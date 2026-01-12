Батраков заявил, что ставит цели «Локомотива» выше индивидуальных наград

1768209136

сегодня, 12:12

Полузащитник московского «Локомотива» считает второстепенной борьбу за звание лучшего бомбардира чемпионата России по футболу, ставя в приоритет командные цели. Об этом Батраков рассказал «Спорт-Экспрессу».

Батраков лидирует в гонке бомбардиров Мир — Российской премьер-лиги, забив 11 голов. Вторым идет Брайан Хиль из калининградской «Балтики» (10).

«Это моя не первостепенная задача, — сказал Батраков. — Если получится, то буду рад. Но для меня цели команды выше».

Батракову 20 лет, за основную команду красно-зеленых он выступает с 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 23 матча в разных турнирах, забив 15 голов и отдав 6 результативных передач.