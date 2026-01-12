Top.Mail.Ru
«Оренбург» убрал информацию, что Еременко поедет на сбор команды

сегодня, 14:07

«Оренбург» в своих соцсетях переопубликовал пост с составом команды на первый зимний сбор, убрав из него чемпиона России по футболу сезона-2015/16 в составе ЦСКА полузащитника Романа Еременко.

В изначальном посте было отмечено, что 38-летний Еременко находится на просмотре в команде и отправится с ней на сбор в Турции.

Последним клубом Еременко был финский «Гнистан», за который он выступал с 2024 года. Ранее полузащитник играл за московские ЦСКА и «Спартак», «Ростов» и казанский «Рубин», в составе которого завоевал Кубок России и суперкубок страны. По ходу карьеры Еременко также представлял финские «Хонку», ХИФК и «Яро», итальянские «Сиену» и «Удинезе» и киевское «Динамо», с которым выиграл чемпионат Украины.

В 2016 году Еременко был дисквалифицирован дисциплинарным комитетом Союза европейских футбольных ассоциаций на два года за нахождение в допинг-пробе следов кокаина. Футболист родился в Москве, но выступал за сборную Финляндии, за которую провел 73 матча и забил 8 мячей.

lotsman
lotsman
сегодня в 18:20
Ну не хотят его брать на сборы, вот и всё.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:36
Может Роман опять чего нибудь "отчебучил"...)))
