В «Оренбурге» объяснили, почему убрали Еременко из состава команды на сборы

сегодня, 14:30

«Оренбург» убрал полузащитника Романа Еременко из состава на сборы, так как договоренности о его участии пока нет. Об этом сообщил заместитель директора по коммерции и коммуникации клуба Юрий Аракелян.

В изначальном посте в Telegram-канале «Оренбурга» было отмечено, что 38-летний Еременко находится на просмотре в команде и отправится с ней на сбор в Турцию. Позднее клуб переопубликовал пост с составом команды, убрав из него чемпиона России сезона-2015/16 в составе ЦСКА.

«На данный момент нет четких договоренностей с Романом Алексеевичем Еременко. Контакт был, — сказал Аракелян. — Но договоренности о том, что он летит с командой на сбор, пока нет. Если что-то изменится, клуб проинформирует дополнительно».

Последним клубом Еременко был финский «Гнистан», за который он выступал с 2024 года. Ранее полузащитник играл за московские ЦСКА и «Спартак», «Ростов» и казанский «Рубин», в составе которого завоевал Кубок России и суперкубок страны. По ходу карьеры Еременко также представлял финские «Хонку», ХИФК и «Яро», итальянские «Сиену» и «Удинезе» и киевское «Динамо», с которым выиграл чемпионат Украины.

В 2016 году Еременко был дисквалифицирован дисциплинарным комитетом Союза европейских футбольных ассоциаций на два года за нахождение в допинг-пробе следов кокаина. Футболист родился в Москве, но выступал за сборную Финляндии, за которую провел 73 матча и забил 8 мячей.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:49
Надо же, он ещё не наигрался...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:37
"Контакт был, — сказал Аракелян. — Но договоренности нет"...)
qwqke55rgy22
qwqke55rgy22
сегодня в 16:50
Ерему надо вернуть, классный игрок,его опыт пригодится
wx798sy3rrzm
wx798sy3rrzm
сегодня в 16:32
Тут вопрос другой.... а нужен ли он клубу?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:26
Помню как ему армейский кокс так вштырил, что аж в Спартак перебрался к коксовому наркобарону Промесу.
Тогда не понял этот трансфер, зато теперь всё встаёт на свои места.
Вроде игрок был хороший, а остался в памяти как наркоша.
Вот как один проступок может всё перечеркнуть.
lotsman
lotsman
сегодня в 16:17
Видимо решили расставаться с ним.
xzvsnx3mbhad
xzvsnx3mbhad
сегодня в 15:15
Главное чтобы к чемпионату был готов
