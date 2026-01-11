Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколы

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» в 1/32 финала Кубка Англии

вчера, 21:23
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 2Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 проиграл «Брайтону» в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».

У «Брайтона» голы забили Браян Груда (12-я минута) и Дэнни Уэлбек (64). В составе «Манчестер Юнайтед» отличился Беньямин Шешко (85). На 89-й минуте футболист «Манчестер Юнайтед» Шо Лейси получил красную карточку.

«Манчестер Юнайтед» провел второй матч после увольнения Рубена Аморима с поста главного тренера. Об отставке португальского специалиста было объявлено 5 января. Исполняющим обязанности главного тренера является шотландец Даррен Флетчер. 8 января «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Бернли» (2:2) в матче чемпионата Англии.

Следующий соперник «Брайтона» в Кубке Англии определится позднее. Действующим победителем турнира является «Кристал Пэлас», который уступил в 1/32 финала «Маклсфилду» (1:2).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
«Фиорентина» и «Милан» сыграли вничью
Вчера, 19:10
«Арсенал» разгромил «Портсмут» в матче Кубка Англии
Вчера, 18:55
«Челси» с крупным счётом победил «Чарльтон» в поединке Кубка Англии
Вчера, 01:00
Определились все полуфиналисты Кубка Африки
10 января
«Тоттенхэм» проиграл «Астон Вилле» и вылетел из Кубка Англии
10 января
«Рома» обыграла «Сассуоло» в матче Серии А
10 января
Сортировать
Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 00:18
слили чтобы победить в АПЛ
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:14
Ненужный кубок слили просто))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:08
Верните Аморима
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:05
Уэлбэк...старый бывший нападающий МЮ лучше ,чем весь нынешний МЮ
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:44
Такое впечатление, что МЮ уже ничто не поможет....
egxb526nxuhq
egxb526nxuhq
вчера в 23:31
Такой результат уже совсем не удивляет
shur
shur ответ Eugene Natsmith (раскрыть)
вчера в 23:14
...офигительное открытие! Ну надо же, а Я ,блин,голову ломаю !
Давай.Бро по подробнее в трёх экземплярах,плиз!!!
shur
shur
вчера в 23:10
..сколько раз когда прос-раем смотрю концовку и вижу одно и тоже,
как будто всю игру настраивались и тут,блин ,прорвало! Всё яснее
видно дно колодца из которого никогда не выбраться,аминь!!!
shur
shur ответ youtomee (раскрыть)
вчера в 23:05
...а тебе Аморина,доволен!
shur
shur ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 23:05, ред.
...на тебе Тен Хага , доволен?!
youtomee
youtomee
вчера в 23:03
Штош....Тен Хаг вроде еще свободен
Karkaz
Karkaz
вчера в 23:02
Один плюс всё таки появился после увольнения Аморима - Шешко начал забивать)
lazzioll
lazzioll
вчера в 22:52
можно попробовать Аморима пригласить, он как раз сейчас без работы
lobsterdam
lobsterdam ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:52
ну, у Марески хоть результаты были...Кубок, место
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 22:50
Проиграть резервному составу Брайтона у себя дома. Ну за такое явно нужно уволить Аморима!

Хотя минуточку...
DXTK
DXTK
вчера в 22:46
Да нынешнему МЮ не привыкать отхватывать от таких команд как Брайтон, так что ничего нового мы не увидели, обычный матч и итог от красных дьяволов......тем более чайки в этом году еще не проигрывали клубам из манчестера............

Что есть тренер у МЮ, что его нету после увольнения Аморима, результаты не меняются, иногда кажется любой болельшик с трибуны может прейти и встать на бровку и результаты будут такими же.

PS Стоило ли Аморима уволянять сейчас, мне кажется нет, ведь его могли уволить сразу после проигранного финала ЛЕ, после того как проиграл Гримсби Тауну............не лучше ли было что бы португалец доработал хотя бы до конца сезона. Для меня Такая же бесмыслица как в Челси с растованием Марески......
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 22:36
Судя по результатам после увольнения тренера у МЮ дела еще хуже начали идти, не в тренере там дело..вернее не только в тренере.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 