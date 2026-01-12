Кокарев заявил, что «Химки» могли бы бороться за топ-8 при хороших финансах

1768223288

сегодня, 16:08

Подмосковный футбольный клуб «Химки» мог претендовать на место в восьмерке сильнейших команд Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ), если бы не проблемы с финансированием. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил бывший голкипер «Химок» , ныне играющий за самарские «Крылья Советов».

Ранее Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. Клуб объявил о приостановке деятельности 18 июня.

«Конечно, это все разочаровало. Находясь в „Химках“, мы отдавали себя полностью, делали все, что могли. Нам удалось сохранить прописку в РПЛ , — сказал Кокарев. — Очень обидно, что клуб прекратил свое существование, поскольку команда была очень хорошая. Если бы не денежный вопрос, то думаю, что мы могли бы биться за попадание в топ-8».

Кокарев играл за «Химки» с 2024 по 2025 год. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, что сотрудники «Химок» не получили всех полагающихся им выплат.