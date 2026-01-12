Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Каррик провел позитивные переговоры с владельцами «Ман Юнайтед» — Романо

сегодня, 10:25

Англичанин Майкл Каррик, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», может стать временным главным тренером команды. Об этом на своей странице в X сообщил журналист Фабрицио Романо.

По его информации, Каррик провел позитивные переговоры с руководством «Манчестер Юнайтед» и представителями компании Ineos, которая является совладельцем клуба.

Ранее Романо сообщал, что еще одним кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» является норвежец Уле-Гуннар Сульшер, возглавлявший клуб с 2018 по 2021 год. Он также провел собеседование и готов принять контракт на шесть месяцев в роли исполняющего обязанности главного тренера.

Каррик входил в тренерский штаб основной команды «Манчестер Юнайтед» с 2018 по 2021 год, работал под руководством Сульшера и португальца Жозе Моуринью. В качестве игрока он выступал за команду с 2006 по 2018 год, став пятикратным чемпионом Англии, обладателем кубка страны, двукратным обладателем Кубка английской лиги, победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и клубного чемпионата мира.

lazzioll
lazzioll
сегодня в 12:35
может их всех на поле вернуть? каррика сульшера шерингема гиггза скоулза - точно будут хуже 50-летние мужики нынешних?
galem72
galem72
сегодня в 12:29
Уж лучше Сульшер, чем непроверенный в АПЛ Каррик. Да и статистика у него с Мидлами не самая яркая. Третий сезон он явно сдал. Не понимаю, зачем снова изобретать велосипед с котом в мешке...
v85bdbrrp923
v85bdbrrp923
сегодня в 12:26
Можно дать шанс, не получится - быстренько подобрать замену.
fcw2fb2fq278
fcw2fb2fq278
сегодня в 12:26
Ох уж эти Манчестерские эксперименты.....
112910415
112910415
сегодня в 12:01
счастье близко ?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ aa7skh9296g7 (раскрыть)
сегодня в 11:42
Здравствуйте.

Теперь ставки рассчитаны.
shur
shur ответ uj45982568a4 (раскрыть)
сегодня в 11:26, ред.
...интересный факт пришёл к нам в 2006-ом году, в следующим году женился и до сих пор в счастливом браке, может и у нас что нибудь получится (...если долго мучится!!!) 12 сезонов за МЮ,рэспект!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:24
Понятно.
aa7skh9296g7
aa7skh9296g7
сегодня в 11:20
Рассчитайте, пожалуйста, ставки по сыгранному вчера матчу Аль-Драих - Аль-Анвар
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 11:20
Доброе утро.

Вернуть, увы, не получится, только создать новую.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:05
Нечаянно удалил свою команду Внучата. Как вернуть ?
uj45982568a4
uj45982568a4
сегодня в 10:50
Хоть какой-то позитив в унылом ныне МЮ
Гость
