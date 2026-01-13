Top.Mail.Ru
Карседо не интересовал финансовый вопрос при переходе в «Спартак»

сегодня, 13:54

Деньги не были решающим фактором при решении возглавить московский футбольный клуб «Спартак». Об этом журналистам рассказал новый главный тренер красно-белых Хуан Карседо.

До «Спартака» Карседо возглавлял кипрский «Пафос», вместе с которым выиграл чемпионат и кубок страны.

«Первой нашей идеей было остаться на Кипре, но мы не договорились, — сказал Карседо. — Когда я общался с женой, то она мне напомнила, что время в России было очень хорошим (в 2012 году испанский специалист входил в тренерский штаб „Спартака“ — прим.). Тогда я многому научился, ведь это был первый зарубежный клуб в карьере. В настоящее время мы имеем больше опыта, я думаю, что наш штаб хорошо подготовлен к новому вызову».

«Нет, финансовый вопрос не был определяющим при решении. Потому что предложение „Пафоса“ также было довольно хорошим, дело именно в проекте», — добавил Карседо.

«Спартак» объявил о назначении 52-летнего Карседо 5 января. Он подписал контракт до лета 2028 года.

lotsman
lotsman
сегодня в 15:14
Деньги не были решающим фактором потому, что не договорившись на Кипре, он не видел более предпочительных перспектив чем в Спартаке. Он уже работал в Спартаке и хорошо знал о валютных перспективах. Поэтому о них он не задумывался, он знал что лучшего не найдёт. К тому же жена напомнила, что время в России было очень хорошим. В совокупности всего этого он принял предложение не задумываясь.
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 15:00
..ебстейственно!
lotsman
lotsman ответ shur (раскрыть)
сегодня в 14:57
Ну на счёт ему всё равно капать будет Евро пейская валюта.)
shur
shur
сегодня в 14:54
...Карседо пафосно отнёсся к рублям,заметив что привык к Евро пейской валюте!!!
drug01
drug01
сегодня в 14:36
Это хорошо когда не деньги стоят во главу угла!А результаты у него были хорошие,желаем повторить в Спартаке!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:16, ред.
"Хуан - бессеребринник" - речь звучит с долей пафоса - пока во всяком случае ...)
Гость
