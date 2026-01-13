Карседо не интересовал финансовый вопрос при переходе в «Спартак»

1768301689

сегодня, 13:54

Деньги не были решающим фактором при решении возглавить московский футбольный клуб «Спартак». Об этом журналистам рассказал новый главный тренер красно-белых .

До «Спартака» Карседо возглавлял кипрский «Пафос», вместе с которым выиграл чемпионат и кубок страны.

«Первой нашей идеей было остаться на Кипре, но мы не договорились, — сказал Карседо. — Когда я общался с женой, то она мне напомнила, что время в России было очень хорошим (в 2012 году испанский специалист входил в тренерский штаб „Спартака“ — прим.). Тогда я многому научился, ведь это был первый зарубежный клуб в карьере. В настоящее время мы имеем больше опыта, я думаю, что наш штаб хорошо подготовлен к новому вызову».

«Нет, финансовый вопрос не был определяющим при решении. Потому что предложение „Пафоса“ также было довольно хорошим, дело именно в проекте», — добавил Карседо.

«Спартак» объявил о назначении 52-летнего Карседо 5 января. Он подписал контракт до лета 2028 года.