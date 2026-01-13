Карседо объяснил, почему решил возглавить «Спартак»

1768284566

сегодня, 09:09

Московский «Спартак» является большим клубом, поэтому испанец не мог не принять приглашения на пост главного тренера команды. Об этом специалист рассказал журналистам.

5 января «Спартак» официально объявил о назначении Карседо на пост главного тренера. 13 января он прибыл в Россию.

«Когда такой клуб, как „Спартак“, приглашает, то ты не можешь не приехать, — сказал Карседо, отвечая на вопрос о том, как принял решение возглавить клуб. — Важный вызов, у команды хорошие футболистов, мы постараемся улучшить игру».

«Это большая честь и вызов, — продолжил испанец. — Спасибо всем в клубе, мы ждем сборов, чтобы познакомиться с игроками. У меня остались хорошие воспоминания от прошлого пребывания в Москве и „Спартаке“. Я знаю, что это огромный клуб, который ставит высокие задачи. Хорошая возможность для нас всех».