Карседо объяснил, почему решил возглавить «Спартак»

сегодня, 09:09

Московский «Спартак» является большим клубом, поэтому испанец Хуан Карседо не мог не принять приглашения на пост главного тренера команды. Об этом специалист рассказал журналистам.

5 января «Спартак» официально объявил о назначении Карседо на пост главного тренера. 13 января он прибыл в Россию.

«Когда такой клуб, как „Спартак“, приглашает, то ты не можешь не приехать, — сказал Карседо, отвечая на вопрос о том, как принял решение возглавить клуб. — Важный вызов, у команды хорошие футболистов, мы постараемся улучшить игру».

«Это большая честь и вызов, — продолжил испанец. — Спасибо всем в клубе, мы ждем сборов, чтобы познакомиться с игроками. У меня остались хорошие воспоминания от прошлого пребывания в Москве и „Спартаке“. Я знаю, что это огромный клуб, который ставит высокие задачи. Хорошая возможность для нас всех».

Карседо с июля 2023 года возглавлял кипрский «Пафос». Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. «Пафос» выступает в общем этапе Лиги чемпионов. Испанец уже работал в «Спартаке» — в 2012 году он входил в тренерский штаб Унаи Эмери. Позднее Карседо помогал ему в испанской «Севилье», французском ПСЖ и английском «Арсенале».

lotsman
lotsman
сегодня в 10:20
Он знаком со Спартаком и возможно у него получится найти взаимопонимание с руководством и командой.
Comentarios
Comentarios ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 10:16
Черт его знает возможно придет такой прагматик и пойдет
Шуня771
Шуня771
сегодня в 10:15
Промолчал, что любовь к Спартаку подкреплена очень приличным, по сравнению с пафоским, контрактом....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:07
Карседо давно знает
что такое Спартак.
получится сделать задуманное, вот вопрос.
e9zr66ybdv26
e9zr66ybdv26
сегодня в 09:59
Может потому что много платят так понравилось
adekvat
adekvat
сегодня в 09:57
Скоро поймешь куда попал, но будет поздно.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 09:41
Ну посмотрим желание хорошее игру построить
Гость
