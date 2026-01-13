Top.Mail.Ru
Майкл Каррик стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 22:38

Англичанин Майкл Каррик назначен на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба манкунианцев.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

5 января пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» покинул португалец Рубен Аморим. В двух предыдущих матчах исполняющим обязанности главного тренера был шотландец Даррен Флетчер. При нем команда сыграла вничью с «Бёрнли» (2:2) в матче чемпионата Англии и вылетела из Кубка Англии, проиграв «Брайтону» (1:2).

Каррику 44 года. Ранее он дважды был исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» — в 2018 году после ухода Жозе Моуриньо и в 2021 году после отставки Оле-Гуннара Сульшера, в штабе которого специалист работал. С 2022 по 2025 год Каррик являлся главным тренером «Мидлсбро».

В качестве игрока в составе «Манчестер Юнайтед» Каррик пять раз становился чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.

«Манчестер Юнайтед» после 21 тура набрал 32 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем матче 17 января команда примет «Манчестер Сити».

shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 23:33, ред.
...ненавижу слово "должен", в Армии, перед женой,перед семьёй,
перед детьми! Давай так хоть куда нибудь пусть выведет,ок!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 23:12
хотя опыт решать такой задачи есть.
в Чемпионшипе принял Мидлсбро на 21 месте.
и поднял команду до плей офф.
еще одно умение тренера. умеет развивать молодых игроков.
сейчас за Астон Виллы играет Морган Роджерс, можно сказать звезда АПЛ ))
так вот, он был игроком Мидлсбро при тренера Кэррика.
будем смотреть что получится в МЮ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 23:07
в общем, зимой никаких покупок, но Кэррик должен вывести клуб в еврокубки))
