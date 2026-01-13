Карседо объяснил, почему решил возглавить «Спартак»

Московский «Спартак» является большим клубом, поэтому испанец Хуан Карседо не мог не принять приглашения на пост главного тренера команды. Об этом специалист рассказал журналистам.
5 января «Спартак» официально объявил о назначении Карседо на пост главного тренера. 13 января он прибыл в Россию.
«Когда такой клуб, как „Спартак“, приглашает, то ты не можешь не приехать, — сказал Карседо, отвечая на вопрос о том, как принял решение возглавить клуб. — Важный вызов, у команды хорошие футболистов, мы постараемся улучшить игру».
«Это большая честь и вызов, — продолжил испанец. — Спасибо всем в клубе, мы ждем сборов, чтобы познакомиться с игроками. У меня остались хорошие воспоминания от прошлого пребывания в Москве и „Спартаке“. Я знаю, что это огромный клуб, который ставит высокие задачи. Хорошая возможность для нас всех».
Карседо с июля 2023 года возглавлял кипрский «Пафос». Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. «Пафос» выступает в общем этапе Лиги чемпионов. Испанец уже работал в «Спартаке» — в 2012 году он входил в тренерский штаб Унаи Эмери. Позднее Карседо помогал ему в испанской «Севилье», французском ПСЖ и английском «Арсенале».
что такое Спартак.
получится сделать задуманное, вот вопрос.
