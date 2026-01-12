Игрок «Краснодара» Кокшаров проходит медосмотр для перехода в «Пари НН»

Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров проходит медицинский осмотр для перехода в «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Контракт 21-летнего форварда с «Краснодаром» действует до 30 июня 2026 года.
Кокшаров является воспитанником «Краснодара». За основную команду он провел 20 матчей и забил 4 мяча. В весенней части прошлого сезона форвард выступал за «Пари НН» на правах аренды, проведя 5 игр и отметившись одним голом. В текущем сезоне нападающий не провел ни одного матча.
После 18 туров «Краснодар» набрал 40 очков и возглавляет турнирную таблицу Мир — Российской премьер-лиги. «Пари НН» с 14 очками располагается на 14-й строчке.
Краснодар- команда консервативная, Мусаев хорошо сбил состав, он сыгран
и почти не меняется, в нём позиция 9-ки застолблена намертво Кордобой.
Кокшаров тоже 9-ка, и шансов до конца сезона хоть немного поиграть у него нет.
В условиях решающих матчей за чемпионство, на которое у краснодарских есть хорошие шансы, ставить эксперименты и вводить молодёжь Мусаев наверняка не планирует, а игровая практика парню нужна, зачем же заведомо полировать лавку..
К тому же у ПариНН, в свою очередь, есть проблема с этой позицией, так как Слава Грулёв не мычит не телится, голов не забивает и того и гляди закончит с футболом
или отправится куда-нить в пердив или медиалигу- переход от нас к "парижанам"
ему и клубу ничего дал, Шпилевкий уже, вероятно, в нём разуверился..
Так что сделка для Краснодара и ПариНН взаимополезная..
