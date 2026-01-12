Игрок «Краснодара» Кокшаров проходит медосмотр для перехода в «Пари НН»

1768217591

сегодня, 14:33

Нападающий «Краснодара» проходит медицинский осмотр для перехода в «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Контракт 21-летнего форварда с «Краснодаром» действует до 30 июня 2026 года.

Кокшаров является воспитанником «Краснодара». За основную команду он провел 20 матчей и забил 4 мяча. В весенней части прошлого сезона форвард выступал за «Пари НН» на правах аренды, проведя 5 игр и отметившись одним голом. В текущем сезоне нападающий не провел ни одного матча.

После 18 туров «Краснодар» набрал 40 очков и возглавляет турнирную таблицу Мир — Российской премьер-лиги. «Пари НН» с 14 очками располагается на 14-й строчке.