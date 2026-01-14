Тренер «Спартака» Карседо объяснил нахождение Романова в штабе

1768400651

сегодня, 17:24

вошел в новый тренерский штаб московского футбольного клуба «Спартак», потому что он хорошо себя показал в конце первой части сезона и отлично знает команду. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых .

Карседо возглавил «Спартак» в начале января. Романов после ухода Деяна Станковича был исполняющим обязанности главного тренера команды.

«Вадим Романов останется в тренерском штабе, я хочу, чтобы он был рядом, чтобы помогал. Вчера лично меня все встретили, мы обсуждали это. На мой взгляд, он провел здесь хорошую работу и поможет нам. Он хорошо знает команду», — сказал Карседо.

«Какие команды в топе в России — мы видим по турнирной таблице. У нас хороший состав, и мы сейчас должны объединить команду, показывать зрелищный атакующий футбол. Но нужно найти баланс между атакой и обороной», — добавил главный тренер.

Также Карседо рассказал о возможных вариантах построения игры «Спартака». «Я работал по разным системам. Да, самая обычная схема — с четырьмя защитниками. Но мне прежде всего надо будет ближе познакомиться с игроками. Важны не сами цифры, схемы, а как мы выходим на поле, с каким настроением, баланс атаки и обороны», — отметил специалист.