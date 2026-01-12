Top.Mail.Ru
Игрок «Краснодара» Кокшаров проходит медосмотр для перехода в «Пари НН»

сегодня, 14:33

Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров проходит медицинский осмотр для перехода в «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Контракт 21-летнего форварда с «Краснодаром» действует до 30 июня 2026 года.

Кокшаров является воспитанником «Краснодара». За основную команду он провел 20 матчей и забил 4 мяча. В весенней части прошлого сезона форвард выступал за «Пари НН» на правах аренды, проведя 5 игр и отметившись одним голом. В текущем сезоне нападающий не провел ни одного матча.

После 18 туров «Краснодар» набрал 40 очков и возглавляет турнирную таблицу Мир — Российской премьер-лиги. «Пари НН» с 14 очками располагается на 14-й строчке.

Все комментарии
баск
баск
сегодня в 16:57
Логичное решение, кмк..
Краснодар- команда консервативная, Мусаев хорошо сбил состав, он сыгран
и почти не меняется, в нём позиция 9-ки застолблена намертво Кордобой.

Кокшаров тоже 9-ка, и шансов до конца сезона хоть немного поиграть у него нет.
В условиях решающих матчей за чемпионство, на которое у краснодарских есть хорошие шансы, ставить эксперименты и вводить молодёжь Мусаев наверняка не планирует, а игровая практика парню нужна, зачем же заведомо полировать лавку..

К тому же у ПариНН, в свою очередь, есть проблема с этой позицией, так как Слава Грулёв не мычит не телится, голов не забивает и того и гляди закончит с футболом
или отправится куда-нить в пердив или медиалигу- переход от нас к "парижанам"
ему и клубу ничего дал, Шпилевкий уже, вероятно, в нём разуверился..

Так что сделка для Краснодара и ПариНН взаимополезная..
scmzu9t6k3kf
scmzu9t6k3kf
сегодня в 16:27
Очень непонятое телодвижение....наверное за игровой практикой....
112910415
112910415
сегодня в 16:24
Уфф ...
Показалось, что в ПСЖ ! )))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:53
Он идет в клуб в котором играл! Значит знает что делает
tcn6ddcbj3hx
tcn6ddcbj3hx
сегодня в 15:49
Там хоть играть будет почаще, правда, не исключено, что в пердиве
drug01
drug01
сегодня в 15:46
Если игрок будет больше играть и быть в составе в игре то это хорошо
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:41
наверно, в контракте будет право обратного выкупа.
а в Парии НН у Кокшарова будет больше игровой практики.
shur
shur
сегодня в 15:03, ред.
..вот такое родительское отношение к своим воспитанникам! Либо
Он совсем бездарь ,то да! (в сборную таких не берут?!) Либо не ценятся доморщенные ребятишки,одна из проблем нашего времени!
Напутствуя молодого человека,Кокшарову желаю наводить кошмары на оборону противника!
Гость
