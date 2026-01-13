Умер бывший тренер «Жальгириса» и «Шинника» Беньяминас Зелькявичюс

1768304639

сегодня, 14:43

Бывший тренер латвийского «Жальгириса» и ряда российских клубов скончался на 82 году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Литовской футбольной федерации.

Причины смерти не уточняются.

Большую часть игровой карьеры Зелькявичюс провел в «Жальгирисе», сыграв за клуб 331 матч и забив 50 голов. Признавался лучшим футболистом Литвы в 1971 и 1972 годах. Позднее начал тренерскую карьеру и вывел «Жальгирис» в Высшую лигу СССР , а в 1987 году стал бронзовым призером турнира. Команда под руководством Зелькявичюса дважды выходила в полуфинал Кубка СССР , доходила до второго раунда Кубка УЕФА .

Позднее тренировал сборную Литвы, венскую «Аустрию» и российские клубы «Камаз», «Шинник», «Луч-Энергия» и «Балтика», работал в тренерском штабе «Ротора» под руководством Виктора Прокопенко. В 2020 году был избран почетным президентом Литовской футбольной федерации.