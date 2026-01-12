Каррик провел позитивные переговоры с владельцами «Ман Юнайтед» — Романо

1768202725

сегодня, 10:25

Англичанин , ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», может стать временным главным тренером команды. Об этом на своей странице в X сообщил журналист .

По его информации, Каррик провел позитивные переговоры с руководством «Манчестер Юнайтед» и представителями компании Ineos, которая является совладельцем клуба.

Ранее Романо сообщал, что еще одним кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» является норвежец Уле-Гуннар Сульшер, возглавлявший клуб с 2018 по 2021 год. Он также провел собеседование и готов принять контракт на шесть месяцев в роли исполняющего обязанности главного тренера.

Каррик входил в тренерский штаб основной команды «Манчестер Юнайтед» с 2018 по 2021 год, работал под руководством Сульшера и португальца Жозе Моуринью. В качестве игрока он выступал за команду с 2006 по 2018 год, став пятикратным чемпионом Англии, обладателем кубка страны, двукратным обладателем Кубка английской лиги, победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и клубного чемпионата мира.