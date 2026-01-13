Карседо рассказал о разговоре с Эмери после назначения тренером «Спартака»

1768328241

сегодня, 21:17

Главный тренер английской «Астон Виллы» пожелал улучшить результаты их совместной работы в московском «Спартаке». Об этом Карседо рассказал журналистам.

Эмери и Карседо работали в «Спартаке» в 2012 году. Также Карседо работал в штабе Эмери в испанской «Севилье», французском «Пари Сен-Жермен», английском «Арсенале».

«Конечно, мы списались с Унаи Эмери несколько дней назад. Он сказал мне, что я могу улучшить то, что у нас было до этого. Пожелал всего наилучшего», — сказал Карседо.

«Я знаю, что в РПЛ (Мир — Российской премьер-лиге — прим.) много хороших команд. С моего прошлого раза здесь я помню „Зенит“, „Анжи“. Но самое важное — хорошо подготовить команду, потому что „Спартак“ имеет хорошие шансы на высокие места. Мы будем пытаться улучшить команду», — добавил Карседо.

«Спартак» объявил о назначении 52-летнего Карседо 5 января. Он подписал контракт до лета 2028 года.