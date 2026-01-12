Батракова и Кисляка признали лучшими полузащитниками вне топ-5 лиг Европы

1768225986

сегодня, 16:53

Международный центр спортивных исследований в футболе ( CIES ) включил из московского «Локомотива» и игрока столичного ЦСКА в число лучших молодых футболистов мира. Об этом сообщается на сайте организации.

Батраков был признан лучшим атакующим полузащитником мира среди игроков до 22 лет, Кисляк возглавил рейтинг среди опорных хавбеков по аналогичному возрастному параметру. Оба рейтинга составлены среди игроков, которые выступают не в топ-5 национальных чемпионатов Европы (Англия, Германия, Италия, Испания и Франция).

Батракову 20 лет, в нынешнем сезоне за «Локомотив» он провел 23 матча в различных турнирах, в которых отметился 15 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Кисляку 20 лет, в текущем сезоне на его счету 5 голов и 5 передач в 27 играх за армейцев.