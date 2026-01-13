Хабиб Нурмагомедов призвал «Реал» избавиться от капризных игроков

1768307270

сегодня, 15:27

Мадридскому футбольному клубу «Реал» стоит избавиться от капризных игроков, поскольку ни один тренер не справиться с имеющимся составом. Такое мнение высказал бывший чемпион UFC в легком весе россиянин на своей странице в соцсети.

12 января Хаби Алонсо покинул пост главного тренера «Реала», его сменил Альваро Арбелоа. Позднее СМИ сообщили, что специалист самостоятельно принял это решение, поскольку потерял связь с рядом звездных игроков.

«Я считаю, что Алонсо входит в тройку лучших тренеров современности, — написал Нурмагомедов. — Если эта команда не сработалась с ним, то нужно менять игроков, а не тренера. Я просто уверен, что ни один тренер не справится с таким составом в „Реале“. Надо избавляться от капризных игроков».

Хабиб Нурмагомедов является давним болельщиком «Реала», боец неоднократно посещал матчи испанской команды и демонстрировал широкие знания об истории мирового футбола.