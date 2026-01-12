Top.Mail.Ru
Кокарев заявил, что «Химки» могли бы бороться за топ-8 при хороших финансах

сегодня, 16:08

Подмосковный футбольный клуб «Химки» мог претендовать на место в восьмерке сильнейших команд Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), если бы не проблемы с финансированием. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил бывший голкипер «Химок» Никита Кокарев, ныне играющий за самарские «Крылья Советов».

Ранее Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. Клуб объявил о приостановке деятельности 18 июня.

«Конечно, это все разочаровало. Находясь в „Химках“, мы отдавали себя полностью, делали все, что могли. Нам удалось сохранить прописку в РПЛ, — сказал Кокарев. — Очень обидно, что клуб прекратил свое существование, поскольку команда была очень хорошая. Если бы не денежный вопрос, то думаю, что мы могли бы биться за попадание в топ-8».

Кокарев играл за «Химки» с 2024 по 2025 год. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, что сотрудники «Химок» не получили всех полагающихся им выплат.

sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:11
Ну это как грится вилами по воде
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 17:21, ред.
Если бы не бан мы бы Евро выиграли в 24м. Если бы не гравитация планеты мы бы могли летать. Если бы у бабушки были яйца...
shur
shur
сегодня в 16:51
...в 23-три жизнь только начинается! Доказывай,что ты в Крылышках лучший, это тот кто на своём месте!!! Самаре ох как хорошие игроки
нужны!!! А финансами специалисты займутся!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:47
Да Никитос, вы бы пожалуй попробовали боротся за восьмёрку. А вот за финансы боролись совсем другие граждане. И теперь - "Финансы - поют романсы"...)
Leshiy 11
Leshiy 11
сегодня в 16:46
Что это за разговоры?!)))
Типа, мы были бы чемпионами, будь у нас дорогие футболисты)))
