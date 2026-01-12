«Манчестер Юнайтед» обратил внимание на тренеров сборных

«Манчестер Юнайтед» активизирует поиски замены Рубена Аморима и, по сообщениям, добавил в свой список трех тренеров национальных сборных.
40-летний Аморим был освобожден от своих обязанностей после 14 месяцев работы в «Манчестер Юнайтед», став худшим тренером клуба в эпоху Премьер-лиги с показателем побед всего 32%.
По имеющимся данным, «Юнайтед» подождет до конца сезона, прежде чем назначать постоянного преемника, а пока временным тренером клуба является Даррен Флетчер.
По данным The Mirror, в список кандидатов вошли тренер сборной Англии Томас Тухель, рулевой сборной Бразилии Карло Анчелотти и тренер сборной США Маурисио Почеттино. Однако ни один из этих тренеров не будет доступен до окончания чемпионата мира.
