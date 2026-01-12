Top.Mail.Ru
Сафонов заявил в полицию на бывшую жену из-за двойного взыскания расходов

сегодня, 17:17

Российский вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов подал заявление в правоохранительные органы из-за попытки бывшей жены дважды взыскать судебные расходы на своих представителей по одному и тому же договору. Об этом сообщил адвокат футболиста Андрей Крючков.

В июне 2025 года Сафонов полностью погасил долг по алиментам в размере более 64 млн рублей.

«Мы подали заявление в правоохранительные органы, поскольку считаем, что бывшая жена Матвея Сафонова Анастасия злоупотребляет правом и пытается дважды взыскать судебные расходы на своих представителей по одному и тому же договору. Обращение в полицию было подано до Нового года. В настоящее время ожидаем вызова, сроки пока неизвестны, так как процесс длительный», — сказал Крючков.

В конце августа Никулинский суд Москвы постановил, что Сафонов обязан ежемесячно выплачивать бывшей супруге средства в размере 25% от своих доходов на содержание их дочери.

Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:13
это же заговор против нашего достояния !
Karkaz
Karkaz
сегодня в 19:10
Нормально так разводят его)
Шуня771
Шуня771
сегодня в 18:47
Нарушила - отвечай!
Понравилось....)
Гость
