Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераны

Умер бывший тренер «Жальгириса» и «Шинника» Беньяминас Зелькявичюс

сегодня, 14:43

Бывший тренер латвийского «Жальгириса» и ряда российских клубов Беньяминас Зелькявичюс скончался на 82 году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Литовской футбольной федерации.

Причины смерти не уточняются.

Большую часть игровой карьеры Зелькявичюс провел в «Жальгирисе», сыграв за клуб 331 матч и забив 50 голов. Признавался лучшим футболистом Литвы в 1971 и 1972 годах. Позднее начал тренерскую карьеру и вывел «Жальгирис» в Высшую лигу СССР, а в 1987 году стал бронзовым призером турнира. Команда под руководством Зелькявичюса дважды выходила в полуфинал Кубка СССР, доходила до второго раунда Кубка УЕФА.

Позднее тренировал сборную Литвы, венскую «Аустрию» и российские клубы «Камаз», «Шинник», «Луч-Энергия» и «Балтика», работал в тренерском штабе «Ротора» под руководством Виктора Прокопенко. В 2020 году был избран почетным президентом Литовской футбольной федерации.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноУмер бывший главный тренер «Алании» француз Роллан Курбис
Вчера, 13:13
Скончался легендарный форвард «Тоттенхэма» Чиверс
07 января
Умер восьмикратный чемпион Болгарии Димитар Пенев
03 января
Мухсина Мухамадиева похоронят на Аллее славы в Душанбе
02 января
Любили и ценили: что известно о бывшем футболисте «Спартака» Мухамадиеве
02 января
Умер бывший футболист «Спартака» Мухсин Мухамадиев
01 января
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 