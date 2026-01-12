Top.Mail.Ru
Представитель Джикии опроверг сообщения о его возвращении в Россию

сегодня, 17:51

Бывший капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия продолжает карьеру в турецком футбольном клубе «Антальяспор» и пока не собирается возвращаться в Россию. Об этом рассказал представитель футболиста Владимир Кузьмичев.

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что Джикия близок к уходу из «Антальяспора» и хочет вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Новость о возвращении Джикии в Россию появилась в не совсем надежном телеграм-канале и исходила якобы от какого-то источника. На сегодняшний день у Георгия все в порядке. Он готовится в составе „Антальяспора“, его все устраивает, и новый тренер полностью доволен им», — сказал Кузьмичев.

Защитнику 32 года, он выступает за турецкую команду с июля 2025 года.

2rj9mkvvauyq
2rj9mkvvauyq
сегодня в 19:23
Наигрался в России... поехал согреваться в Турцию....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:30
Вот и Жору , так ненавязчиво вспомнили...)
