Хабиб Нурмагомедов призвал «Реал» избавиться от капризных игроков

Мадридскому футбольному клубу «Реал» стоит избавиться от капризных игроков, поскольку ни один тренер не справиться с имеющимся составом. Такое мнение высказал бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов на своей странице в соцсети.
12 января Хаби Алонсо покинул пост главного тренера «Реала», его сменил Альваро Арбелоа. Позднее СМИ сообщили, что специалист самостоятельно принял это решение, поскольку потерял связь с рядом звездных игроков.
«Я считаю, что Алонсо входит в тройку лучших тренеров современности, — написал Нурмагомедов. — Если эта команда не сработалась с ним, то нужно менять игроков, а не тренера. Я просто уверен, что ни один тренер не справится с таким составом в „Реале“. Надо избавляться от капризных игроков».
Хабиб Нурмагомедов является давним болельщиком «Реала», боец неоднократно посещал матчи испанской команды и демонстрировал широкие знания об истории мирового футбола.
2017 год и победа Реала в Клубном Чемпинате Мира.
По всем принятым правилам уважения к соотечественникам традиционно, на матче с Барселоной должен был быть каталонский коридорчик для Чемпионов - т.е. Реала. Барселонцы отказались и таким образом положили начало этой распре.
Сразу напишу что мотивация отказа была стремной - типа нас там не было и этот титул не имеет отношения к Барселоне.
А почему их там не было? Потому что право там быть проиграли в очной борьбе как раз Реалу, в национальном чемпионате.
Так что объяснение не принимается. Просто неуважение, которое и породило эту в*йну.
И еще. Вина барсиков еще и отягощается тем что (как не попытаются сейчас Кулес это оспорить - даже не пытайтесь сразу говорю) - этот титул - несмотря на клубность соревнования имеет и национальную окраску, Реал по любому в достаточной мере представлял там саму Испанию, будучи ее единственным представителем.
И именно в этой достаточной мере каталонцы проявили неуважение к Испании как к стране и ее достижениям, футбольным достижениям.
Хотя Каталония себя и Испанией то не особо считает, чего от них ждать,
Так что как всегда барса заварила кашу а виноват опять по их мантре "Перес все купил" и "Реал - зло".
Вуаля, приятного аппетита.
Что касается этого борца, то это просто НОНСЕНС, такого быть не должно. Человек из совершенно другой профессии, рекомендует кого уволить и как себя вести. Другими словами- он борьбу смешал с футболом, что говорит о его недалёкости, человеческой, точно... Еще один "Философ".
И что значит порядок? Порядок в футболе и порядок в бойцовских видах спорта- две большие разницы, не надо их путать. Пусть о футболе говорят те, кому положено это делать. Мы уже слышали рекомендации от Лещенко, адвоката Дубровицкого и им подобных...
