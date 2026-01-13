У Дмитриева положительные ожидания от работы с Карседо

1768323136

сегодня, 19:52

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» ожидает только положительного опыта от работы с новым главным тренером красно-белых испанцем . Об этом он рассказал журналистам.

«Спартак» объявил о назначении 52-летнего Карседо 5 января. Соглашение с ним рассчитано до лета 2028 года. В ноябре пост главного тренера «Спартака» покинул серб Деян Станкович. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых до окончания первой части сезона был Вадим Романов.

«У меня только положительные ожидания от работы с Карседо. Я знаю, что он долгое время работал в штабе Унаи Эмери, — сказал Дмитриев. — Это тренер, которого знают все. Когда такой специалист приходит в команду, он уже хорошо понимает сильные и слабые стороны игроков».

«В атаке мне, конечно, привычнее играть, но для меня не принципиально, на какой позиции выходить на поле — главное играть и приносить пользу команде», — добавил он.

Карседо с июля 2023 года возглавлял кипрский «Пафос». Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. «Пафос» выступает в общем этапе Лиги чемпионов. Испанец уже работал в «Спартаке» — в 2012 году он входил в тренерский штаб Унаи Эмери. Позднее Карседо помогал ему в испанской «Севилье», французском ПСЖ и английском «Арсенале».

После 18 туров «Спартак» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.