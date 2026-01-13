Умер бывший тренер «Жальгириса» и «Шинника» Беньяминас Зелькявичюс

Бывший тренер латвийского «Жальгириса» и ряда российских клубов Беньяминас Зелькявичюс скончался на 82 году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Литовской футбольной федерации.
Причины смерти не уточняются.
Большую часть игровой карьеры Зелькявичюс провел в «Жальгирисе», сыграв за клуб 331 матч и забив 50 голов. Признавался лучшим футболистом Литвы в 1971 и 1972 годах. Позднее начал тренерскую карьеру и вывел «Жальгирис» в Высшую лигу СССР, а в 1987 году стал бронзовым призером турнира. Команда под руководством Зелькявичюса дважды выходила в полуфинал Кубка СССР, доходила до второго раунда Кубка УЕФА.
Позднее тренировал сборную Литвы, венскую «Аустрию» и российские клубы «Камаз», «Шинник», «Луч-Энергия» и «Балтика», работал в тренерском штабе «Ротора» под руководством Виктора Прокопенко. В 2020 году был избран почетным президентом Литовской футбольной федерации.