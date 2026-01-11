«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» в 1/32 финала Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 проиграл «Брайтону» в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».
У «Брайтона» голы забили Браян Груда (12-я минута) и Дэнни Уэлбек (64). В составе «Манчестер Юнайтед» отличился Беньямин Шешко (85). На 89-й минуте футболист «Манчестер Юнайтед» Шо Лейси получил красную карточку.
«Манчестер Юнайтед» провел второй матч после увольнения Рубена Аморима с поста главного тренера. Об отставке португальского специалиста было объявлено 5 января. Исполняющим обязанности главного тренера является шотландец Даррен Флетчер. 8 января «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Бернли» (2:2) в матче чемпионата Англии.
Следующий соперник «Брайтона» в Кубке Англии определится позднее. Действующим победителем турнира является «Кристал Пэлас», который уступил в 1/32 финала «Маклсфилду» (1:2).
Что есть тренер у МЮ, что его нету после увольнения Аморима, результаты не меняются, иногда кажется любой болельшик с трибуны может прейти и встать на бровку и результаты будут такими же.
PS Стоило ли Аморима уволянять сейчас, мне кажется нет, ведь его могли уволить сразу после проигранного финала ЛЕ, после того как проиграл Гримсби Тауну............не лучше ли было что бы португалец доработал хотя бы до конца сезона. Для меня Такая же бесмыслица как в Челси с растованием Марески......
