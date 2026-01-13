Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Карседо рассказал о разговоре с Эмери после назначения тренером «Спартака»

сегодня, 21:17

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери пожелал Хуану Карседо улучшить результаты их совместной работы в московском «Спартаке». Об этом Карседо рассказал журналистам.

Эмери и Карседо работали в «Спартаке» в 2012 году. Также Карседо работал в штабе Эмери в испанской «Севилье», французском «Пари Сен-Жермен», английском «Арсенале».

«Конечно, мы списались с Унаи Эмери несколько дней назад. Он сказал мне, что я могу улучшить то, что у нас было до этого. Пожелал всего наилучшего», — сказал Карседо.

«Я знаю, что в РПЛ (Мир — Российской премьер-лиге — прим.) много хороших команд. С моего прошлого раза здесь я помню „Зенит“, „Анжи“. Но самое важное — хорошо подготовить команду, потому что „Спартак“ имеет хорошие шансы на высокие места. Мы будем пытаться улучшить команду», — добавил Карседо.

«Спартак» объявил о назначении 52-летнего Карседо 5 января. Он подписал контракт до лета 2028 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
Дзюба с интересом воспринял переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
Сегодня, 21:10
Баринов не считает себя предателем после перехода из «Локомотива» в ЦСКА
Сегодня, 20:34
Колосков считает, что «Локомотиву» будет сложно заменить Баринова
Сегодня, 17:43
Дзюба рассказал, что не набрал лишнего веса за отпуск
Сегодня, 16:32
Сёмин оценил переход Баринова в ЦСКА
Сегодня, 16:26
Хабиб Нурмагомедов призвал «Реал» избавиться от капризных игроков
Сегодня, 15:27
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 23:27
...у него руки,тьфу ты, рот занят!!!
shur
shur
сегодня в 23:24
....Точка-тире-Юстасу! Так Хуан (Тренер) обратился к Эмери (Юстас)! Ответ: "не "Б" всё получится ! После первой не закусывай и не ешь холодный борщ в Тарасовке!"
ABir
ABir
сегодня в 23:09
Поздно Алонсо из Реала ушел
Alex_67
Alex_67
сегодня в 22:35
А Дзюба когда выскажется о назначении нового главного тренера Спартака?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:16, ред.
Так кто же не помнит Анжи, это же история нашего футбола, база
Тренера для галочки взяли, на перспективу. В этом сезоне уже ничего не изменить. Но если наладит связи и заручиться доверием команды то можно оставить на осень
77ncygkvd2wf
77ncygkvd2wf
сегодня в 21:40
Ну все... теперь ждем первый матч и далее или тренеришка ии....
lazzioll
lazzioll
сегодня в 21:34
это получается Карседо - "зам.тренеришки" был на то время. совсем никчемная должность по мнению некоторых
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 