Батраков признан лучшим игроком 2025 года по версии еженедельника «Футбол»

сегодня, 09:30

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков признан лучшим игроком 2025 года по версии еженедельника «Футбол», который является приложением к газете «Советский спорт».

По итогам голосования среди представителей средств массовой информации 20-летний Батраков получил 154 голоса (111 — за первое место, 31 — за второе, 12 — за третье) и набрал таким образом 407 баллов. Второе место по итогам голосования занял полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк. 20-летний футболист получил 116 голосов (17-58-41) и набрал 208 баллов. Третье место занял вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев, получивший 44 голоса (9-13-22) и набравший 75 баллов.

В пятерку лучших также попали полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков (41 голос и 67 баллов) и вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов (25, 42). Шестое место занял полузащитник «Монако» Александр Головин (15, 31), который был признан лучшим игроком в 2024 году.

Батраков родился в Орехово-Зуеве Московской области, он является воспитанником академии «Локомотива». За основную команду выступает с 2024 года. Всего полузащитник забил 31 мяч и отдал 16 результативных передач в 66 матчах за «Локомотив». Также в его активе 3 гола в 10 играх за сборную России. Батраков в 2024 году был признан лучшим молодым игроком Российской премьер-лиги.

История еженедельника «Футбол»

Еженедельный журнал о футболе изначально издавался с мая 1960 года по июнь 2019 года. С 1967 по 1990 год и с 2015 по 2019 год публиковал материалы и о хоккее с шайбой. С 1960 по 1990 год еженедельник издавался в качестве воскресного приложения к «Советскому спорту». С 1967 году еженедельник был переименован в «Футбол-Хоккей», в 1990 году ему было возвращено старое название, он перестал быть приложением к «Советскому спорту», и издание стало самостоятельным.

С 2013 года еженедельник получил статус официального партнера Российского футбольного союза. В июне 2019 года его выпуск был прекращен из-за финансовых трудностей. В 1999 году под эгидой «Советского спорта» было возрождено приложение «Футбол», его нумерация была начата заново. 29 мая 2024 года приложение вышло с внешним видом, на котором повторяется написание слова «футбол» на первой полосе самого первого выпуска еженедельника, вышедшего тогда ровно 64 года назад.

С 1964 года еженедельник «Футбол» по итогам голосования среди представителей СМИ называл лучших игроков. Первым был назван полузащитник Валерий Воронин, который признавался лучшим и спустя год. В советский период три раза подряд лучшим футболистом года назывался Олег Блохин (1973-1975), два раза подряд — Эдуард Стрельцов (1967-1968).

В российский период лучшим футболистом по итогам 1992 года был признан защитник Виктор Онопко, который был признан лучшим и год спустя. Два года подряд лучшими становились полузащитники Дмитрий Лоськов (2002, 2003) и Роман Широков (2012, 2013).

vyekrj2r2ce8
vyekrj2r2ce8
сегодня в 10:06
Хороший год провёл пацанчик
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:48
Лехе скоро призы складывать будет не куда...)))
