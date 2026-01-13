Top.Mail.Ru
Хабиб Нурмагомедов призвал «Реал» избавиться от капризных игроков

сегодня, 15:27

Мадридскому футбольному клубу «Реал» стоит избавиться от капризных игроков, поскольку ни один тренер не справиться с имеющимся составом. Такое мнение высказал бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов на своей странице в соцсети.

12 января Хаби Алонсо покинул пост главного тренера «Реала», его сменил Альваро Арбелоа. Позднее СМИ сообщили, что специалист самостоятельно принял это решение, поскольку потерял связь с рядом звездных игроков.

«Я считаю, что Алонсо входит в тройку лучших тренеров современности, — написал Нурмагомедов. — Если эта команда не сработалась с ним, то нужно менять игроков, а не тренера. Я просто уверен, что ни один тренер не справится с таким составом в „Реале“. Надо избавляться от капризных игроков».

Хабиб Нурмагомедов является давним болельщиком «Реала», боец неоднократно посещал матчи испанской команды и демонстрировал широкие знания об истории мирового футбола.

y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:45
"А вот на Зидана, я бы посмотрел!!! Всё таки, три года подряд брать ЛЧ- это непросто, кто попало не выигрывает!!!"....Да, Виктор, я бы тоже...:)))
shur
shur ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 17:32
...Хитрюга, хитрый Лис ,не пойдёт! Падение Дешама ждёт!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:31
Надо На Хабиба эту миссию возложить)))
y-ago
y-ago ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 17:31
Хабиб прав в одном — без дисциплины команда не работает. Но дело не в Алонсо: он просто не уровень «Реала». Вопрос в раздевалке —это верно. Правы - тут нужен жёсткий тренер вроде Моуриньо, и то не факт. А Анчелотти, скорее всего, просто «слили» — но это не команда, на мой взгляд, а работа Переса.
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 17:31, ред.
Вот если предельно откровенно, то футбол Клоппа, в очень многом напоминает футбол Алонсо. Единственное то, что Клопп- опытный тренер, неплохой стратег, надо признать, и с пацанами общаться умеет... Но от футбола Клоппа, устал даже невозмутимый Салах.))) Маур? Ну это будет тягомотина в стиле Маура, ничем не лучше футбола Симеоне. Конте- системный тренер, точно не поэт, но такой Большой Клуб как Реал не для него. Мареску не обсуждаю, плохо его знаю. А вот на Зидана, я бы посмотрел!!! Всё таки, три года подряд брать ЛЧ- это непросто, кто попало не выигрывает!!!

Вы очень приятный и грамотный собеседник, и что приятно- мы единомышленники, в плане фликовских ловушек.))) Но сейчас, с Вашего позволения, я возьму небольшую паузу... Не скучайте.
x56g3abcktvv
x56g3abcktvv ответ Lobo77 (раскрыть)
сегодня в 17:23
вспомни Моуриньо и как при нем было прежде чем писать
y-ago
y-ago
сегодня в 17:23, ред.
С мнением Хабиба Нурмагомедова по поводу тренера согласиться сложно. Напротив, Хаби Алонсо — не тот вариант, который сейчас подходит «Реалу». Проблема не только и не столько в «капризных игроках», сколько в том, что Алонсо оказался не готов управлять раздевалкой клуба такого масштаба и давления. Альваро Арбелоа — очевидно временная фигура, и с этим трудно спорить. Это скорее переходное решение, пауза перед более серьезным выбором, и в этом вопросе я полностью согласен с Виктором. «Реалу» нужен тренер с реальным авторитетом и опытом работы с большими звездами, а не очередной эксперимент — ни на скамейке, ни на поле.
Bombon
Bombon ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:20
Но кто рискнет взяться за такой Реал? Клопп может, но не факт, что быстро даст результат. Моуриньо. Вполне возможно. Но это на сезон-два, пока со всеми не переругается. Конте - такой себе вариант. Мареска если только. Но так и он результат быстро не даст. Зидан не пойдет. Ему нужна готовая команда, а тут все-таки перестройка. И он в сборную хочет. Скорее всегт возьмут Клоппа. Он со звездами работать умеет. Но его стиль тоже не ыакт, что подойдет
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 17:16
Арбелоа- это временно, я уверен. Но он вариант ожидаемый, о котором писали еще месяц назад. То, что творится в Реале, конечно никто не отрицает. Старый негодяй не имел право увольнять Анчи, а тем более брать ему на замену Алонсо. Ну ведь с первого дня было ясно и понятно, что не потянет- ни по игре, ни по кадрам... И если Перес этого не понимал, то о чем вообще говорить.
Bombon
Bombon ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:10, ред.
Да, но то что в Реале сейчас цирк - отрицать глупо. Сначала позвали Алонсо, который никак не подходит. Выгнали Пинтуса. Теперь выгнали Алонсо, поставили Арбелоа, сторонника прессинга, как и Алонсо, и вернули Пинтуса. Такое ощущение, что у Переса немного потекла крыша. Другого объяснения нет. Раньше он казался хоть и жестким, но довольно адекватным
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 17:05
Анчи полгода занимался перестройкой Мбаппе, а когда закончил, его поставили перед фактом увольнения. Это как, нормально? Я уверен, что такой Великий и продвинутый тренер как Анчи- наверняка нашел бы место- и Мбаппе, и Вини. И кстати, две последние игры Реала с Барсой показали, что Анчи раскусил футбол Флика и был очень близок к победам в обоих встречах... Но Барсу прошлого сезона, мог остановить только хитрый и коварный Индзаги...
Bombon
Bombon ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:03
А что, реально цирк. И в Барсе тоже. Только в Барсе хоть немного за мозги взялись. А в МЮ пока нет
shur
shur ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 17:02
...думал МЮ не вспомнят,ан нет,красава =)).....!!!
Bombon
Bombon ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:00
Он ошибался, не спорю. Но вот был один недовольный своей позицией на поле. Мбаппе его фамилия. Требовал слева играть. А там Винисиус. Я так глянул как играли молодежки Арбелоа. Так он тоже сторонник прессинга. А какой толк от такой замены. И вообще сейчас в Реале цирк. Думал, что такое только в Барсе или МЮ возможно. Уволили Пинтуса из-за плохой формы игроков и травм в прошлом сезоне. Теперь позвали обратно. Это как вообще?
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:00
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏😂😂😂😂😂😂😂✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
В самую девятку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Аж паутинку снял!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:59
...Витя,читаем,отсееваем,редактируем и только лучшее впитываем,ок!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 16:57
Санёк, ну сам посмотри, что творится: уже борцы советы дают- кого уволить. Ну не МАРАЗМ, а?))) Ну и как не возмущаться, Дружище?
И вообще, сколько разговоров, после ухода, самого обычного тренера. Даже после увольнения Анчи не припомню, чтобы было столько обсуждений. А тут, пришел обычный начинающий тренер, которого даже физрук Компани отодвинул, и сколько шума...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:57
Иван Андреевич Крылов....!
Lobo77
Lobo77
сегодня в 16:50
А Хаби Алонсо - Урфин Джус.
А Реалу нужен Мудрый Гудвин.
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 16:49, ред.
А где гарантия, что слили Анчи? Он ошибался стратегически, а поражение от Барсы-1:5- это полный тренерский провал Анчелотти. Но такой тренер имел право на ошибки. Тренер, который приводил Реал к победам на многих турнирах имел право на эксперименты и ошибки.

Что касается этого борца, то это просто НОНСЕНС, такого быть не должно. Человек из совершенно другой профессии, рекомендует кого уволить и как себя вести. Другими словами- он борьбу смешал с футболом, что говорит о его недалёкости, человеческой, точно... Еще один "Философ".

И что значит порядок? Порядок в футболе и порядок в бойцовских видах спорта- две большие разницы, не надо их путать. Пусть о футболе говорят те, кому положено это делать. Мы уже слышали рекомендации от Лещенко, адвоката Дубровицкого и им подобных...
Lobo77
Lobo77
сегодня в 16:48, ред.
А насчет коридоров и обид Кулес на их отсутствие - как всегда начисто забыли кто первый это затеял.

2017 год и победа Реала в Клубном Чемпинате Мира.
По всем принятым правилам уважения к соотечественникам традиционно, на матче с Барселоной должен был быть каталонский коридорчик для Чемпионов - т.е. Реала. Барселонцы отказались и таким образом положили начало этой распре.

Сразу напишу что мотивация отказа была стремной - типа нас там не было и этот титул не имеет отношения к Барселоне.
А почему их там не было? Потому что право там быть проиграли в очной борьбе как раз Реалу, в национальном чемпионате.
Так что объяснение не принимается. Просто неуважение, которое и породило эту в*йну.

И еще. Вина барсиков еще и отягощается тем что (как не попытаются сейчас Кулес это оспорить - даже не пытайтесь сразу говорю) - этот титул - несмотря на клубность соревнования имеет и национальную окраску, Реал по любому в достаточной мере представлял там саму Испанию, будучи ее единственным представителем.

И именно в этой достаточной мере каталонцы проявили неуважение к Испании как к стране и ее достижениям, футбольным достижениям.

Хотя Каталония себя и Испанией то не особо считает, чего от них ждать,
Так что как всегда барса заварила кашу а виноват опять по их мантре "Перес все купил" и "Реал - зло".

Вуаля, приятного аппетита.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:47
...Витя, друже! Ты чего разошёлся? Хотя Я и сам испугался! Вот так
зайдёшь в раздевалку, а там Мастер по избавлению,жуть! =))
Там глагол у тебя хороший з......о всё это,рэспект!
Bombon
Bombon ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:39, ред.
Хабиб не футболист. Но спортсмен. И понимает что такое дисциплина. Когда ее нет, ничего хорошего не будет. Плевать на Алонсо. Не его уровень. А где гарантия, что не они слили Анчелоти? Вполне могли. Сложно сказать, кто там основной заводила но до прихода Мбаппе такого бардака в раздевалке Реала не было. А все почему. Если все можно одному, значит можно и другим. А ему можно. Ему всю карьеру в 63 дули. А толку? Ушел он из ПСЖ. И кто от этого выйграл? На данный момент он, возможно, лучший игрок в мире. Ну и что. Футбол - игра командная. И если не найдется человек, который сможет его осадить - у Реала так и будут проблемы. Сложно сказать какой тренер нужен, но с ним даже Энрике не справился. Тут если только Моур. И то, его тоже послать могут. Если ни Мбаппе, то Винисиус точно
112910415
112910415
сегодня в 16:38
любопытная мысль
Vilar
Vilar
сегодня в 16:37
Конечно, Перес сегодня почитает сайт "соккер", составит график и с понедельника начнёт по одному избавляться. Жаль, что Нурмагомедов не указал свой график избавления и очерёдность, Пересу трудно разобраться самому в "ненужности" звёзд Реала без таких футбольных "специалистов", как Нурмагомедов.
Lobo77
Lobo77
сегодня в 16:37, ред.
Нурмагомедом всегда своего тренера слушался? Как робот дрался?
Не похоже.
Если бы был покладистым мальчиком - не полез бы в чужой вид спорта старшим, да еще и проф, подсказывать как надо им делать их дело.
И для того чтоб советовать что то реально мало стадион посещать, хоть и часто:))) а жить с командой в раздевалке и на тренировках. А лучше и в кафе и бары ходить с ними. Вот тогда можно действительно знать что в команде происходит.
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 16:35
А может проще ваще всех выгнать и оставить одного Алонсо, чтобы он еще один Байер смастерил?
Capral
Capral
сегодня в 16:33
Ну это полный П.....Ц!!! Уже борцы советуют от кого избавиться Реалу. Еще и назвал физрука входящим в тройку лучших тренеров современности. Вот, что значит, когда слон в лавку зашел и нарушил... Занимался бы лучше своими делами, "знаток" футбольный. Как же всё это з.......о. Один из биатлона советы даёт, другой из борцовского зала. Дожились, блин...
Bombon
Bombon
сегодня в 16:25, ред.
Совет неплохой, но как от них избавится. Выгнать Винисиуса, так такой вой про расизм и прочую чепуху начнется, что мало никому не покажется. Мбаппе чтоли, перед которым Перес на коленях ползал и по слухам отвалил около 200 миллионов подъемных его маме. Или принцессу Беллингема, который ноет не меньше Винисиуса. Плюс Вальверде и Трент. Ага, так их и выгонят. Аж смешно. Перес переиграл сам себя, когда собрал таких игроков в одной команде. Им плевать и на тренеров и на Переса. Тут не сравнить ситуацию с Роналду. Он хоть и эгоист, но профессионал. Делал на поле, что от него требовали. При Моуре даже в защите пахал. Эти точно не будут. Им прессинговать лень. Не царское это дело. И Роналду один был суперзвездой. А этих трое
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:18
если Хабиб приедет в Сантьяго Бернабеу на матч Реал, то Мбаппе соберет игроков и увезет их всех с поля.
против Хабиба француз ничего не имеет.
просто на стадионы есть коридоры, а он против этого.
Гость
