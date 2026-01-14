Top.Mail.Ru
Тренер «Спартака» Карседо объяснил нахождение Романова в штабе

сегодня, 17:24

Вадим Романов вошел в новый тренерский штаб московского футбольного клуба «Спартак», потому что он хорошо себя показал в конце первой части сезона и отлично знает команду. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Хуан Карседо.

Карседо возглавил «Спартак» в начале января. Романов после ухода Деяна Станковича был исполняющим обязанности главного тренера команды.

«Вадим Романов останется в тренерском штабе, я хочу, чтобы он был рядом, чтобы помогал. Вчера лично меня все встретили, мы обсуждали это. На мой взгляд, он провел здесь хорошую работу и поможет нам. Он хорошо знает команду», — сказал Карседо.

«Какие команды в топе в России — мы видим по турнирной таблице. У нас хороший состав, и мы сейчас должны объединить команду, показывать зрелищный атакующий футбол. Но нужно найти баланс между атакой и обороной», — добавил главный тренер.

Также Карседо рассказал о возможных вариантах построения игры «Спартака». «Я работал по разным системам. Да, самая обычная схема — с четырьмя защитниками. Но мне прежде всего надо будет ближе познакомиться с игроками. Важны не сами цифры, схемы, а как мы выходим на поле, с каким настроением, баланс атаки и обороны», — отметил специалист.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 19:22
Это весьма сомнительное решение и оно не тренерское. Романов будет выглядеть инородным телом в организме команды. Впрочем, иностранные специалисты умеют работать в таких условиях, да за такую зарплату...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 17:44, ред.
Ну вот и первый звоночек в пользу несостоятельности Карседо как человека, впрочем кто бы сомневался что Лукойл наймёт такого подпевуна. Впрочем конечно будем надеяться что просто ещё не успел разобраться кто рядом, однако зачем тогда вообще делать такие заявления, не пытками же заставляют, посмотри что за люди а потом уже решай оставлять их в штабе или гнать поганой метлой. Вообще стремление побыстрее чего то наговорить тоже не от большого здравомыслия возникает конечно. А Романов был не исполняющим обязанности, а имитирующим, как собственно и тренер до него. Этой работе нужен реальный исполнитель уже, а не формальный.
Гость
