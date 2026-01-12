В «Оренбурге» объяснили, почему убрали Еременко из состава команды на сборы

1768217406

сегодня, 14:30

«Оренбург» убрал полузащитника из состава на сборы, так как договоренности о его участии пока нет. Об этом сообщил заместитель директора по коммерции и коммуникации клуба Юрий Аракелян.

В изначальном посте в Telegram-канале «Оренбурга» было отмечено, что 38-летний Еременко находится на просмотре в команде и отправится с ней на сбор в Турцию. Позднее клуб переопубликовал пост с составом команды, убрав из него чемпиона России сезона-2015/16 в составе ЦСКА .

«На данный момент нет четких договоренностей с Романом Алексеевичем Еременко. Контакт был, — сказал Аракелян. — Но договоренности о том, что он летит с командой на сбор, пока нет. Если что-то изменится, клуб проинформирует дополнительно».

Последним клубом Еременко был финский «Гнистан», за который он выступал с 2024 года. Ранее полузащитник играл за московские ЦСКА и «Спартак», «Ростов» и казанский «Рубин», в составе которого завоевал Кубок России и суперкубок страны. По ходу карьеры Еременко также представлял финские «Хонку», ХИФК и «Яро», итальянские «Сиену» и «Удинезе» и киевское «Динамо», с которым выиграл чемпионат Украины.

В 2016 году Еременко был дисквалифицирован дисциплинарным комитетом Союза европейских футбольных ассоциаций на два года за нахождение в допинг-пробе следов кокаина. Футболист родился в Москве, но выступал за сборную Финляндии, за которую провел 73 матча и забил 8 мячей.