Батракова и Кисляка признали лучшими полузащитниками вне топ-5 лиг Европы

сегодня, 16:53

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES) включил Алексея Батракова из московского «Локомотива» и игрока столичного ЦСКА Матвея Кисляка в число лучших молодых футболистов мира. Об этом сообщается на сайте организации.

Батраков был признан лучшим атакующим полузащитником мира среди игроков до 22 лет, Кисляк возглавил рейтинг среди опорных хавбеков по аналогичному возрастному параметру. Оба рейтинга составлены среди игроков, которые выступают не в топ-5 национальных чемпионатов Европы (Англия, Германия, Италия, Испания и Франция).

Батракову 20 лет, в нынешнем сезоне за «Локомотив» он провел 23 матча в различных турнирах, в которых отметился 15 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Кисляку 20 лет, в текущем сезоне на его счету 5 голов и 5 передач в 27 играх за армейцев.

Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 19:13
Вот когда они уедут в Европу, начнут играть в еврокубках, тогда что то можно будет сказать. Сейчас в каждой стране есть таланты, только как проверить кто из них лучше?
skmqd8wkpcpr
skmqd8wkpcpr
сегодня в 19:11
Ох уж этих рейтингов напридумывали, на все случаи
drug01
drug01
сегодня в 18:12
Написать можно всё что отметили хорошо только самим игрокам не следует высоко поднимать нос....надо ещё больше работать!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:08
Признали и хорошо! А работать ребятам еще много! И главное чтобы вот это их не испортило)))
Capral
Capral
сегодня в 18:03
В мире не знаю, а в восточной Европе вполне может быть. Оба талантливые, каждый на своей позиции, при этом, Кисляк, как я неоднократно подчеркивал- игрок более универсальный и полезный... Но всё это, только относительные признания, оценки, и с большей долей аванса на будущее, а вот, как, эти парни показали бы себя в Европе- большой вопрос. На фоне не самого развитого футбола России, всё это смотрится заманчиво и перспективно, но надо на практике, в топовых чемпионатах доказывать свою профпригодность...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:55
По принципу :
С паршивой собаки хоть шерсти клок, )))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:54
вряд ли уровень РПЛ выше Голландии. Португалии и Бельгии.
здесь Батраков и Кисляк лучшие.
неизвестно, как они проявили бы себя в Аяксе, ПСВ или Порту.
Lobo77
Lobo77
сегодня в 17:27
Отличный титул. Космического масштаба.
Как говорил один мой знакомый - я лучший в мире футболист среди своей мамы.
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 17:24
...конечно,Бро! Это маленькие частички признания наших мододых
ребятушек!!! Им в плюс,в имидж!!!
lazzioll
lazzioll
сегодня в 17:22
чет не верится что не "среди лучших" не в "числе лучших" а прямо такие лучшие по своим позициям не в топ 5, то есть первые. Точно? то есть игроки Бенфики Порту Аякса и прочих где куется молодежь как раз до 22 лет и они не топ 5 никого не предоставили? я не нашел этого списка если честно на сайте CIES. но там сложно искать
lotsman
lotsman ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:17
Ну и это радует. Всё таки международный центр заметил.)
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 17:17, ред.
Ключевые слова что не в топ 5, кому вообще нужен такой рейтинг? Я тоже лучший полузащитник... в своей квартире. Хотя выбор производился не по спортивному принципу, я просто потравил всех усатых конкурентов с кухни.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:15, ред.
Турция ,Голландия и Португалия - отдыхают ???

Ну куда им....
shur
shur
сегодня в 17:09, ред.
...ребятам было бы приятно другое мнение наверняка! Как говорится не до хорошего! Ну не в Топе , и не в Ж-пе , самое главное!!!
