Карседо рассказал о разговоре с Эмери после назначения тренером «Спартака»

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери пожелал Хуану Карседо улучшить результаты их совместной работы в московском «Спартаке». Об этом Карседо рассказал журналистам.
Эмери и Карседо работали в «Спартаке» в 2012 году. Также Карседо работал в штабе Эмери в испанской «Севилье», французском «Пари Сен-Жермен», английском «Арсенале».
«Конечно, мы списались с Унаи Эмери несколько дней назад. Он сказал мне, что я могу улучшить то, что у нас было до этого. Пожелал всего наилучшего», — сказал Карседо.
«Я знаю, что в РПЛ (Мир — Российской премьер-лиге — прим.) много хороших команд. С моего прошлого раза здесь я помню „Зенит“, „Анжи“. Но самое важное — хорошо подготовить команду, потому что „Спартак“ имеет хорошие шансы на высокие места. Мы будем пытаться улучшить команду», — добавил Карседо.
«Спартак» объявил о назначении 52-летнего Карседо 5 января. Он подписал контракт до лета 2028 года.
Тренера для галочки взяли, на перспективу. В этом сезоне уже ничего не изменить. Но если наладит связи и заручиться доверием команды то можно оставить на осень
