Представитель Джикии опроверг сообщения о его возвращении в Россию

1768229488

сегодня, 17:51

Бывший капитан и защитник московского «Спартака» продолжает карьеру в турецком футбольном клубе «Антальяспор» и пока не собирается возвращаться в Россию. Об этом рассказал представитель футболиста Владимир Кузьмичев.

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что Джикия близок к уходу из «Антальяспора» и хочет вернуться в Российскую премьер-лигу ( РПЛ ).

«Новость о возвращении Джикии в Россию появилась в не совсем надежном телеграм-канале и исходила якобы от какого-то источника. На сегодняшний день у Георгия все в порядке. Он готовится в составе „Антальяспора“, его все устраивает, и новый тренер полностью доволен им», — сказал Кузьмичев.

Защитнику 32 года, он выступает за турецкую команду с июля 2025 года.