Жирков вошел в тренерский штаб московского «Динамо»

1768070742

вчера, 21:45

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России вошел в тренерский штаб московского «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба бело-голубых.

Также ассистентом Ролана Гусева, который ранее был утвержден главным тренером «Динамо», стал Роман Шаронов. Аргентинец Агустин Киильяборда назначен тренером по физической подготовке.

Жиркову 42 года, первым клубом в его профессиональной карьере был тамбовский «Спартак». После этого он выступал за московский ЦСКА , в составе которого стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА , английский «Челси», с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, махачкалинский «Анжи», московское «Динамо», петербургский «Зенит», став с ним трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем кубка и суперкубка страны, и подмосковные «Химки», которые стали последним клубом в его карьере. Карьеру футболиста он завершил в феврале 2023 года.

В составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году. В общей сложности Жирков провел в составе национальной команды 105 матчей, забив 2 мяча и сделав 11 результативных передач.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На счету команды 21 очко.