Батраков заявил, что ставит цели «Локомотива» выше индивидуальных наград

сегодня, 12:12

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков считает второстепенной борьбу за звание лучшего бомбардира чемпионата России по футболу, ставя в приоритет командные цели. Об этом Батраков рассказал «Спорт-Экспрессу».

Батраков лидирует в гонке бомбардиров Мир — Российской премьер-лиги, забив 11 голов. Вторым идет Брайан Хиль из калининградской «Балтики» (10).

«Это моя не первостепенная задача, — сказал Батраков. — Если получится, то буду рад. Но для меня цели команды выше».

Батракову 20 лет, за основную команду красно-зеленых он выступает с 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 23 матча в разных турнирах, забив 15 голов и отдав 6 результативных передач.

112910415
112910415
сегодня в 13:40
на вопросы отвечать следует правильно !
а неправильно отвечать не следует !
Capral
Capral
сегодня в 12:38
Обычные, красивые стандартные слова. Вообще же, для меня загадка: как может распасовщик лидировать в гонке бомбардиров? На моей памяти, только однажды, в далеком 1977г., за звание лучшего бомбардира боролись О.Блохин и Д.Кипиани, в результате чего, лучшим, стал всё же Блохин. Но в российском футболе, вероятно, всё возможно...
Недавно прочел, что за Батраком очередь стоит из европейских топов, причем самых крутых. Интересно было бы посмотреть, как Батрак проявит себя в Европе. Хотя, если предельно откровенно не очень верится в его успех... Всё таки российский футбол и европейский- две большие разницы.
73vz5ezqxqmw
73vz5ezqxqmw
сегодня в 12:29
Главное зона комфорта, что бы тебе платили..... а агенты делали из тебя "суперзвезду"...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:24
А что он мог сказать, что личное для него важнее командного? Вряд ли.
