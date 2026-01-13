Майкл Каррик стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»

1768333123

сегодня, 22:38

Англичанин назначен на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба манкунианцев.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

5 января пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» покинул португалец Рубен Аморим. В двух предыдущих матчах исполняющим обязанности главного тренера был шотландец Даррен Флетчер. При нем команда сыграла вничью с «Бёрнли» (2:2) в матче чемпионата Англии и вылетела из Кубка Англии, проиграв «Брайтону» (1:2).

Каррику 44 года. Ранее он дважды был исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» — в 2018 году после ухода Жозе Моуриньо и в 2021 году после отставки Оле-Гуннара Сульшера, в штабе которого специалист работал. С 2022 по 2025 год Каррик являлся главным тренером «Мидлсбро».

В качестве игрока в составе «Манчестер Юнайтед» Каррик пять раз становился чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.

«Манчестер Юнайтед» после 21 тура набрал 32 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем матче 17 января команда примет «Манчестер Сити».