защитника был бы очень полезен Клубу!!!
И цвета похожие!!! Доброжелателям, мне лично манера игры Юры
всегда подстёгивала на оптимизм, в атакующий плане,грамотном пасе,ударе!
hаrut
hаrut
вчера в 21:58
Послужной список отменный... теперь уже удачи на тренерской работе...
